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Ледь не здуло вітром: Єлизавета II стала героїнею мемів

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Єлизавета II стала зіркою мережі - фото 1
Єлизавета II стала зіркою мережі / gettyimages

У мережі виявили давню світлину королеви Єлизавети II, на якій вона відчайдушно протистоїть сильному пориву вітру.

Фото було зроблене ще в 2011 році під час її візиту на острів Англсі в Велсі.

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Туди королева приїхала, щоб провідати свого онука принца Вільяма. На острові розташована військова база Королівських повітряних сил Великобританії, де в той час служив Вільям.

Через стільки років зображення, на якому Єлизавета II притримує рукою капелюшок, боячись, що його знесе вітром, знову стало вірусним.

Користувачі мережі уявили, як королева танцює з Майклом Джексоном, з Джоном Траволтою в "Кримінальному чтиві", грає за діджейським пультом, катається на скейті та робить ще багато чого.

Ледь не здуло вітром: Єлизавета II стала героїнею мемів - фото 271036
Ледь не здуло вітром: Єлизавета II стала героїнею мемів - фото 271037
Ледь не здуло вітром: Єлизавета II стала героїнею мемів - фото 271038
Ледь не здуло вітром: Єлизавета II стала героїнею мемів - фото 271040
Ледь не здуло вітром: Єлизавета II стала героїнею мемів - фото 271041
Ледь не здуло вітром: Єлизавета II стала героїнею мемів - фото 271042
Ледь не здуло вітром: Єлизавета II стала героїнею мемів - фото 271045
Ледь не здуло вітром: Єлизавета II стала героїнею мемів - фото 271043
Ледь не здуло вітром: Єлизавета II стала героїнею мемів - фото 271044
Ледь не здуло вітром: Єлизавета II стала героїнею мемів - фото 271046
Ледь не здуло вітром: Єлизавета II стала героїнею мемів - фото 271047

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Джерело: buro247
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