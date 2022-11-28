На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на цей тиждень 28 листопада – 4 грудня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 225
Актуальний гороскоп на цей тиждень має особливий прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 28 листопада – 4 грудня 2022 року!
Фінал листопада та перші дні зими стануть дуже активними для більшості знаків Зодіаку, а комусь випаде нагода переглянути свої пріоритети та насолодитись відпочинком, передає Радіо MAXIMUM. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 28 листопада – 4 грудня 2022
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овнів очікує насичений, але приємний тиждень. Вам вдасться не лише швидко та якісно впоратись зі справами, а й поставити нові цілі та впевнено до них йти. Зараз чудовий час, щоб планувати, шукати хороші миті та не забувати тішити близьких і себе. Попереду нові звершення.
Телець
У Тельців завершення осені та старт зими видасться доволі стрімким, тому цим людям варто записувати справи, які потрібно виконати в цей період. Так вдасться не впустити нічого важливого, а також викроїти трішки часу для себе. Астрологи радять не звертати увагу на дрібний негатив, адже причин усміхнутись буде значно більше.
Близнюки
Близнюкам варто готувати до того, що на них чекає чимало рутинних завдань. Тому краще зосередитись на тому, що справді в пріоритеті, щоб потім стрімголов не намагатись завершити нескінченний список справ. А от наприкінці тижня удача буде поряд та принесе трохи сюрпризів.
Рак
Раки можуть відчути, як стрімкий ритм грудня дещо лякає їх та викликає напругу. Тому найкращим рішенням буде займатись тим, що ви вже вмієте робити та що приносить радість. Муза поступово повернеться, тож не хвилюйтесь, що зараз вам може бракувати натхнення.
Лев
Дуже сприятливий період для завершення всіх справ очікується у Левів, але їм варто бути готовими до того, що далеко не все йтиме за планом. Постарайтесь не дратуватись та не гніватись у таких ситуаціях, адже врешті все обернеться значно краще. У вільний час не зайвим буде зайнятись тим, що дарує вам спокій та затишок.
Діва
Діви знову можуть з головою поринути у проблеми інших людей, нехтуючи власними бажаннями та пріоритетами. Тому дуже важливо зберігати холодний розум та відступати тоді, коли ви не можете нічим зарадити. Не обов'язково створювати для всіх план порятунку, інколи достатньо просто бути поряд.
Терези
Терези відчують, як до них повертається натхнення, тож важливо правильно ним скористатись. Не забувайте про відпочинок, адже вигорання може виникати навіть тоді, коли ви займаєтесь тим, що приносить задоволення. Зберігайте рівновагу і все вдасться.
Скорпіон
Для Скорпіонів стартує чудовий період оновлення, яке стосується не лише одягу, домівки та зовнішності. Зараз ідеальний час, щоб розширювати світогляд, отримувати нові знання та ставити перед собою цілі. Використайте цю можливість сповна.
Стрілець
Деякі Стрільці у цей тиждень можуть стикнутись з доволі незрозумілою для них емоцією, а саме заздрістю. В такі моменти варто проаналізувати ситуацію та власні почуття, щоб не приймати надто екстремальні рішення. Що ж до особистого життя, то саме час потурбуватись про затишок у парі.
Козеріг
Потужний енергетичний тиждень неабияк позначиться на Козерогах, які настільки близько дійдуть до розв'язання своїх проблем, щоб для них не існуватиме перешкод. Тому не час зупинятись заради сумнівних пріоритетів, попереду нова яскрава смуга.
Водолій
Водоліїв очікує дуже продуктивний та насичений тиждень, який подарує їм нове розуміння своїх можливостей. Постарайтесь навіть у такому стрімкому ритмі знаходити хоча б кілька годин у день, щоб видихнути, озирнутись навколо та зберегти свій внутрішній вогник.
Риби
Риби є ще одним знаком Зодіаку, якому доведеться добряче попрацювати цього тижня. І тут зіграє правило рівноваги: чим більше ви докладаєте зусиль, тим більше маєте відпочивати. Якщо ж порушити цю схему, то можна стикнутись з небажаними наслідками та віддаленням результатів.
Читайте також: 2023 рік принесе успіх цим знакам Зодіаку: удача супроводжуватиме їх у всьому
- 28 листопада
-
20:35Гороскоп на грудень 2022: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
19:2629 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:50Як говорити з партнером про свої сексуальні бажання: поради експерта
-
17:45Гороскоп на цей тиждень 28 листопада – 4 грудня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:53Як зігрітися взимку без опалення: прості поради для кожного
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:51Яблучний чай з м'ятою і корицею: рецепт смачного напою за 15 хвилин
-
14:53Чи допомагає кіно боротись зі стресом і сумом: відповідь психологів
-
13:48Зваблива Демі Роуз заінтригувала чуттєвою фотосесією – 18+
-
12:522023 рік принесе успіх цим знакам Зодіаку: удача супроводжуватиме їх у всьому
-
11:44Зимові свята під час війни: чи будуть святкування і ялинки у містах України
-
10:4717 фактів, які інтроверти хотіли б розповісти про себе на роботі
-
09:45Від яких напоїв варто відмовитись чоловікам після 50 років
-
08:27Дві найгірші звички водіїв, з якими варто боротися
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 27 листопада
-
19:32Погода 28 листопада в Україні: синоптик розповіла, які будуть опади у понеділок
-
18:31Прогноз на цю зиму: як зміняться ціни до Нового року
-
17:30Клопотенко показав, як заквасити капусту за три дні
-
16:27Виконавець Ostrovskyi презентував чергову провокативну пісню "Ще не раз"
-
15:29Коли штопора немає під рукою: лайфхак, як відкрити вино запальничкою
-
14:28Як вберегти дім від пожежі, якщо є газовий пальник або пічне опалення: відповідь експертів
-
13:34Злата Дзюнька – Незламна: слухайте пісню від України на Дитячому Євробаченні 2022
-
12:30Як не зашкодити здоров'ю під час посту: три важливі поради
-
11:3128 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
10:36Володимир Ярославський показав, як приготувати мак енд чіз: рецепт з макаронами та сиром
- 28 листопада
-
16:53Як зігрітися взимку без опалення: прості поради для кожного
-
11:44Зимові свята під час війни: чи будуть святкування і ялинки у містах України
- 27 листопада
-
18:31Прогноз на цю зиму: як зміняться ціни до Нового року
-
13:34Злата Дзюнька – Незламна: слухайте пісню від України на Дитячому Євробаченні 2022
-
09:31Місячний посівний календар на грудень 2022: коли і що садити
- 26 листопада
-
19:28Співачка ONUKA презентувала кліп "Душа народу" до роковин Голодомору
-
14:31Міф чи правда: експерти пояснили, чи допомагає алкоголь зігрітися
-
09:33Магнітні бурі у грудні 2022: календар, коли небезпечні дати в Україні
- 25 листопада
-
18:31Небокрай: Mila Nitich представила пісню та кліп про історію поколінь
-
13:26Як минув 2022 рік: ТОП 100 фотографій від журналу TIME
-
09:31Місячний календар стрижок на грудень 2022: дні, коли стригти волосся
- 24 листопада
-
13:30Як підтримати близьку людину з ПТСР: поради експертів
-
09:35Церковний календар на грудень 2022 року: православний і греко-католицький
- 23 листопада
-
11:30Вихідні і свята у грудні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 22 листопада
-
18:31У МВС нагадали про основні правила для водіїв під час негоди
-
14:30KRISTONKO показала характер української дівчини у новій пісні "BANDERA"
-
10:30Співачка SANSA випустила чуттєву композицію "Відчуй" про те, що кохання не має кордонів
- 21 листопада
-
18:29Гурт MOLODI презентує чуттєву пісню "Біль" про Маріуполь
-
13:28Українська співачка YAGODA заспівала про українське сонце над Херсоном
-
09:30Знайшли у клітці зі зруйнованим дахом: як ведмедя Бахмута рятували від війни
- 20 листопада
-
15:54"Я був таким же": Михайло з Бахмута про те, чому українці відмовляються від евакуації
-
11:49Гороскоп на 20 листопада: яким знакам Зодіаку стане у пригоді почуття гумору
- 19 листопада
-
12:50Чи експортує Україна електроенергію до ЄС: відповідь Укренерго
- 18 листопада
-
17:50Повне вимкнення світла в Україні: в Укренерго попередили про новий фейк
-
12:50Саундтрек нашого сьогодення: слухайте пісню "Козацькому роду" від Jerry Heil