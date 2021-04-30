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Интернет-магазин на облачной CMS
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Запуск недорогого многофункционального сайта для интернет-магазина уже давно не является непосильной задачей. Облачная CMS позволяет запустить интернет-магазин всего за несколько дней, благодаря готовому набору решений.
Для запуска нужно определиться с дизайном, загрузить товары на сайт, подключить домен и на этом все.
Система управления сайтом размещается на серверах облачной платформы, поэтому за разработку и внедрение новых функций, а также техническую поддержку сайта, отвечает сама платформа. Стоимость обслуживания технической стороны сайта зачастую входит в абонплату.
С облачной CMS можно сконцентрироваться на ведении бизнеса и не отвлекаться на решение технических проблем. Но не все платформы одинаково хороши, поэтому нельзя просто взять и выбрать первую попавшуюся. Существуют определённые требования, которые отличают качественную облачную платформу.
Основные требования к облачной платформе
У хорошего интернет-магазина есть три основных качества — удобное управление сайтом, клиентоориентированность, соответствие сайта рекомендациям поисковых систем. Исходя из этих качеств формируются требования к облачной платформе.
На платформе должна быть современная мобильная (или адаптивная) версия сайта. Сейчас большая часть трафика и покупок идет через смартфоны, поэтому мобильная версия — это залог высоких позиций в выдаче и хорошей конверсии. К тому же, при ранжировании сайтов в выдаче, Google учитывает скорость загрузки мобильного сайта.
Для управления магазином нужны интеграции со сторонними сервисами или хотя бы возможность их реализации. Без интеграции с CRM, платежными системами, службами доставки — нормальное управление интернет-магазином невозможно.
Другая важная деталь — SEO-оптимизация сайта. Это дорогой процесс, особенно если помимо контентной оптимизации ещё необходима и техническая. Поэтому лучше, чтобы платформа изначально имела все необходимые инструменты для реализации SEO оптимизации, а сайты на платформе не нуждались в техническом усовершенствовании. Из необходимых SEO-инструментов к списку MUST HAVE относятся: управление индексацией, возможность настраивать шаблоны метатегов и заголовков, открытие для индексации и настройка страниц фильтров и их пересечения.
Как выбрать CMS
Не думайте, что подобные требования чрезмерны. Это нормальный набор требований для современной CMS, поэтому цена за запуск интернет-магазина должна быть адекватной. При выборе CMS смотрите на ее характеристики, сопоставляйте их с ценой и изучайте опыт реальных пользователей платформы.
Посмотрев под этими углами на предложения на рынке, можно сделать вывод, что одной из лучших является платформа для создания интернет-магазинов Хорошоп. У этой облачной платформы есть новая мобильная версия, более 100 бесплатных дизайнов, продукт для B2B и многое другое.
Хорошоп известная компания, которой пользуются 2500 клиентов. Многие из них регулярно публикуют отзывы о Хорошоп на основе своего опыта работы с платформой. Из них вы сможете узнать о всех возможностях платформы и сделать окончательный выбор.
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