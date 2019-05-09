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Грози і потепління: яку погоду очікувати 9 травня

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

9 травня у кількох областях країни затримаються дощі, а на решті території очікується потепління та сонце. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 9 травня, у четвер, погода в Україні поступово почне покращуватися. Щоправда, на сході, півдні, Сумщині і більшості областей у центрі країни пройдуть дощі з грозами. В інших регіонах без значних опадів. Температура повітря вдень на заході підійметься до +13+18, на сході - до +19+22.

У Києві 9 травня хмарна погода без істотних опадів, до +14+16 тепла.

Прогноз погоди на 9 травня у містах України:

Грози і потепління: яку погоду очікувати 9 травня - фото 326610
  • Ужгород +14+16
  • Львів +16+18
  • Чернівці +16+18
  • Івано-Франківськ +17+19
  • Тернопіль +15+17
  • Рівне +16+18
  • Луцьк +16+18
  • Вінниця +16+18
  • Хмельницький +15+17
  • Житомир +15+17
  • Чернігів +15+17
  • Черкаси +15+17
  • Миколаїв +16+18
  • Одеса +15+17
  • Херсон +16+18
  • Полтава +15+17
  • Суми +17+19
  • Харків +19+21
  • Дніпро +17+19
  • Запоріжжя +17+19
  • Донецьк +18+20
  • Луганськ +20+22

Читайте також: Магнітні бурі у травні 2019: коли українцям варто бути обачними

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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