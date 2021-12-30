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Гороскоп на 31 грудня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 31 грудня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Останній день цього року принесе не лише гучне святкування, а й нові можливості. Скористатися ними можна вже зараз, але обережно – не всі вони приведуть до успіху. Усі незавершені справи потрібно перенести на початок 2022 року – зараз краще розслабитись та допомагати своїм близьким накривати на стіл. Також не упустіть моменту загадати під бій курантів своє бажання. Словом, дізнайтеся, що ж саме для вас підготували зорі в актуальному гороскопі на Радіо MAXIMUM!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 31 грудня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Останній робочий день цього року буде суворим. Завдань буде дуже багато, але при цьому ви з усім упораєтеся. Та ще й отримайте незабутні емоції. Корисно спілкуватися зі статусними та багатими людьми – вони можуть вдихнути у ваші плани нове життя. Обов'язково загадайте бажання під бій курантів, зірки кажуть, що воно точно здійсниться. Головне робити це правильно, не використовуючи частинку "не".
Телець
Зверніть увагу на ваше здоров'я та здоров'я близьких. Існує ймовірність захворювання чи травми. Можливі безпричинні зміни настрою, душевний занепад. Повноцінний відпочинок на свіжому повітрі, розмова з друзями та гарний сон допоможуть зняти напругу. У спілкуванні з людьми виявляйте стриманість, не наполягайте на своїй точці зору. На вас чекає сюрприз: будьте готові до приємної звістки.
Близнюки
Весела, галаслива компанія приятелів, захоплюючі поїздки або пікнік, розваги або ігри – ось що вам зараз найпотрібніше. Необхідно чинити опір поганим впливам, відмовитися від марнославства.
Рак
Передноворічний час – саме те, щоб помиритися з тими, з ким нещодавно посварилися. Також у цей день можна зважитися на щось важливе і вплутатись у цікаву історію. Корисно розмовляти з близькими – вони допоможуть скинути зайвий стрес та заразитися святковим настроєм. Від нього, до речі, цього дня залежить багато.
Лев
Напружений день. Утримайтеся від активної діяльності та фізичних навантажень. Обмежте спілкування, адже будь-які контакти несуть дріб'язкові суперечки або порожню балаканину. Будьте тактовними з близькими друзями, щоб не викликати у них ревнощів або образ.
Діва
Прекрасний день для спілкування з друзями, прийому гостей. У першій половині дня постарайтеся провести більше часу на відкритому повітрі: займіться спортом або сходіть на прогулянку в парк. Будьте обережні у поводженні з фінансами – можливі раптові та не зовсім виправдані витрати.
Терези
Ви заражаєте інших людей новорічним настроєм – це ще один плюс до карми. Проведіть цей день весело, спілкуючись з друзями. А ось бій курантів зірки радять зустріти спокійно зі своєю родиною. Також зірки радять обов'язково загадати бажання цієї ночі. Тільки робіть це правильно, не використовуючи частинку "не", інакше бажання не збудеться.
Скорпіон
День сприятливий для духовних пошуків, початку нової діяльності. Рекомендується взятися за нові справи, активізувати свою діяльність у бізнесі, остаточно визначитися у відносинах із близькою людиною. Не варто піддаватися прихованим емоціям, які можуть спровокувати небажані наслідки.
Стрілець
Сприятливий день для Стрільців, що працюють у сфері бізнесу. Можливо, вам повернуть старий борг, ви виграєте у карти або знайдете цінну річ. Увечері для жінок можливі романтична зустріч чи нове знайомство, яке переросте у серйозні стосунки.
Козеріг
Не бійтеся чогось не встигнути. Накрити стіл вам обов'язково допоможуть близькі та кохані. Також зірки обіцяють вам у цей день сюрпризи, тому більше спілкуйтеся та дивіться на всі боки, щоб не проґавити їх. Також сьогодні варто сказати домашнім те, що ви давно хотіли, або зізнатися у почуттях – не тримайте емоції у собі. Повірте, вам обов'язково дадуть відповідь взаємністю.
Водолій
День сприятливий для активного відпочинку: лижного походу до лісу або прогулянки парком. Вашим близьким потрібна увага та ніжність. У другій половині дня можливий прихід гостей або звістка, що ускладнить стосунки у вашій родині. Будьте готові до серйозних проблем. Від вас знадобиться сила переконання, красномовство та впевненість у своїй правоті.
Риби
Ваша життєрадісність і дотепність можуть зробити вас душею всієї компанії в останній день року і в новорічну ніч. Ви отримаєте нове замовлення або пропозицію зайнятися новим родом діяльності. Не поспішайте давати згоду. Зірки рекомендують закінчити розпочате. У спілкуванні з людьми виявляйте стриманість, не наполягайте на своїй точці зору. На вас чекає сюрприз: будьте готові до приємної звістки.
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