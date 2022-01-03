Гру скінчено: ігроманію офіційно визнали небезпечною хворобою

Багаторічним суперечкам офіційно настав кінець. Набула чинності нова редакція Міжнародної статистичної класифікації хвороб та проблем, пов'язаних зі здоров'ям, до списку яких увійшла ігроманія.

Ігроманія – ігровий розлад, який виражається в патологічній залежності від комп'ютерних ігор, пише mayoclinic.

І ще: Найкращі комп'ютерні ігри 2021 року за версією авторитетного видання

Хворобливу пристрасть до ігор віднесли до психічних розладів ще у 2018 році. Після цього безліч представників ігрової індустрії виступало із закликами переглянути рішення, проте, як бачимо, цього не сталося.

За визначенням ВООЗ діагноз ігроманії може поставити лише навчений медик-професіонал. Для цього симптоми ігрового розладу мають проявлятися не менше ніж протягом року, причому має спостерігатися негативний вплив на сім'ю, навчання, роботу, соціальні навички та інші сфери життя.

Ігроманію офіційно визнали небезпечною хворобою

Це цікаво: У мережі з'явився симулятор в'язниці, який отримав 90% позитивних відгуків: трейлер гри