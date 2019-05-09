Грози і потепління: яку погоду очікувати 9 травня

9 травня у кількох областях країни затримаються дощі, а на решті території очікується потепління та сонце. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 9 травня, у четвер, погода в Україні поступово почне покращуватися. Щоправда, на сході, півдні, Сумщині і більшості областей у центрі країни пройдуть дощі з грозами. В інших регіонах без значних опадів. Температура повітря вдень на заході підійметься до +13+18, на сході - до +19+22.

У Києві 9 травня хмарна погода без істотних опадів, до +14+16 тепла.

Прогноз погоди на 9 травня у містах України:

Ужгород +14+16

Львів +16+18

Чернівці +16+18

Івано-Франківськ +17+19

Тернопіль +15+17

Рівне +16+18

Луцьк +16+18

Вінниця +16+18

Хмельницький +15+17

Житомир +15+17

Чернігів +15+17

Черкаси +15+17

Миколаїв +16+18

Одеса +15+17

Херсон +16+18

Полтава +15+17

Суми +17+19

Харків +19+21

Дніпро +17+19

Запоріжжя +17+19

Донецьк +18+20

Луганськ +20+22

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