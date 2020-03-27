Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гороскоп на 28 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 60
Актуальний гороскоп на сьогодні, 28 березня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогоднішній день приречений успіх. Вдалий період для завершення вигідних угод і важливих робіт. Хороший день для покупок. Прекрасний день для домашнього застілля та дегустації страв. Можлива підвищена тяга до солодкого.
І ще: Яким знакам Зодіаку варто готуватись до чудових змін у квітні
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 28 березня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
День допоможе Овнам по-новому поглянути на бюджет і управління матеріальними справами. Може змінитися колишній критерій вибору покупок, система контролю за рухом коштів, стиль накопичень. Зміни будуть викликані новими планами і порядками. Можливі позапланові витрати. Вранці актуальні пошуки інформації і приватні бесіди на фінансові теми.
Телець
День вкрай несприятливий. Зірки рекомендують уважніше поставитися до свого здоров'я, особливо до якості харчування. Протипоказана їжа тваринного походження. Чоловікам не слід приймати кардинальних рішень. Будь-які справи будуть мати негативні наслідки. Для жінок можливі нервові зриви, наростання внутрішньої напруги або розбіжності з партнерами.
Близнюки
Можлива невелика сварка з коханою людиною або старшим членом сім'ї. Ця сварка буде породжена не принциповими розбіжностями, а простим небажанням вислухати один одного. Не скупіться на теплі слова, подарунки та знаки уваги.
Рак
Вранці Ракам не варто відмовлятися від переговорів у неформальній обстановці, а також від дистанційного спілкування. Особливий інтерес викличуть теми майбутнього.
Лев
Вкрай несприятливий день. Прагнення досягти наміченої мети може змусити вас використовувати заборонені прийоми, що негативно позначиться на авторитеті або призведе до конфліктів з оточуючими людьми. Вірогідні фінансові втрати або невдалі покупки. Радість спілкування з партнерами може бути затьмарена неприємною новиною, пов'язаною з майбутніми обтяжливими обов'язками.
Діва
У цей день можна починати нові справи, займатися важливими питаннями. Це вдалий час, щоб порозумітися, помиритися, обговорити плани на майбутнє. Постарайтеся не нав'язувати рідним і близьким правила гри, які їм не до душі. Краще поступіться, якщо виникне така необхідність.
Терези
Сьогодні Терезам не варто скидати з рахунків економічну сторону питання. По можливості, краще присвятити їй основну частину дня. Обставини дозволяють не тільки зрозуміти суть нововведень, але і глибше вникнути в їхні тонкощі. Варто дізнатися більше про нові банківські послуги, схемах кредитування, про правила контролю за доходами, грошовими переказами і заборгованостями.
Скорпіон
Сприятливий день для контактів, укладення угод, шлюбів. Зірки розташовані настільки добре, що будь-які справи вам будуть вдаватися з першого разу. Ви відчуєте незриму підтримку зусібіч. Емоційне життя поступово буде приходити в норму.
Стрілець
Важливі справи краще відкласти. Зараз ви можете опинитися в багатьох питаннях некомпетентними або просто помилятися у своїх переконаннях. Головне – не витрачати час на негативні емоції. Підтримка і розумні поради друзів і близьких допоможуть відчути себе впевненіше.
Козеріг
Для Козерогів це вдалий день, хоча позитивні зміни можуть проявитися не відразу. Зірки радять не хвилюватися даремно, довіритися долі і спокійно зайнятися необхідними оновленнями. Ранок – непоганий момент для спілкування, але не про все варто говорити відкрито.
Водолій
Відповідальний період: уникайте експериментів, дійте перевіреними способами. Зірки рекомендують братися тільки за ті справи, в яких ви повністю розбираєтеся. Ви ризикуєте потрапити в незручне становище або стати причиною чергового конфлікту. Прагнення до екстравагантності жінок-Водоліїв спричинить неприємності.
Риби
На професійній ниві не робіть важливих кроків. Особливо відмовтеся від нових, навіть на перший погляд перспективних ділових пропозицій. Вашу голову відвідуватимуть сумніви і невпевненість. Через це внутрішнє напруження і роздратування почнуть наростати.
Читайте також: Найстійкіші знаки Зодіаку, яких неможливо "зламати"
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
21:52Лікарі розповіли, як безпечно займатися сексом під час епідемії коронавірусу
-
21:1928 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:53Рідкісний Porsche 911 GT2 виставили на продаж за мільйон доларів
-
20:22В OLX розповіли, що українці купують на карантині
-
19:54Майже iPhone 11 Pro: відомі європейські ціни Xiaomi Mi10
-
Як змінилось моє життя після переходу на IQOS: досвід журналіста
-
19:46Футболісти Динамо показали, як тренуються на карантині
-
19:20Дорофєєва рекомендує: найкращі фільми та серіали для ідеального карантину
-
19:15Названі продукти, які покращують імунну систему
-
18:54Виробник автокомпонентів розробив експрес-тест на коронавірус
-
18:50Холостяк 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020
-
18:46TARABAROVA зняла кліп, не виходячи з дому
-
18:24Колишній Холостяк розповів про свої симптоми коронавірусу
-
18:13Експерти показали, скільки коштує місяць карантину
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:00Гороскоп на 28 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:54Науковці назвали вагому причину регулярно приймати ванну
-
17:43Розкрито секрет закладеності вух у космосі
-
17:40На кордоні з Польщею – кілометрові черги, де не дотримуються правил безпеки: відео
-
17:31Рекорд легендарного Усейна Болта "побила" Брітні Спірс
-
17:24101-річний італієць успішно поборов коронавірус
-
17:10Вихідні й свята в квітні 2020: коли й скільки буде вихідних на Пасху
-
17:00Протефлазід проти коронавірусу НЕ діє: розвінчуємо фейк про українські ліки
-
16:56Автопілот Tesla навчився розпізнавати сигнали світлофора
-
16:46Астрономи дісталися до краю галактики: неймовірний знімок
-
21:52Лікарі розповіли, як безпечно займатися сексом під час епідемії коронавірусу
-
19:20Дорофєєва рекомендує: найкращі фільми та серіали для ідеального карантину
-
16:14Легкі рецепти: страви зі звичайних інгредієнтів на кожен день
-
14:30ТОП 20 комп'ютерних ігор: що пограти на ПК під час карантину
-
12:00ТЕСТ: Перевірте, чи все правильно ви робите під час карантину
-
10:00Скільки продуктів треба одній людині на місяць карантину: набір харчів
-
07:145 легких способів полюбити спорт і робити зарядку щодня
- 26 березня
-
20:00Притула рекомендує: ТОП 5 фільмів, які варто подивитись на карантині
-
18:015 книг про те, як не стати овочем
-
16:00Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин
-
14:00Від Італії до Ізраїлю: українці розповідають, як проходить карантин у світі
-
12:14Як дістатися на роботу під час карантину: ТОП-5 крутих транспортних засобів
-
10:00Тренування в домашніх умовах: добірка відео, які вправи краще робити
-
07:135 простих і корисних перекусів на роботу
- 25 березня
-
20:00Ідеї, фантазії та практики: як урізноманітнити секс з партнером на карантині
-
18:00Який фільм подивитись ввечері: три перевірені стрічки, які не розчарують
-
16:07Перевірені новини та лише справжні хіти – у додатку Радіо МАКСИМУМ
-
15:00Тест: чия це мама? Вгадай зірку за фото батьків
-
13:23Карантин в Україні продовжено на місяць: до якого числа діятимуть обмеження
-
12:0010 українських слів, які дуже влучно описують карантин
-
09:49Зіграти на стороні людства у Plague Inc: творці гри про пандемію змінять правила
-
07:47Американський журнал Dezeen розповів про оригінальний дизайн київської квартири
- 24 березня
-
21:51Кияни на самоізоляції заспівали гімн України зі своїх вікон
-
19:30Уляна Супрун пояснила, чому не носить захисні маски під час карантину
-
16:30Не лише Друзі: ностальгійні серіали, які варто передивитись на карантині
Радіо Максимум › Новини › Лайфстайл ›