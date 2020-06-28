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Гороскоп на цей тиждень 29 червня – 5 липня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Фінансовий гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 29 червня – 5 липня!
Початок другого місяця літа буде не лише спекотним та сонячним, а й дуже активним для багатьох знаків Зодіаку. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Фінал першого літнього місяця та старт другого відзначиться для Овнів дуже продуктивним періодом, адже вам вдасться розкласти всі справи по полицях, а також поставити перед собою нові цілі. Звісно ж, у цьому ритмі круто знайти і час для відпочинку.
Телець
Тельців весь тиждень будуть переповнювати емоції, які навряд чи ви хочете комусь показати. Вам хочеться налаштувати своє особисте життя максимально та лише на хорошу хвилю, і це вдасться. Більше романтики, а також часу для себе - ось секрет вдалих стосунків.
Близнюки
Цього тижня Близнюкам не варто забувати про своє самопочуття та не намагатись взятись за всі справи світу. Перш за все, знайдіть хоча б трохи вільного часу для того, щоб набратись сил та повноцінно відпочити. Початок тижня буде дуже позитивним у плані фінансів, але не у плані мандрівок.
Рак
Попереду у Раків дуже крутий період для самореалізації та розкриття свого потенціалу, тому не варто відсовувати такі справи на другий план. Звісно ж, все буде йти поступово, але й золоті гори бувають лише в казках. Тому чітко визначтесь з цілями та рухайтесь до них.
Лев
У Левів все йтиме, як по маслу, якщо вони не будуть створювати конфліктних ситуацій, а також не розпалюватимуть вогонь там, де його можна уникнути. Звісно ж, доля не підкине вам одразу все омріяне, але зусилля будуть виправдані.
Діва
Дів очікує доволі незвичайний період змін, адже ви зможете реально вплинути на ситуацію не лише у вашому житті, а й на оточення. Пора нарешті перенести світ зі своїх мрій у реальність. Не бійтесь бути рішучими.
Терези
Терези цього тижня знову відчують прилив енергії, тож важливо скерувати її у правильне русло. В ідеалі варто поділити свій час так, щоб приділити його і дорогим людям, і справам, які приносять задоволення. Це буде нелегко, але результати будуть варті таких зусиль.
Скорпіон
Скорпіони цього тижня зможуть попрощатись з більшістю фінансових проблем, які так набридали останнім часом. Нехай для вас це буде уроком, як не варто розкидатись грошима. Ви дуже розумні, але часто стаєте жертвами реклами.
Стрілець
Стрільцям зараз дуже потрібна внутрішня гармонія, тож варто нарешті взятись за своє життя. Дрібними кроками пора потурбуватись про своє фізичне та моральне самопочуття. Ранкова зарядка, прочитання книг, прогулянки на природі, час з близькими та менше негативних думок - ось рецепт для вас на цей тиждень.
Козеріг
Козероги цього тижня мають обачніше поводитись зі своїми фінансами. Подумайте над тим, чи варто вам зараз робити масштабні покупки, давати комусь у борг чи брати в когось у борг. Навряд чи це зробить вас щасливими.
Водолій
У Водоліїв зараз доволі нелегкий період у житті, коли на них звалилось чимало справ. Але не варто падати духом та опускати руки. Більше діліться своїми переживаннями з близькими, а також не забувайте робити перерви та мріяти.
Риби
Риби надто дратуються через все на світі, а також зовсім не турбуються про своє здоров'я. Нехай початок липня стане для вас періодом, коли ви будете прислухатись до свого самопочуття, а тоді брати на себе мільйон не завжди потрібних справ.
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