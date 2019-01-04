Грузинське мистецтво "KUTAISI" в українських містах

Днями грузинський національний ансамбль "KUTAISI" завершив тур Україною. До списку куточків, у які завітав "KUTAISI", увійшла вся Україна від Львова до Краматорська. Ансамблю було принципово продемонструвати грузинську шану і любов всій країні, навіть під час дії воєнного стану.

Загалом, "KUTAISI" виходив на сцену двадцяти міст. Під час двогодинних концертів учасники колективу демонстрували енергію і красу грузинських танців, унікальних грузинських пісень і захоплюючих фехтувальних боїв.

"Кожен номер — це ціла історія з віковими народними традиціями, підкреслена самобутніми аутентичними костюмами. Ми намагалися з'єднати грузинський фольклор з сучасними постановками і, судячи з реакції залу, нам це вдалося на всі 100 відсотків. Зупинятися на цьому колектив, природно, не збирається і вже готує нові постановки для наступного туру", — заявили в "KUTAISI".

Музичне оформлення номерів ансамблю забезпечив оркестр, де звучали суто грузинські інструменти. А головним партнером всеукраїнського туру "KUTAISI" виступив грузинський коньяк, зі знаною у всьому світі назвою, — "NIKO PIROSMANI”.