Латвія заборонила трансляцію 80 російських телеканалів

Національна рада з електронних засобів масової інформації Латвії ухвалила рішення про заборону трансляції 80 телеканалів із росії. Це останні російські канали, які продовжували трансляцію на території країни. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Відомо, що таке рішення щодо заборони російських телеканалів у Латвії діятиме до закінчення війни в Україні та повернення Криму.

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"Латвійці добре розуміють, що пропагандистські мовники росії – це загроза безпеці будь-якої країни. Закликаю й інші країни таким чином убезпечити себе від руйнівного впливу російської пропаганди. Як ми бачимо, для цього не потрібні виключно санкції ЄС", – прокоментував Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України.

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