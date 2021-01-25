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Карантин з 25 січня в Україні: що дозволено і що заборонено (список обмежень)

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Карантинні обмеження з 25 січня 2021 - фото 1
Карантинні обмеження з 25 січня 2021

З 25 січня в Україні перестає діяти локдаун, але залишаються обмеження "помаранчевої" зони. Що запрацює, а що залишається під забороною - читайте далі.

Після завершення посиленого карантину, який тривав з 8 по 24 січня в Україні, знято деякі обмеження щодо роботи закладів. Такий режим протримається до кінця лютого.

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Що працює з 25 січня:

  • Непродовольчі магазини, ринки та торгові центри;
  • Скасовано заборону на продаж окремих видів товарів у супермаркетах;
  • Кафе, ресторани та решта закладів громадського харчування (за умови не більше 4 осіб за столиком, відстань між столами мінімум 2 м, режим роботи до 22:00);
  • Спортзали та фітнес-центри (з обмеженням щодо однієї людини на 20 м кв.);
  • Театри, кінотеатри та заклади культури (з обмеженням на заповненість не більше як на 50% місць);
  • Галереї та музеї (з обмеженням не більше однієї людини на 10 кв. метрів всієї площі);
  • Дозволено релігійні заходи (з обмеженням не більше однієї людини на 5 кв. м).

Нагадуємо, що всюди, окрім дому, обов'язково потрібно носити маски!

Карантин з 25 січня в Україні: що дозволено і що заборонено (список обмежень) - фото 444711

Що заборонено з 25 січня:

  • Проведення масових заходів за участю більше як 20 осіб;
  • Робота закладів харчування з організацією дозвілля, робота дискотек;
  • Робота кафе та ресторанів у період з 22:00 до 7:00;
  • Перевезення пасажирів громадським транспортом у більшій кількості, аніж кількість місць для сидіння;
  • Заборона на проведення планових операцій та госпіталізацій (винятки: пологи, допомога при вагітності, паліативна допомога, лікування онкохворих, інша невідкладна меддопомога);
  • Заборона перебування без масок у громадських місцях і транспорті, а також на вулиці без документів;
  • Заборона на відвідування установ соцзахисту, де є ветерани війни, особи з інвалідністю, літні люди, а також люди з психічними порушеннями.

Читайте також: Локдаун в Україні: у МОЗ оцінили ефект від посилення карантину

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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