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Культовий фільм Пункт призначення отримає ще одну частину

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Пункт призначення планують перезняти - фото 1
Пункт призначення планують перезняти

Ми готові ухилитися від смерті вшосте: принаймні про це свідчать плани зняти нову частину фільму Пункт призначення. Автори сценаріїв і цінителі фільмів жахів Патрік Мелтон і Маркус Данстан збираються написати сценарій до картини, повідомляє The Hollywood Reporter.

Нагадаємо, що у фільмах Пункт призначення головні герої намагаються уникнути смерті. Для цього вони пробують обіграти події так, щоб відтермінувати або й зовсім уникнути сумного кінця.

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Девон Сава, котрий знявся у першій частині фільму, ще у 2000 році, 11 січня написав у Twitter, щоб дізнатися про франшизу.

Так-Так. Майже кожен фільм FD відтоді був дуже цікавим. Я не можу дочекатися перезавантаження. Ідея не має собі рівних, і, ймовірно, є якийсь великий молодий талант, готовий... випередити план смерті.

Сава знявся разом з Алі Лартер у фільмі режисера Джеймса Вонга 19 років тому. Перша частина Пункту призначення зібрала 112 мільйонів доларів по всьому світу з бюджетом усього у 23 мільйони доларів США. Франшиза закріпила свій культовий статус у жанрі фільмів жахів. Після неї було знято ще чотири частини. На жаль, жодних подробить щодо сюжету та ролей для перезавантаження не з'явилося.

Дивіться трейлер першої частини Пункту призначення:

Тому, наполегливо рекомендуємо поки не сідати у здоровенні вантажівки, не кататися на американських гірках, а також не ходити на автоперегони, поки не з'явиться більше інформації про нову частину фільму.

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Джерело: The Hollywood Reporter
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