На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Hyundai закінчує розробку інноваційної системи очищення повітря
-
- 18
Південнокорейська автомобілебудівна компанія Hyundai Motor Group вже на останніх етапах розробки нової системи кондиціонування повітря. Інноваційна технологія істотно підвищить якість салонного повітря в автотранспорті, видаляючи з нього пил, пух, пісок, цвіль і навіть шкідливі мікроорганізми.
Дізнатися більше змогли експерти Avtopro.ua, майданчика для покупки та продажу автомобільних комплектуючих.
Три в одному
Інформація про роботу Hyundai над новими системами очищення салонного повітря з'являлася і раніше. Однак тільки в серпні інсайдери повідомили про те, що південнокорейська компанія закінчує роботу над цілою технологією потрійного очищення повітря. При виробництві кондиціонерів для деяких автомобілів Hyundai буде використовувати відразу три технології:
- After Blow – просушка повітря і придушення розвитку цвілі;
- Multi-Air Mode – більш якісна продувка салону і системи кондиціонування;
- Fine Dust Indicator – оцінка якості повітря в салоні й видалення частинок пилу.
Як повідомляють в Hyundai, системи кондиціонування будуть оснащуватися кількома специфічними датчиками. Орієнтовна вартість такого обладнання та каталогу автозапчастин для його обслуговування поки що не розголошується. Імовірно, установка кондиціонера на старіші моделі корейського транспорту вимагає внесення доробок, оскільки Multi-Air Mode може працювати тільки при наявності додаткових каналів підведення повітря. Також система отримала інтелектуальний датчик IBS для контролю заряду акумулятора.
Плани щодо впровадження
Кондиціонером будуть оснащуватися нові автомобілі марок Hyundai, Kia і Genesis. Модельний ряд поки що не уточнюється. Представники південнокорейської компанії відзначають, що модифікована система кондиціонування повітря зробить експлуатацію автомобіля більш безпечною. Завдяки очищенню повітря, яке підводиться до салону, водії та пасажири будуть комфортніше почуватись і менше втомлюватися. Оскільки видаляються навіть дрібні частинки пилу та здійснюється суворий контроль складу повітря в салоні.
Нова система зможе самоочищуватись шляхом видалення конденсату і продувки повітроводів. Такі процеси запобігають розвитку цвілі та виконують протибактеріальну профілактику. Система частково автоматизована, адже після вимкнення двигуна вона включає "продування після продувки" для повного видалення конденсату протягом 10 хвилин. Навіть після стоянки повітря в салоні автомобіля залишається сухим і чистим, його необхідно тільки охолодити або нагріти в залежності від сезону.
-
16:00Привітання з Днем Незалежності України 2020 у віршах, смс, прозі і картинках
-
15:52Дієтологи назвали головну помилку під час вживання дині
-
15:31Смачне варення з лохини на зиму: найкращі рецепти приготування
-
15:13У Токіо встановили прозорі громадські туалети: фотофакт
-
15:01Привітання з Яблучним Спасом 2020: найкращі вітання на другого Спаса
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
14:48Легенда нульових: гру Quake III Arena роздають безкоштовно
-
14:25Незвичайний будинок українських дизайнерів відзначили на міжнародному рівні
-
13:53Холостяк Макс Михайлюк показав відпочинок з новою коханою
-
13:39Дівчина-боєць ММА показала ефектне сальто в басейн: відео
-
13:33Без клубної символіки та абонементів: ультрас Динамо оголосили бойкот
-
13:21Швидкість танення льодовиків у Альпах подвоїлася
-
13:13Нова туристична точка на Ла-Манші: мандрівники приїжджають подивитися на лайнери-привиди
-
13:02Яблучний Спас 2020: традиції, заборони і прикмети на Спаса 19 серпня
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:52Оригінальний номер телефону продали в Китаї за 300 тисяч доларів
-
12:41Ця дієта забезпечує гарний настрій
-
12:25Hyundai закінчує розробку інноваційної системи очищення повітря
-
11:59Старе фото з весілля зробило жінку зіркою мережі
-
11:37Одноклассница: DANTES випустив кліп, який викличе у вас ностальгію
-
11:27Танці з зірками 2020: дата прем'єри нового сезону шоу
-
11:00Беру на себе відповідальність: тренер Шахтаря прокоментував провал у півфіналі ЛЄ
-
10:50Чоловік, який підкорив PornHub несподіваними відео, розповів про початок кар'єри у порно
-
10:22Настя Каменських вразила мережу кардинально новою зовнішністю: відео
-
09:47У США можна купити житловий будинок з власною в'язницею: фото
-
15:31Смачне варення з лохини на зиму: найкращі рецепти приготування
-
13:33Без клубної символіки та абонементів: ультрас Динамо оголосили бойкот
-
11:00Беру на себе відповідальність: тренер Шахтаря прокоментував провал у півфіналі ЛЄ
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 серпня
-
07:17Погода в Україні 18 серпня: посилення спеки та грози
- 17 серпня
-
23:59ІНТЕР ▶ ШАХТАР: відео голів, рахунок та огляд шокуючого півфіналу Ліги Європи
-
21:40ІНТЕР ▶ ШАХТАР онлайн трансляція: дивитись півфінальний матч Ліги Європи 2020
-
21:1518 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:17Гороскоп на 18 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:00Музика білоруських протестів: плейлист потужних пісень, які вразять до мурах і вас
-
12:25Нові карантинні зони в Україні з 17 серпня: де і які обмеження запрацювали
-
10:31Згадуючи Добряка: 25 цитат Кузьми Скрябіна, які не залишать вас байдужими
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 серпня
- 16 серпня
-
21:51ТОП-10 найдорожчих брендів пива: інфографіка
-
19:23Дівчина тижня: вибухова альтернативна модель Нікі Робінсон, яка схожа на лісову фею (18+)
-
17:55Які чоловічі шорти вибирати на літо: 15 базових моделей для міста
-
15:19Ці знаки Зодіаку найбільш вразливі
-
12:43Як приготувати томатну пасту вдома
-
10:40Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 16 серпня
-
08:20Погода в Україні 16 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 15 серпня
-
21:47Трійка найуспішніших знаків Зодіаку
-
18:41Варення з шовковиці на зиму: рецепти з фото
-
15:19Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:57Музика твого літа: плейлист нових пісень серпня
-
09:25Знову антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 15 серпня