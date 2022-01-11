Китайський гороскоп на 2022 рік: що принесе рік Тигра знакам східного календаря

Згідно з Китайським гороскопом, 2022 року господарем стане Водяний Тигр. Що чекає кожен знак зодіаку по східному гороскопу ми розповіли в нашій статті.

Чи принесе удачу 2022 рік? Ми підготували гороскоп, щоб ви першими могли дізнатись для кого зі знаків зодіаку рік Тигра буде найсприятливішим для підкорення нових вершин, будування стосунків та примноження достатку.

Рік Тигра у китайському гороскопі: 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 та 2022.

Згідно з китайським зодіаком, 2022 рік – рік Тигра, який є третім із дванадцяти знаків зодіаку: Щур, Бик, Тигр, Кролик, Дракон, Змія, Кінь, Коза, Мавпа, Півень, Собака та Свиня.

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Китайський гороскоп на 2022 рік

Як відомо, господарем 2022 року стане Водяний Тигр. Цей величний хижак надзвичайно активний і полюбляє рух, але водночас дуже обережний та завбачливий. Щоб не пасти задніх, іншим знаками доведеться розвивати ці риси характеру та проявляти ініціативу. Адже удача буде на боці тих, хто робитиме рішучі кроки на шляху до мети.

Для знаків східного календаря рік Водяного Тигра не буде однозначним, адже господар прийдешнього року – смугастий. Тому слід приготуватися до несподіванок та сюрпризів, оскільки впродовж усього року одна подія змінюватиме іншу.

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Попри те, що 2022 рік буде доволі продуктивним, Щурам краще не братися за нові проєкти. Це стосується, зокрема, починань, які пов'язані з ризиком. Адже, ймовірно, вам не вдасться досягнути значних успіхів. Зірки радять Щурам сфокусуватись на тих справах, які вже перебувають у процесі реалізації. Тигр обов'язково оцінить ваші старання та допоможе втілити задумане. А от у романтичній сфері Щурам щаститиме. Усе складеться саме так, як ви сплануєте. Тож будьте готові до нових знайомств, оскільки шанси, що стосунки розвиватимуться, надзвичайно високі. Тільки пам'ятайте, що не слід надто доскіпуватися до коханої людини, адже вона справді щиро любить вас.

Стосунки Тигра та Змії не можна назвати простими. У житті Змії Тигр виконує роль спостерігача та намагається не втручатися у її справи. Це означає, що представники цього знака можуть самостійно визначати своє майбутнє. Змії мають можливість вибирати з безлічі варіантів той, який вважають оптимальним та цікавим для себе.

У сфері творчості Змії можуть досягнути значних успіхів. Зірки пророкують вам неабиякі досягнення у галузі духовних вчень та спорту.

Важливо також подбати про романтичну сферу, адже вона є запорукою емоційної підтримки та справжнього щастя.

У 2022 році Мавпам різноманітних ресурсів не бракуватиме. Це стосується як грошей, так і творчих ідей та інструментів для їх реалізації. У вас буде доступ до всього, чого ви потребуватимете.

Проте є невеличка проблема: якщо ви неправильно використовуватимете свої можливості, то ризикуєте втратити те, що вам призначено самою долею. Тож не кваптеся та дійте обережно. Спершу все обдумайте як слід, а вже тоді – дійте. Правильно розставлені пріоритети – запорука успіху.

Окрім цього, намагайтесь не піддаватися зайвій емоційності та чиніть розсудливо, аби в романтичній сфері панували взаєморозуміння та душевний спокій.

Півням рік Тигра принесе позитивні зміни та безліч приємних емоцій. Удача та успіх будуть на вашому боці, а обставити складатимуться лише найкращим чином. Але зірки застерігають не покладатися лише на долю, а вдаватися до рішучих дій. Якщо ви не проявлятимете достатню активність, то всі бонуси від вищих сил можуть швидко вичерпатися.

Особливої уваги потребує фінансова сфера. Ви зможете досягнути чималих результатів, якщо раціонально й виважено продумуватиме свої кроки та правильно розпоряджатиметеся власними коштами.

Рік Тигра для Свиней – це період неймовірного достатку та успіху. Тож сміливо беріться за будь-які справи, адже вам вдаватиметься абсолютно все. Не бійтесь реалізовувати навіть найсміливіші бажання та не відкладайте нічого на завтра: ваш девіз у прийдешньому році – "тут і зараз".

Не проґавте свій шанс, оскільки у вас буде величезна кількість можливостей досягнути бажаного не лише в особистому житті, але й у кар'єрі та творчості. Головне – не зволікайте.

Для Биків 2022 рік буде насичений подіями. У вас з'явиться безліч чудових ідей, які можна успішно втілити. Особливо це стосується Биків, які мають власну справу: у прийдешньому році у вас з'явиться стільки бізнес-пропозицій, що ви не встигатимете їх обдумувати.

Утім, не слід братися за все й одразу: краще зосередитися на тому, що вам справді важливо. Вчасно розставлені пріоритети допоможуть не розгубитися та зробити правильний вибір.

Попри творче піднесення, фінансова сфера залишатиметься стабільною увесь рік, тож радикальних змін не передбачається.

Однак деякі сюрпризи доля все ж таким вам підготувала: нарешті ви побачите довгоочікуваний результат у романтичній сфері. Можливо, вам вдасться знайти кохану людину. А якщо у вас вона вже є, то рік Тигра стане прекрасним періодом, щоб подумати над розвитком стосунків. Зірки пророкують вам міцний шлюб та щасливе життя разом.

У Тигрів рік буде дуже яскравим та емоційним. Ви будете сповнені сил та енергії! Ресурсів для реалізації своїх старих та нових планів у вас не бракуватиме, тож не проґавте свій шанс. Якщо ви проявите достатньо ініціативи, то ви досягнете тріумфального успіху.

Це чудовий період для того, щоб почати будувати власне майбутнє та закласти фундамент на майбутні роки. Тому лише від вас залежить, яким шляхом ви рухатиметесь далі.

Зірки радять Тиграм обережно ставитися до витрат, оскільки неправильний розподіл коштів може призвести до ситуації, коли на важливі речі їх не вистачатиме. Можливо, у певні періоди вам знадобляться додаткові фінансові ресурси.

Рік Тигра для Кроликів буде неоднозначним. Іноді ви відчуватимете, що ви схопили удачу за хвіст: вам постійно щаститиме, а успіх сам йтиме вам до рук. Однак водночас виникатимуть й моменти слабкості, коли вам доведеться долати деякі перешкоди. Зірки наполегливо радять вам не здаватися та не опускати рук. Адже ви зможете розв'язати будь-які проблеми, якщо докладете зусиль.

Не відмовляйтесь від допомоги навколишніх, адже вона вам може знадобитися. Потрібні люди завжди будуть поруч та підтримають вас у складні моменти.

Ви також зможете знайти однодумців, якщо застосуєте своє вміння переконувати. Не хвилюйтесь, адже ораторські здібності – це ваша сильна сторона.

Фінансова сфера буде нестабільною впродовж року. Тому подбайте про те, щоб у вас завжди були необхідні ресурси, які ви зможете використати у разі непередбачуваної ситуації.

У прийдешньому 2022 році Дракони будуть особливо активними. У вас з'явиться багато важливих справ, які вимагатимуть уваги. Тож зірки застерігають не лінуватися, адже Тигр обов'язково знайде спосіб, щоб підштовхнути вас до рішучих дій.

Проте Тигру не подобається метушня на рівному місці, тож Драконам слід про це не забувати. Намагайтесь чинити так, аби ваші дії були виваженими та направленими на вирішення ситуації, що склалася. Якщо ви ставитимете перед собою цілі та рухатиметесь у напрямку їх досягнення, Тигр беззаперечно вас у цьому підтримає.

Ба більше, ви відчуєте покращення фінансової ситуації та зростання рівня доходів майже відразу, якщо проявите ініціативу та діятимете раціонально.

Не забувайте присвячувати час власному здоров'ю. Адже рік Тигра – ідеальний час для подолання хронічних захворювань та зміцнення імунітету.

У представників цього знака буде просто невичерпна енергія, яка стимулюватиме реалізовувати все, що спаде на думку. І хоча більшість планів вам таки вдасться здійснити, однак періодично траплятимуться дрібні перешкоди. Адже навколо вас є люди, які можуть помилитися у будь-який момент, що вплине на результат.

Тож зірки радять не братися за ті справи, де успіх залежить від спільних зусиль. Краще зосередитись на тому, що розвиває саме вас. Якщо ж для деяких проєктів вам доведеться просити про допомогу, тоді не очікуйте занадто багато, щоб не розчаровуватися.

Духовна сфера у 2022 році виявиться для вас найбільш продуктивною. Якщо приділяти достатньо уваги цьому напрямку, то ви обов'язково досягнете внутрішньої гармонії та балансу.

Емоційність Кіз у рік Тигра може порушити звичний стан справ. Ви ризикуєте втрати взаєморозуміння з навколишніми, якщо прийматимете поспішні рішення та будете поводитися конфліктно. Таке ставлення може призвести до появи непотрібних проблем.

Утім, якщо ви вгамуєте імпульсивні пориви, то в особистому житті та професійній сфері все налагодиться та з'являться нові перспективи.

Зірки пророкують Козам покращення матеріального становища. А от у любовних справах очікуються певні труднощі. Якщо ви цінуєте стосунки та прагнете щастя зі своєю половинкою, то доведеться попрацювати над собою, щоб уникнути небажаних суперечок. Якщо впораєтесь, то все буде гаразд.

Пам'ятайте про те, що ви завжди можете попросити поради у близьких людей, особливо коли виникає складна ситуація. Вони обов'язково вам підтримають та допоможуть.

У прийдешньому 2022 році Собакам закортить розібратися з усіма справами та бути у центрі уваги, але розв'язати всі питання самостійно, ймовірно, не вийде. Річ в тім, що для реалізації своїх планів вам знадобиться підтримка близьких людей. Тож не нехтуйте допомогою та порадами родини й друзів, адже спільними зусиллями вдасться досягнути неабияких результатів.

Також зірки радять Собакам не ігнорувати зміни настрою, які іноді виникатимуть. Намагайтесь позитивно дивитися на майбутнє та проганяйте похмурі думки, і ви зможете привабити у своє життя приємні та радісні події.

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