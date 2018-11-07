Ігор Ласточкін отримував інтимні пропозиції від чоловіків: шокуюче зізнання

Відомий український комік та актор Ігор Ласточкін розкрив несподівані таємниці свого особистого життя в новому випуску шоу "Слава+". Дізнайтеся, що за хлопці пишуть Ігорю непристойні пропозиції!

Ігор Ласточкін у відвертому інтерв'ю зі Славою Дьоміним розповів пікантну історію, яка з ним трапилась у соцмережі. За словами гумориста, йому кілька разів писали хлопці з інтимними пропозиціями. "Один навіть написав: "Я дуже сильно хочу зробити вам приємно", – поділився Ігор.

Але актор не погодився на шалену пропозицію хлопця. Він зауважив, що має іншу орієнтацію та вибачився перед чоловіком. "Я нормально до вас ставлюся, але ти попав не до того. Я не по цих справах взагалі", – відповів Ласточкін.

Більше цікавого з життя артиста – у відео!

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