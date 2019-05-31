Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Володимир Зеленський ЗНО Подорожі

ЛГЗ PRIME випустив новий продукт з охолоджуючим ефектом – PRIME Cool

  • 27
PRIME Cool - фото 1
PRIME Cool

PRIME Cool – горілка з ефектом прохолоди.

На вулиці літо і, як правило, це означає зниження інтересу до міцних алкогольних напоїв. Що ж робити горілчаним виробникам в несезон? Технологи сучасного лікеро-горілчаного заводу PRIME (смт. Малинівка, Харківської області) знайшли рішення і випустили новинку PRIME Cool – горілку з ефектом прохолоди. Про це повідомляє "Лига. Новости".

"Вся продукція на заводі виробляється на найсучаснішому обладнанні – каже Олена Штонда, головний технолог ЛГЗ PRIME. – Тому у випуску новинки головне – робота технологів, розробників рецептури. Логічно, що в якості освіжаючого інгредієнта для PRIME Cool ми розглядали ароматний спирт олії м'яти. Важливо було домогтися потрібної пропорції – ні багато, ні мало, щоб не перебивало класичний горілчаний смак, а відтіняло його, додаючи свіжості. Ми перепробували десятки пропорцій і досягли ідеального результату, створивши горілку з ефектом прохолоди".

PRIME Cool має ще одну цікаву особливість. Її пляшка модного кольору електрик при охолодженні змінює відтінок на холодний блакитний.

* партнерська публікація

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок у Греції: 10 причин відвідати Афіни
  • Вчора, 16:21
  • 376
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 796
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 665
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Алкоголь Україна