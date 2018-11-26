На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на цей тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для знаків Зодіаку
-
- 668
Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 26 листопада – 2 грудня!
Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 26.11 – 02.12
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 27, 1
- Несприятливі дні: 29, 30
На цьому тижні уникайте суєти, не базікайте зайвого і не поспішайте з висновками. Активно просувайте свої плани в першій половині тижня, а другу присвятіть особистим справам. Поїздки і відрядження поки що краще відкласти – вони не принесуть очікуваних результатів. Зірки також радять зайнятися лікуванням давніх хвороб та спробувати позбутися шкідливих звичок.
Телець
- Сприятливі дні: 27, 30
- Несприятливі дні: 26, 29
Головна небезпека, яка підстерігає вас на цьому тижні, це виникнення конфлікту в стосунках. Постарайтеся його погасити якнайшвидше, інакше "з іскри займеться полум'я". Люди, які вас оточують, можуть не тільки не допомогти, а навіть зашкодити, тому слухайте своє серце та будьте максимально відвертими. Звертайте увагу на знаки, сни, прикмети – можете отримати відповідь на важливі запитання.
Близнюки
- Сприятливі дні: 26, 28
- Несприятливі дні: 30, 2
Весь тиждень ви будете переповнені ентузіазмом, але якраз ініціатива може погубити деякі ваші плани. Краще зосередитися на тих проектах, від яких віддача очікується в найближчому майбутньому. Менше думайте про себе, більше – про оточуючих. Постарайтеся також розібратися з безладом вдома, там давно слід зробити генеральне прибирання. У вихідні активно беріть участь в заходах, на які вас запросять друзі, але не піддавайтеся спокусам.
Рак
- Сприятливі дні: 29, 30
- Несприятливі дні: 27, 28
Зірки кажуть, що ви зможете добится значних успіхів в роботі, якщо не станете ризикувати і будете мати справу лише з перевіреними партнерами. У понеділок можливі несподівані зміни, які стануть першими сигналами майбутніх подій. Натомість в останні дні тижня доведеться цілком поринути в роботу, але ваші старання повернуться сторицею не одразу. Будьте теплячі та винагороджуйте себе самі за виконану роботу.
Лев
- Сприятливі дні: 26, 30
- Несприятливі дні: 28, 1
Цього тижня ви можете зіткнутися з серйозними фінансовими труднощами. Найголовніше – визначитися з пріоритетними видатками, без яких не обійтися. А от з подарунками на свята краще зачекати, щоб не залишитися в результаті з пустим гаманцем. У вихідні постарайтеся розслабитися та зайнятися улюбленими справами.
Діва
- Сприятливі дні: 27, 1
- Несприятливі дні: 28, 30
Вам доведеться зіткнутися з серйозними проблемами на роботі, вирішити які допоможе холодний розум та ретельний аналіз. До кінця тижня події будуть розвиватися стрімко, часу на роздуми буде обмаль, тому головне – не панікувати. Зберіть свою волю в кулак та дійте відповідно до обставин. Сімейним представникам знака слід приділити максимум уваги дітям, яким є що вам розповісти.
Терези
- Сприятливі дні: 26, 29
- Несприятливі дні: 30, 2
Час проявити свою впертість та наполегливість у роботі. Складаючи плани на майбутнє, не відволікайтеся на другорядні деталі: вони перешкодять реально оцінити перспективи. Фінансова ситуація, щоправда, не настільки хороша, як хотілося б – витрати можуть перевершити доходи, тому не здійснюйте незапланованих покупок. Загалом, похмурий та напружений тиждень завершиться затишним вікендом, тому налаштуйтеся на відпочинок.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 29, 1
- Несприятливі дні: 26 ,28
Цього тижня вам потрібно звернути увагу на своє здоров'я, зайнятися профілактичними процедурами та підготовкою організму до зими. Похолодання – на жаль, недостатня причина для відгулу на роботі, а от фізична активність та раціональне харчування допоможуть залишатися в тонусі. Друзі та рідні також допоможуть не впасти в депресію – проводьте час разом з ними та отримуйте максимум позитивних емоцій.
Стрілець
- Сприятливі дні: 27, 2
- Несприятливі дні: 28, 30
На цьому тижні ви опинитеся в гущі подій, але це піде тільки на користь вашій кар'єрі. Проявіть свої найкращі якості – далекоглядність і прагматизм. Керівництво зрозуміє, що вам можна довіряти, та прислухатиметься до вашої думки у стратегічних питаннях. У понеділок і вівторок можна сміливо братися до реалізації нових проектів. Кінець тижня стане періодом романтики та гармонії вдома – ви заслужили на релакс, насолоджуйтеся цим!
Козеріг
- Сприятливі дні: 28, 29
- Несприятливі дні: 26, 30
Ви отримаєте багато нової інформації, якою потрібно правильно розпорядитися. Можливостей стає більше, але ваш резерв сил вичерпується, тому на вихідних необхідно відпочити та перезавантажитися. Розширюйте коло спілкування та не бійтеся експериментувати – це допоможе вам налаштуватися на нові звершення. Дуже ймовірні зміни в особистому житті, будьте відкриті новим знайомствам.
Водолій
- Сприятливі дні: 30, 2
- Несприятливі дні: 27, 29
На цьому тижні вам потрібно продемонструвати максимум терплячості та витримки, щоб уникнути непорозумінь на роботі. Будьте стримані в розмовах та ретельно зважуйте всі "за" і "проти". Не беріться за нові проекти, поки не будете впевнені, що вони вам під силу. Також пам'ятайте, що поруч є близькі люди, які допоможуть впоратися з важким періодом та допоможуть порадами.
Риби
- Сприятливі дні: 28, 30
- Несприятливі дні: 29, 2
Цього тижня ви отримаєте дуже важливі новини, реакція на які повинні бути негайною. Головне, щоб ваше рішення не зіпсувало взаємини з колегами, тому будьте стримані та ретельно зважте всі "за" і "проти". Не поспішайте нікому нічого обіцяти, адже ви можете переоцінити свої можливості.
Читайте також: Гороскоп на листопад 2018 для всіх знаків
- 26 листопада
-
23:52Людина і природа: оптичні ілюзії, які здивують вас
-
23:38З'явився трейлер еротичної драми Після
-
23:25Світоліна обнадіяла фанатів несподіваним знімком
-
22:54Став відомий спортивний клуб з найвищою середньою зарплатою в світі
-
22:42Kia випустила "дешеву Panamera": фотофакт
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
22:21Дочка Джекі Чана вступила у лесбійський шлюб: з'явилося фото
-
22:10Серіал Жити заради кохання 1 серія – дивитися онлайн 26-11-2018
-
21:51Лідери Шахтаря пропустять матч Ліги Чемпіонів
-
21:41У Месниках 4 покажуть нових персонажів
-
21:34Рада запровадила воєнний стан в Україні: перші деталі
-
21:24Цей сезонний фрукт чудово зміцнює імунітет взимку
-
21:11Воєнний стан: в Укрзалізниці розповіли, як будуть ходити потяги
-
20:56Ангел Victoria's Secret похизувалася оголеною фігурою у купальнику
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
20:42Учені показали нове дивовижне фото Марса
-
20:26ASUS анонсувала серію ноутбуків з тонкими рамками
-
20:12Хайді Клум показала сміливі фото топлес
-
19:55Перетворення дівчат, які зважилися на коротку стрижку
-
19:39Bugatti Chiron показали у вигляді позашляховика
-
19:22Лікарі пояснили, чому корисно рано прокидатися
-
19:15Народилися перші у світі "генетично відредаговані" діти
-
18:58Скільки заробляє Джоан Роулінг щохвилини
-
18:49Гороскоп на цей тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для знаків Зодіаку
-
18:40Принц Гаррі буде жити з тещею під одним дахом
- 26 листопада
-
22:10Серіал Жити заради кохання 1 серія – дивитися онлайн 26-11-2018
-
21:34Рада запровадила воєнний стан в Україні: перші деталі
-
18:49Гороскоп на цей тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для знаків Зодіаку
-
18:20Воєнний стан в Україні: як працюватимуть мобільні оператори
-
14:43Google планує запустити в Україні платіжний сервіс Google.PayOnline
-
12:35Танці з зірками 2018: відео всіх виступів переможців шоу
-
12:00Миття без докладання зусиль: вагомі причини купити посудомийну машину
-
08:34Дощі та похолодання: погода 26 листопада в Україні
-
00:15Оголошено переможця шоу Танці з зірками 2018: відео виступів
- 25 листопада
-
20:20Фахівці назвали продукти, які руйнують зубну емаль
-
17:00Дівчина тижня: гаряча каліфорнійська модель та зірка Instagram Мішель Матур
-
15:21Як зробити смачні домашні чіпси: рецепти з фото
-
13:45ТОП-5 серіалів, які можна подивитись за один день
-
12:00Спокусливість зашкалює: оголена Даша Астаф'єва та гаряча Леся Нікітюк
- 24 листопада
-
23:59Х-фактор 9: хто покинув шоу в першому прямому ефірі від 24-11-2018
-
19:25Експерти розкрили секрет сексуального успіху чоловіків
-
16:53Учені розкрили просту таємницю щасливих пар
-
15:33Мокро і слизько: яку погоду очікувати у найближчі дні
-
12:31Рок-музика: плейлист нових альтернативних пісень листопада
-
09:31Мороз і сніг: погода 24 листопада в Україні
- 23 листопада
-
22:13Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
-
18:10У кліпі гурту KAZKA – Плакала знайшли помилку
-
16:20Х-фактор 9 сезон: усі учасники, які потрапили в прямі ефіри шоу
-
13:005 книг про круті пригоди, які ви прочитаєте на одному подиху
-
11:41DZIDZIO – Моя любов: новий романтичний кліп, який розчулить вас