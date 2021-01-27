Компания "Евротерминал" оптимизирует инфраструктуру зерновой логистики Украины

В глобальном контексте сильной напряженности на сельскохозяйственных рынках и растущего спроса на продукты питания зерновой сектор все больше сталкивается с проблемой логистики.

Компания "Евротерминал", ища пути преодоления проблемы использования авто, начала проект постройки железнодорожной ветки, которая дала бы большие возможности в перемещении грузов от порта Одессы до Сухого порта.

История грузоперевозок, в том числе – перевозок зерна, начинается с 3200 г. до н.э., когда он возник вместе с египетскими морскими прибрежными и речными парусными судами – морской транспорт всегда был доминирующей формой мировой торговли зерном. К 1200 г. до н.э. египетские корабли торговали вплоть до Суматры, что представляло собой один из самых длинных морских путей того времени.

К 10 веку китайские купцы часто посещали Южно-Китайское море и Индийский океан, создавая региональные торговые сети. В начале 15 века адмирал Чжэн Хэ возглавил большой флот из более чем 300 судов с командой из 28 000 человек для проведения семи крупных экспедиций, одна из которых достигла побережья Восточной Африки. Однако попытка Китая утвердить региональное морское господство длилась недолго. Таким экспедициям не разрешалось продолжать главным образом потому, что Китай считал себя континентальной державой с ограниченным интересом к морской торговле.

Глобальная сеть торговли зерном и "Евротерминал"

Следует отметить, что в планах компании "Евротерминал" после прокладки железнодорожной ветки – создание комплекса по доработке зерновых и нишевых культур. Этот агрокомплекс будет дополнен железнодорожной станцией по обработке и обслуживанию контейнеров. То есть, будет развернута инфраструктура для обеспечения потребностей зерновой логистики.

Европейские колониальные державы, в основном Испания, Португалия, Англия, Нидерланды и Франция, были первыми, кто создал надежную глобальную сеть зерновой логистики с 16 века. Большинство морских перевозок сосредоточено вокруг Средиземного моря, северной части Индийского океана, Тихоокеанской Азии и Северной Атлантики, включая Карибский бассейн.

Зерно – движущая сила в истории торговли

ООО «Евротерминал» открывает для Украины новые возможности для торговли зерном, поскольку железнодорожная ветка, проложенная от логистического хаба Сухой порт до станции "Одесса-Пересыпь" обеспечивает бесперебойную торговлю зерном через порт Одессы, став частью качественно выстроенной инфраструктуры.

Наблюдение за экономической динамикой торговых маршрутов зерновых в ​​средиземноморском регионе в течение нескольких тысяч лет, дает возможность увидеть, что зерно всегда было движущей силой в истории общества, государств и торговли.

Стратегическое измерение зернового сектора основано на демографических, географических, сельскохозяйственных, пищевых, логистических и финансовых факторах. Наконец, существуют геополитические особенности, связанные с ускорением сельскохозяйственной глобализации и финансированием жизненно важных товарных рынков. Современный глобальный контекст отмечен повышенной напряженностью на сельскохозяйственных и зерновых рынках.