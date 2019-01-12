Культовий фільм Пункт призначення отримає ще одну частину

Ми готові ухилитися від смерті вшосте: принаймні про це свідчать плани зняти нову частину фільму Пункт призначення. Автори сценаріїв і цінителі фільмів жахів Патрік Мелтон і Маркус Данстан збираються написати сценарій до картини, повідомляє The Hollywood Reporter.

Нагадаємо, що у фільмах Пункт призначення головні герої намагаються уникнути смерті. Для цього вони пробують обіграти події так, щоб відтермінувати або й зовсім уникнути сумного кінця.

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Девон Сава, котрий знявся у першій частині фільму, ще у 2000 році, 11 січня написав у Twitter, щоб дізнатися про франшизу.

Так-Так. Майже кожен фільм FD відтоді був дуже цікавим. Я не можу дочекатися перезавантаження. Ідея не має собі рівних, і, ймовірно, є якийсь великий молодий талант, готовий... випередити план смерті.

Yeah ya do. Almost every FD movie since one has been highly entertaining. I can’t wait to see a reboot. The premise is second to none and there’s probably some great young talent out there ready to.... outrun death’s plan. https://t.co/PwVTP2CG7W — devon sawa (@DevonESawa) 11 января 2019 г.

Сава знявся разом з Алі Лартер у фільмі режисера Джеймса Вонга 19 років тому. Перша частина Пункту призначення зібрала 112 мільйонів доларів по всьому світу з бюджетом усього у 23 мільйони доларів США. Франшиза закріпила свій культовий статус у жанрі фільмів жахів. Після неї було знято ще чотири частини. На жаль, жодних подробить щодо сюжету та ролей для перезавантаження не з'явилося.

Дивіться трейлер першої частини Пункту призначення:

Тому, наполегливо рекомендуємо поки не сідати у здоровенні вантажівки, не кататися на американських гірках, а також не ходити на автоперегони, поки не з'явиться більше інформації про нову частину фільму.

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