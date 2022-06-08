Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Kalush

Латвія заборонила трансляцію 80 російських телеканалів

  • 32
Латвія заборонила трансляцію 80 російських телеканалів - фото 1

Національна рада з електронних засобів масової інформації Латвії ухвалила рішення про заборону трансляції 80 телеканалів із росії. Це останні російські канали, які продовжували трансляцію на території країни. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Відомо, що таке рішення щодо заборони російських телеканалів у Латвії діятиме до закінчення війни в Україні та повернення Криму.

І ще: Французький інженер сканує історичні пам'ятки, які зруйнували російські окупанти

"Латвійці добре розуміють, що пропагандистські мовники росії – це загроза безпеці будь-якої країни. Закликаю й інші країни таким чином убезпечити себе від руйнівного впливу російської пропаганди. Як ми бачимо, для цього не потрібні виключно санкції ЄС", – прокоментував Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України.

Латвія заборонила трансляцію 80 російських телеканалів - фото 507104

До теми: Козак Джонсонюк: у Чернігові посвятили в козаки прем'єр-міністра Великобританії

пропозиції партнерів
Новини