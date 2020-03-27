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Гороскоп на 28 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на 28 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 1

Актуальний гороскоп на сьогодні, 28 березня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогоднішній день приречений успіх. Вдалий період для завершення вигідних угод і важливих робіт. Хороший день для покупок. Прекрасний день для домашнього застілля та дегустації страв. Можлива підвищена тяга до солодкого.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 28 березня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 28 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366225
День допоможе Овнам по-новому поглянути на бюджет і управління матеріальними справами. Може змінитися колишній критерій вибору покупок, система контролю за рухом коштів, стиль накопичень. Зміни будуть викликані новими планами і порядками. Можливі позапланові витрати. Вранці актуальні пошуки інформації і приватні бесіди на фінансові теми.

Телець

Гороскоп на 28 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366224
День вкрай несприятливий. Зірки рекомендують уважніше поставитися до свого здоров'я, особливо до якості харчування. Протипоказана їжа тваринного походження. Чоловікам не слід приймати кардинальних рішень. Будь-які справи будуть мати негативні наслідки. Для жінок можливі нервові зриви, наростання внутрішньої напруги або розбіжності з партнерами.

Близнюки

Гороскоп на 28 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366231
Можлива невелика сварка з коханою людиною або старшим членом сім'ї. Ця сварка буде породжена не принциповими розбіжностями, а простим небажанням вислухати один одного. Не скупіться на теплі слова, подарунки та знаки уваги.

Рак

Гороскоп на 28 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366230
Вранці Ракам не варто відмовлятися від переговорів у неформальній обстановці, а також від дистанційного спілкування. Особливий інтерес викличуть теми майбутнього.

Лев

Гороскоп на 28 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366227
Вкрай несприятливий день. Прагнення досягти наміченої мети може змусити вас використовувати заборонені прийоми, що негативно позначиться на авторитеті або призведе до конфліктів з оточуючими людьми. Вірогідні фінансові втрати або невдалі покупки. Радість спілкування з партнерами може бути затьмарена неприємною новиною, пов'язаною з майбутніми обтяжливими обов'язками.

Діва

Гороскоп на 28 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366233
У цей день можна починати нові справи, займатися важливими питаннями. Це вдалий час, щоб порозумітися, помиритися, обговорити плани на майбутнє. Постарайтеся не нав'язувати рідним і близьким правила гри, які їм не до душі. Краще поступіться, якщо виникне така необхідність.

Терези

Гороскоп на 28 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366232
Сьогодні Терезам не варто скидати з рахунків економічну сторону питання. По можливості, краще присвятити їй основну частину дня. Обставини дозволяють не тільки зрозуміти суть нововведень, але і глибше вникнути в їхні тонкощі. Варто дізнатися більше про нові банківські послуги, схемах кредитування, про правила контролю за доходами, грошовими переказами і заборгованостями.

Скорпіон

Гороскоп на 28 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366228
Сприятливий день для контактів, укладення угод, шлюбів. Зірки розташовані настільки добре, що будь-які справи вам будуть вдаватися з першого разу. Ви відчуєте незриму підтримку зусібіч. Емоційне життя поступово буде приходити в норму.

Стрілець

Гороскоп на 28 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366234
Важливі справи краще відкласти. Зараз ви можете опинитися в багатьох питаннях некомпетентними або просто помилятися у своїх переконаннях. Головне – не витрачати час на негативні емоції. Підтримка і розумні поради друзів і близьких допоможуть відчути себе впевненіше.

Козеріг

Гороскоп на 28 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366226
Для Козерогів це вдалий день, хоча позитивні зміни можуть проявитися не відразу. Зірки радять не хвилюватися даремно, довіритися долі і спокійно зайнятися необхідними оновленнями. Ранок – непоганий момент для спілкування, але не про все варто говорити відкрито.

Водолій

Гороскоп на 28 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366223
Відповідальний період: уникайте експериментів, дійте перевіреними способами. Зірки рекомендують братися тільки за ті справи, в яких ви повністю розбираєтеся. Ви ризикуєте потрапити в незручне становище або стати причиною чергового конфлікту. Прагнення до екстравагантності жінок-Водоліїв спричинить неприємності.

Риби

Гороскоп на 28 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366229
На професійній ниві не робіть важливих кроків. Особливо відмовтеся від нових, навіть на перший погляд перспективних ділових пропозицій. Вашу голову відвідуватимуть сумніви і невпевненість. Через це внутрішнє напруження і роздратування почнуть наростати.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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