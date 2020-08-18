Hyundai закінчує розробку інноваційної системи очищення повітря

Південнокорейська автомобілебудівна компанія Hyundai Motor Group вже на останніх етапах розробки нової системи кондиціонування повітря. Інноваційна технологія істотно підвищить якість салонного повітря в автотранспорті, видаляючи з нього пил, пух, пісок, цвіль і навіть шкідливі мікроорганізми.

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Три в одному

Інформація про роботу Hyundai над новими системами очищення салонного повітря з'являлася і раніше. Однак тільки в серпні інсайдери повідомили про те, що південнокорейська компанія закінчує роботу над цілою технологією потрійного очищення повітря. При виробництві кондиціонерів для деяких автомобілів Hyundai буде використовувати відразу три технології:

After Blow – просушка повітря і придушення розвитку цвілі;

Multi-Air Mode – більш якісна продувка салону і системи кондиціонування;

Fine Dust Indicator – оцінка якості повітря в салоні й видалення частинок пилу.

Як повідомляють в Hyundai, системи кондиціонування будуть оснащуватися кількома специфічними датчиками. Орієнтовна вартість такого обладнання та каталогу автозапчастин для його обслуговування поки що не розголошується. Імовірно, установка кондиціонера на старіші моделі корейського транспорту вимагає внесення доробок, оскільки Multi-Air Mode може працювати тільки при наявності додаткових каналів підведення повітря. Також система отримала інтелектуальний датчик IBS для контролю заряду акумулятора.

Плани щодо впровадження

Кондиціонером будуть оснащуватися нові автомобілі марок Hyundai, Kia і Genesis. Модельний ряд поки що не уточнюється. Представники південнокорейської компанії відзначають, що модифікована система кондиціонування повітря зробить експлуатацію автомобіля більш безпечною. Завдяки очищенню повітря, яке підводиться до салону, водії та пасажири будуть комфортніше почуватись і менше втомлюватися. Оскільки видаляються навіть дрібні частинки пилу та здійснюється суворий контроль складу повітря в салоні.

Нова система зможе самоочищуватись шляхом видалення конденсату і продувки повітроводів. Такі процеси запобігають розвитку цвілі та виконують протибактеріальну профілактику. Система частково автоматизована, адже після вимкнення двигуна вона включає "продування після продувки" для повного видалення конденсату протягом 10 хвилин. Навіть після стоянки повітря в салоні автомобіля залишається сухим і чистим, його необхідно тільки охолодити або нагріти в залежності від сезону.