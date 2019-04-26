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Julik про традиції святкування Великодня: "Цього року спробую побити свій рекорд"
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Вже за два дні усі православні святкуватимуть Воскресіння Хрестове, запашні Пасхи та смачні ковбаски – усе це є невід'ємним атрибутом свята. Як проводить ці дні співак Julik та яких традицій дотримуються у його родині – далі у ексклюзивному матеріалі для сайту Радіо МАКСИМУМ!
"Для мене, це більше ніж свято. Пасха – період проведення часу з родиною. Завжди аромат здоби, ковбасок, ласощі та приємна атмосфера, яку я ще пам'ятаю з дитинства. Також саме цей період вважаю очищенням душі, прощення гріхів та усвідомлення для чого ми на цьому світі", – ділиться Julik.
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Окрім традиційного освячення кошика, у родині зіркового співака є ще одна традиція! Саме вона є яскравим спогадом, мабуть, кожного із нас. У цей день артист старається бити власні рекорди, адже минулого року він скуштував щонайменше сім пасок.
Кожного року в цей день ми з дружиною та сином стараємось відвідати всю нашу велику родину та скуштувати якомога більше освячених пасок, адже віримо у те, чим більше їх з'їсти – тим рік буде вдалішим. Цього року, спробую побити свій рекорд та з'їм близько 10 (сміється), – додав артист.
За словами дружини Юліка Катерини, їхня родина намагається дотримуватись усіх традиції цього свята. Родина щороку разом збирає Великодній кошик, йде на Святкову Літургію, де освячують Пасхи. Далі кожного року
"Великдень для наc – це передусім родинне свято, збираємо разом кошик, малюємо писанки та йдемо разом їх святити. У нашому кошику, крім паски і яєць, обов'язково мають бути м'ясо, сало, хрін та сіль, якій здавна приписують магічне значення. Ми намагаємось дотримуватись усіх традицій, аби з поколінням наші нащадки пам'ятали та продовжували передавати їх", – підкреслила дружина Julika Катерина.
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