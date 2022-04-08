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війна

Каратист Горуна продав свою Олімпійську медаль: за скільки її купили на аукціоні

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Каратист Горуна продав свою Олімпійську медаль: за скільки її купили на аукціоні - фото 1

Український каратист Станіслав Горуна продав свою бронзову медаль, яку отримав на Олімпійських ігор-2020 в Токіо, за 20500 доларів.

Спортсмен виставив медаль на аукціон World Sports For Ukraine, де за неї боролося охочі. Стартова ціна нагороди становила 10 тисяч доларів.

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В результаті бронзовий призер Олімпіади-2020 Станіслав Горуна продав на аукціоні свою медаль за 20 500 доларів. Усі вторговані гроші будуть спрямовані на допомогу та потреби ЗСУ, Нацгвардії, теробороні та переселенцям.

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Аукціон відбувся спільно з Білоруським фондом спортивної солідарності. Ця організація бореться за свободу Білорусі та підтримує Україну.

З перших днів повномасштабного нападу росії на Україну Станіслав Горуна вступив до ЗСУ. Щодо спортивної нагороди, то каратист зазначав, що олімпійська медаль – це мрія кожного спортсмена. Також він додав, що йому сумно розлучатися з нагородою, проте заради перемоги він готовий, тим більше "медаль – це лише шматок металу".

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