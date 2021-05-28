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Ідеальна Подорож: вигравайте поповнення рахунку в новій акції від Радіо MAXIMUM і Київстар
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Радіо MAXIMUM та Київстар починають нову круту акцію "Ідеальна Подорож". Беріть участь у розіграші та вигравайте поповнення рахунку!
Щобудня з 1 червня по 30 липня з 9 по 11 годину ранку ведучі Радіо MAXIMUM обиратимуть щасливчиків, які зможуть отримати поповнення рахунку. Вмикайте прямий ефір та долучайтесь і ви ;)
Більше тут: Правила акції
Як стати учасником розіграшу:
- Відправте повідомлення "Ідеальна Подорож" у мобільному додатку Viber за номером (098) 866 37 37
- Дочекайтеся дзвінка ді-джеїв у прямому ефірі
- Дайте відповідь на одне питання від ведучих (без варіантів відповідей) та вигравайте приємний і корисний приз – поповнення рахунку. Успіхів!
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