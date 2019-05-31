ЛГЗ PRIME випустив новий продукт з охолоджуючим ефектом – PRIME Cool

PRIME Cool – горілка з ефектом прохолоди.

На вулиці літо і, як правило, це означає зниження інтересу до міцних алкогольних напоїв. Що ж робити горілчаним виробникам в несезон? Технологи сучасного лікеро-горілчаного заводу PRIME (смт. Малинівка, Харківської області) знайшли рішення і випустили новинку PRIME Cool – горілку з ефектом прохолоди. Про це повідомляє "Лига. Новости".

"Вся продукція на заводі виробляється на найсучаснішому обладнанні – каже Олена Штонда, головний технолог ЛГЗ PRIME. – Тому у випуску новинки головне – робота технологів, розробників рецептури. Логічно, що в якості освіжаючого інгредієнта для PRIME Cool ми розглядали ароматний спирт олії м'яти. Важливо було домогтися потрібної пропорції – ні багато, ні мало, щоб не перебивало класичний горілчаний смак, а відтіняло його, додаючи свіжості. Ми перепробували десятки пропорцій і досягли ідеального результату, створивши горілку з ефектом прохолоди".

PRIME Cool має ще одну цікаву особливість. Її пляшка модного кольору електрик при охолодженні змінює відтінок на холодний блакитний.

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