Гороскоп на січень 2022: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Гороскоп на січень 2022 року прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників усіх знаків Зодіаку. Дізнайтесь, що приготували для вас зірки на цей місяць та які несподіванки вас чекають в цей другий місяць зими!

Дізнайтесь, що підготував для вас другий місяць зими – на який знак варто очікувати, хто зазнає любовних пригод, а у кого з'являться нові фінансові витрати. Детальніше у гороскопі на січень 2022 року.

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Гороскоп на місяць січень 2022

Тисніть на знак Зодіаку і дізнавайтеся свій прогноз на січень:

Сприятливі дні: 2, 7, 9, 15, 17, 22, 30 Несприятливі дні: 1, 10, 12, 18, 24, 28 У січні представники цього знаку знову будуть в улюбленцях долі. Цей час буде дуже вдалим для будь-якого змагання та суперництва. Подумайте, чиїм серцем чи якою посадою ви хочете заволодіти. Ви відчуєте приплив нових сил. Поліпшиться настрій, і як наслідок – стосунки з родичами, що стали натягнутими, потеплішають.

Сприятливі дні: 6, 9, 11, 15, 17, 30 Несприятливі дні: 10, 12, 18, 23, 24

Говорять, що мріяти не шкідливо. Ось і Тельцям у січні слід мріяти та втілити у життя якнайбільше позитивного. Але не замахуйтесь на глобальні зміни, краще – дрібниці. Цей місяць буде сповнений прихованих конфліктів. Щоб завершити його без проблем, стежте за тим, що і кому ви кажете, не залишайте справи незавершеними та не довіряйте випадковим людям.

Сприятливі дні: 3, 8, 9, 12, 14, 17, 21, 25, 26, 29 Несприятливі дні: 2, 6, 10, 15, 19, 23, 27, 28

Люди знаку Близнюки суперечливі від природи. Ось і в січні вам захочеться погнатися одразу за двома зайцями. Зірки радять – ловіть одного, знайомого зайця. Щоби справи на роботі йшли блискуче, прислухайтеся до чужої думки. Січень обіцяє вам успішну співпрацю зі старими та колишніми партнерами. Однак намагайтеся не залишати нічого важливого на останній тиждень. Можливо, делікатність – не сильне місце прямолінійних Близнюків, але доведеться знайти приховані резерви такту. В такому випадку проблем не передбачається ні на роботі, ні вдома.

Сприятливі дні: 3, 4, 7, 10, 14, 17, 23, 24, 26, 31 Несприятливі дні: 2, 5, 6, 8, 12, 16, 19, 21, 29, 30

У січні Раки схильні вдаватися до ностальгійних спогадів. Ви сумуєте? Вода недостатньо мокра, перли дрібні, ікра солона? Намагайтеся заново оцінити все, що маєте, і туга розсіється. На відміну від більшості знаків, вам не варто поспішати ні вдома, ні в офісі. Усі вимагають від вас поспішних рішень? Зачекають! Тягніть час.

Сприятливі дні: 2, 3, 7, 8, 12, 17, 20, 21, 26, 29 Несприятливі дні: 4, 5, 9, 14, 15, 23, 24, 27

Останнім часом Леви чимало досягли. Але близькі в січні ненав'язливо підштовхують вас до нових звершень. Але все, що вам зараз потрібно, це зупинитися і перепочити. Іноді відмовитися від якихось планів та мрій – це і є найкращий план. У січні ви знайдете у собі сили позбутися непотрібних ідей та людей. На роботі та вдома грайте роль радника, а не царя. Не прагнете лідирувати, ця політика принесе хороші плоди. І весь місяць знаходите час для себе.

Сприятливі дні: 1, 4, 5, 9, 13, 14,19, 24, 28 Несприятливі дні: 6, 7, 15, 16, 21, 23, 27, 29 У січні обставини схиляють Дів до рішучих змін. Але якщо ви уважно оціните пропозицію, то зрозумієте, що вона невчасна. Цього місяця нікуди не поспішайте. Останні кілька місяців вас змучили обов'язки. Але січень стане союзником і все чудово зміниться. З'явиться час для сім'ї, там зачекалися на вашу увагу. З чистою совістю дозвольте всім охочим приймати за вас рішення: близьким, начальству та подругам. Нехай як скажуть, так і буде. А ви збираєте сили на майбутнє.

Сприятливі дні: 2, 3, 7, 8, 14, 17, 21, 22, 26, 31 Несприятливі дні: 6, 9, 13, 19, 23, 27, 29

У січні Терезів переповнюватиме енергія, і її потрібно направити в мирне річище. Колеги та кохана людина не повинні постраждати від вашого ентузіазму. Зберігайте баланс – ви ж Терези. В крайньому разі, використовуйте різні форми безневинних безумств – фліртуйте відразу з декількома шанувальниками, беріться за незвичні справи. Але завершіть все до кінця місяця. Зазвичай Терезам вистачає обожнювання близьких, але зараз настав непростий період: потрібно, щоб вас оцінили не тільки вони.

Сприятливі дні: 4, 5, 6,14, 16, 19, 23, 27, 28 Несприятливі дні: 7, 8, 12, 13, 21, 22, 26, 29

У січні життя пропонує Скорпіонам повернутися до тієї ж річки – колишній шанувальник знову з'явився на вашому обрії. Придивіться, здається, цього разу до нього можна поставитись серйозно. На людей ви завжди дієте магічно. А зараз ваша чарівність та вплив ще більше зростуть. Використовуйте це для розв'язання проблем і на роботі, і вдома. Вам хочеться вести розслаблений спосіб життя, з головою піти у турботу про себе. Не робіть цього: вирішіть у січні всі накопичені питання – і весь рік пройде успішно.

Сприятливі дні: 2, 3, 7, 12, 14, 20, 25, 30, 31 Несприятливі дні: 1, 5, 9, 15, 16, 23, 24, 28, 29

Розплутати будь-які робочі розбіжності у січні Стрільцям допоможуть шанувальники та доброзичливці. Спокійно приймайте допомогу збоку. І пам'ятайте – будь-який старт цього місяця буде вдалим. Інтерес начальства віщує тільки одне – вам належить піднятися кар'єрними сходами. Але похапцем не забудьте про кохану людину – знайдіть для неї час. Налагоджуючи особисте життя, ви перетворилися на людину-невидимку: ніхто вас не бачить і люди до цього звикли. Час нагадати про себе.

Сприятливі дні: 4, 6, 10, 13, 14, 19, 20, 27, 28 Несприятливі дні: 1, 5, 8, 9, 12, 16, 22, 23, 26, 29

У січні Козероги мають сумніви: чи не надто багато часу і сил доводиться приділяти безперспективній роботі? Зірки радять не напружуватися, нічого поки що не міняти – час ще не настав. Порадуємо: неприємності, що мучили вас раніше, закінчаться. Тепер варто проводити більше часу з коханою людиною, просто йдіть з головою у ваші стосунки. Як там зазвичай кажуть: "Мені потрібний пухнастий плед та теплий кіт"? Чи навпаки? Головне, щоб щось тепле і пухнасте допомогло розслабитися, а потім знову в бій!

Сприятливі дні: 2, 3, 7, 11, 13, 17, 20, 21, 26, 29 Несприятливі дні: 4, 5, 6, 9, 12, 15, 19, 25, 27, 28

У січні Водоліям варто уникати зайвої впевненості у собі та своєму становищі. Будьте милими, просіть поради, зустрічайтеся з друзями – це спрацює на перспективу. Ви ненавидите будь-який тиск та суворі вказівки. Але зараз вам потрібно йти шляхом, який вкажуть близькі люди. Саме він приведе вас до бажаного успіху. Пам'ятаєте казку про Омелька та чарівну щуку? Зараз Омелько це ви. Не витрачайте зусиль, не злазьте з грубки, нехай усе йде само собою. І прийде куди треба.

Сприятливі дні: 4, 5, 6, 14, 15, 19, 24, 27, 28 Несприятливі дні: 2, 8, 9, 12, 13, 20, 21, 29, 30

У січні зірки дивляться на Риб із подивом. Зазвичай тихі, ви станете героями всіх більш-менш помітних подій. І чудово! Користуйтесь моментом, заводьте потрібні знайомства! Весь січень ви будете центром тяжіння – всім буде потрібна ваша допомога чи хоча б присутність. Зірки радять виявляти широту душі та не шкодувати зусиль. Уявіть, що весь місяць це одна довга вечірка. Вам необхідно справляти враження та підтримувати репутацію. Ви впораєтеся!

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