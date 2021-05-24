Гроші, кар'єра та кохання: у трьох знаків Зодіаку кінець весни буде вельми успішним

Гороскоп на кінець травня пророкує кільком знакам Зодіаку багато везіння і удачі. Дізнайтеся, хто ці щасливчики, які в останні дні весни опиняться на хвилі успіху.

Телець

Тельців чекає справді незабутній час. Астрологи пророкують, що головні події для вас розгорнуться в сфері любові і відносин. Везіння торкнеться також грошових справ. При цьому крім стрімких злетів, можливі жорсткі приземлення, але ви впораєтеся!

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Рак

Зірки можуть порадувати Раків тим, що вони опиняться у виграшній і на висоті, попри усе. Експерти радять не прогавити своє щастя, оскільки вас чекають нові перспективи в кар'єрі, та й з фінансами все буде добре. А ось здоров'я слід поберегти – тут можуть бути неприємні моменти.

Діва

Кінець травня стане вашим зірковим часом. Любов, творчість, нові корисні знайомства, цінні придбання – всього цього вам вдасться досягти завдяки власним зусиллям і талантам. Перед вами відкриються нові двері, вдасться налагодити корисні зв'язки і з'являться нові знайомі, які з часом зіграють важливу роль у вашому житті.

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