Гороскоп на цей тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для знаків Зодіаку

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 26 листопада – 2 грудня!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 26.11 – 02.12

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 27, 1

: 27, 1 Несприятливі дні: 29, 30

Гороскоп для Овна

На цьому тижні уникайте суєти, не базікайте зайвого і не поспішайте з висновками. Активно просувайте свої плани в першій половині тижня, а другу присвятіть особистим справам. Поїздки і відрядження поки що краще відкласти – вони не принесуть очікуваних результатів. Зірки також радять зайнятися лікуванням давніх хвороб та спробувати позбутися шкідливих звичок.

Сприятливі дні: 27, 30

27, 30 Несприятливі дні: 26, 29

Гороскоп для Тельця

Головна небезпека, яка підстерігає вас на цьому тижні, це виникнення конфлікту в стосунках. Постарайтеся його погасити якнайшвидше, інакше "з іскри займеться полум'я". Люди, які вас оточують, можуть не тільки не допомогти, а навіть зашкодити, тому слухайте своє серце та будьте максимально відвертими. Звертайте увагу на знаки, сни, прикмети – можете отримати відповідь на важливі запитання.

Сприятливі дні: 26, 28

26, 28 Несприятливі дні: 30, 2

Прогноз для Близнят

Весь тиждень ви будете переповнені ентузіазмом, але якраз ініціатива може погубити деякі ваші плани. Краще зосередитися на тих проектах, від яких віддача очікується в найближчому майбутньому. Менше думайте про себе, більше – про оточуючих. Постарайтеся також розібратися з безладом вдома, там давно слід зробити генеральне прибирання. У вихідні активно беріть участь в заходах, на які вас запросять друзі, але не піддавайтеся спокусам.

Сприятливі дні: 29, 30

29, 30 Несприятливі дні: 27, 28

Гороскоп для Рака

Зірки кажуть, що ви зможете добится значних успіхів в роботі, якщо не станете ризикувати і будете мати справу лише з перевіреними партнерами. У понеділок можливі несподівані зміни, які стануть першими сигналами майбутніх подій. Натомість в останні дні тижня доведеться цілком поринути в роботу, але ваші старання повернуться сторицею не одразу. Будьте теплячі та винагороджуйте себе самі за виконану роботу.

Сприятливі дні: 26, 30

26, 30 Несприятливі дні: 28, 1

Гороскоп для Лева

Цього тижня ви можете зіткнутися з серйозними фінансовими труднощами. Найголовніше – визначитися з пріоритетними видатками, без яких не обійтися. А от з подарунками на свята краще зачекати, щоб не залишитися в результаті з пустим гаманцем. У вихідні постарайтеся розслабитися та зайнятися улюбленими справами.

Сприятливі дні: 27, 1

27, 1 Несприятливі дні: 28, 30

Гороскоп для Діви

Вам доведеться зіткнутися з серйозними проблемами на роботі, вирішити які допоможе холодний розум та ретельний аналіз. До кінця тижня події будуть розвиватися стрімко, часу на роздуми буде обмаль, тому головне – не панікувати. Зберіть свою волю в кулак та дійте відповідно до обставин. Сімейним представникам знака слід приділити максимум уваги дітям, яким є що вам розповісти.

Сприятливі дні: 26, 29

26, 29 Несприятливі дні: 30, 2

Гороскоп для Терезів

Час проявити свою впертість та наполегливість у роботі. Складаючи плани на майбутнє, не відволікайтеся на другорядні деталі: вони перешкодять реально оцінити перспективи. Фінансова ситуація, щоправда, не настільки хороша, як хотілося б – витрати можуть перевершити доходи, тому не здійснюйте незапланованих покупок. Загалом, похмурий та напружений тиждень завершиться затишним вікендом, тому налаштуйтеся на відпочинок.

Сприятливі дні: 29, 1

29, 1 Несприятливі дні: 26 ,28

Гороскоп для Скорпіона

Цього тижня вам потрібно звернути увагу на своє здоров'я, зайнятися профілактичними процедурами та підготовкою організму до зими. Похолодання – на жаль, недостатня причина для відгулу на роботі, а от фізична активність та раціональне харчування допоможуть залишатися в тонусі. Друзі та рідні також допоможуть не впасти в депресію – проводьте час разом з ними та отримуйте максимум позитивних емоцій.

Сприятливі дні: 27, 2

27, 2 Несприятливі дні: 28, 30

Гороскоп для Стрільця

На цьому тижні ви опинитеся в гущі подій, але це піде тільки на користь вашій кар'єрі. Проявіть свої найкращі якості – далекоглядність і прагматизм. Керівництво зрозуміє, що вам можна довіряти, та прислухатиметься до вашої думки у стратегічних питаннях. У понеділок і вівторок можна сміливо братися до реалізації нових проектів. Кінець тижня стане періодом романтики та гармонії вдома – ви заслужили на релакс, насолоджуйтеся цим!

Сприятливі дні: 28, 29

28, 29 Несприятливі дні: 26, 30

Гороскоп для Козерога

Ви отримаєте багато нової інформації, якою потрібно правильно розпорядитися. Можливостей стає більше, але ваш резерв сил вичерпується, тому на вихідних необхідно відпочити та перезавантажитися. Розширюйте коло спілкування та не бійтеся експериментувати – це допоможе вам налаштуватися на нові звершення. Дуже ймовірні зміни в особистому житті, будьте відкриті новим знайомствам.

Сприятливі дні: 30, 2

30, 2 Несприятливі дні: 27, 29

Гороскоп для Водолія

На цьому тижні вам потрібно продемонструвати максимум терплячості та витримки, щоб уникнути непорозумінь на роботі. Будьте стримані в розмовах та ретельно зважуйте всі "за" і "проти". Не беріться за нові проекти, поки не будете впевнені, що вони вам під силу. Також пам'ятайте, що поруч є близькі люди, які допоможуть впоратися з важким періодом та допоможуть порадами.

Сприятливі дні: 28, 30

28, 30 Несприятливі дні: 29, 2

Гороскоп для Риб

Цього тижня ви отримаєте дуже важливі новини, реакція на які повинні бути негайною. Головне, щоб ваше рішення не зіпсувало взаємини з колегами, тому будьте стримані та ретельно зважте всі "за" і "проти". Не поспішайте нікому нічого обіцяти, адже ви можете переоцінити свої можливості.

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