Ідеальна Подорож: вигравайте поповнення рахунку в новій акції від Радіо MAXIMUM і Київстар

Радіо MAXIMUM та Київстар починають нову круту акцію "Ідеальна Подорож". Беріть участь у розіграші та вигравайте поповнення рахунку!

Щобудня з 1 червня по 30 липня з 9 по 11 годину ранку ведучі Радіо MAXIMUM обиратимуть щасливчиків, які зможуть отримати поповнення рахунку. Вмикайте прямий ефір та долучайтесь і ви ;)

Більше тут: Правила акції

Як стати учасником розіграшу:

Відправте повідомлення "Ідеальна Подорож" у мобільному додатку Viber за номером (098) 866 37 37

у мобільному додатку за номером Дочекайтеся дзвінка ді-джеїв у прямому ефірі

Дайте відповідь на одне питання від ведучих (без варіантів відповідей) та вигравайте приємний і корисний приз – поповнення рахунку. Успіхів!

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