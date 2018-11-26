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Гороскоп на цей тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для знаків Зодіаку

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Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 26 листопада – 2 грудня!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 26.11 – 02.12

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

  • Сприятливі дні: 27, 1
  • Несприятливі дні: 29, 30
Гороскоп на цей тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для знаків Зодіаку - фото 283356
Гороскоп для Овна

На цьому тижні уникайте суєти, не базікайте зайвого і не поспішайте з висновками. Активно просувайте свої плани в першій половині тижня, а другу присвятіть особистим справам. Поїздки і відрядження поки що краще відкласти – вони не принесуть очікуваних результатів. Зірки також радять зайнятися лікуванням давніх хвороб та спробувати позбутися шкідливих звичок.

Телець

  • Сприятливі дні: 27, 30
  • Несприятливі дні: 26, 29
Гороскоп на цей тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для знаків Зодіаку - фото 283352
Гороскоп для Тельця

Головна небезпека, яка підстерігає вас на цьому тижні, це виникнення конфлікту в стосунках. Постарайтеся його погасити якнайшвидше, інакше "з іскри займеться полум'я". Люди, які вас оточують, можуть не тільки не допомогти, а навіть зашкодити, тому слухайте своє серце та будьте максимально відвертими. Звертайте увагу на знаки, сни, прикмети – можете отримати відповідь на важливі запитання.

Близнюки

  • Сприятливі дні: 26, 28
  • Несприятливі дні: 30, 2
Гороскоп на цей тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для знаків Зодіаку - фото 283358
Прогноз для Близнят

Весь тиждень ви будете переповнені ентузіазмом, але якраз ініціатива може погубити деякі ваші плани. Краще зосередитися на тих проектах, від яких віддача очікується в найближчому майбутньому. Менше думайте про себе, більше – про оточуючих. Постарайтеся також розібратися з безладом вдома, там давно слід зробити генеральне прибирання. У вихідні активно беріть участь в заходах, на які вас запросять друзі, але не піддавайтеся спокусам.

Рак

  • Сприятливі дні: 29, 30
  • Несприятливі дні: 27, 28
Гороскоп на цей тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для знаків Зодіаку - фото 283353
Гороскоп для Рака

Зірки кажуть, що ви зможете добится значних успіхів в роботі, якщо не станете ризикувати і будете мати справу лише з перевіреними партнерами. У понеділок можливі несподівані зміни, які стануть першими сигналами майбутніх подій. Натомість в останні дні тижня доведеться цілком поринути в роботу, але ваші старання повернуться сторицею не одразу. Будьте теплячі та винагороджуйте себе самі за виконану роботу.

Лев

  • Сприятливі дні: 26, 30
  • Несприятливі дні: 28, 1
Гороскоп на цей тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для знаків Зодіаку - фото 283345
Гороскоп для Лева

Цього тижня ви можете зіткнутися з серйозними фінансовими труднощами. Найголовніше – визначитися з пріоритетними видатками, без яких не обійтися. А от з подарунками на свята краще зачекати, щоб не залишитися в результаті з пустим гаманцем. У вихідні постарайтеся розслабитися та зайнятися улюбленими справами.

Діва

  • Сприятливі дні: 27, 1
  • Несприятливі дні: 28, 30
Гороскоп на цей тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для знаків Зодіаку - фото 283354
Гороскоп для Діви

Вам доведеться зіткнутися з серйозними проблемами на роботі, вирішити які допоможе холодний розум та ретельний аналіз. До кінця тижня події будуть розвиватися стрімко, часу на роздуми буде обмаль, тому головне – не панікувати. Зберіть свою волю в кулак та дійте відповідно до обставин. Сімейним представникам знака слід приділити максимум уваги дітям, яким є що вам розповісти.

Терези

  • Сприятливі дні: 26, 29
  • Несприятливі дні: 30, 2
Гороскоп на цей тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для знаків Зодіаку - фото 283349
Гороскоп для Терезів

Час проявити свою впертість та наполегливість у роботі. Складаючи плани на майбутнє, не відволікайтеся на другорядні деталі: вони перешкодять реально оцінити перспективи. Фінансова ситуація, щоправда, не настільки хороша, як хотілося б – витрати можуть перевершити доходи, тому не здійснюйте незапланованих покупок. Загалом, похмурий та напружений тиждень завершиться затишним вікендом, тому налаштуйтеся на відпочинок.

Скорпіон

  • Сприятливі дні: 29, 1
  • Несприятливі дні: 26 ,28
Гороскоп на цей тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для знаків Зодіаку - фото 283350
Гороскоп для Скорпіона

Цього тижня вам потрібно звернути увагу на своє здоров'я, зайнятися профілактичними процедурами та підготовкою організму до зими. Похолодання – на жаль, недостатня причина для відгулу на роботі, а от фізична активність та раціональне харчування допоможуть залишатися в тонусі. Друзі та рідні також допоможуть не впасти в депресію – проводьте час разом з ними та отримуйте максимум позитивних емоцій.

Стрілець

  • Сприятливі дні: 27, 2
  • Несприятливі дні: 28, 30
Гороскоп на цей тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для знаків Зодіаку - фото 283351
Гороскоп для Стрільця

На цьому тижні ви опинитеся в гущі подій, але це піде тільки на користь вашій кар'єрі. Проявіть свої найкращі якості – далекоглядність і прагматизм. Керівництво зрозуміє, що вам можна довіряти, та прислухатиметься до вашої думки у стратегічних питаннях. У понеділок і вівторок можна сміливо братися до реалізації нових проектів. Кінець тижня стане періодом романтики та гармонії вдома – ви заслужили на релакс, насолоджуйтеся цим!

Козеріг

  • Сприятливі дні: 28, 29
  • Несприятливі дні: 26, 30
Гороскоп на цей тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для знаків Зодіаку - фото 283347
Гороскоп для Козерога

Ви отримаєте багато нової інформації, якою потрібно правильно розпорядитися. Можливостей стає більше, але ваш резерв сил вичерпується, тому на вихідних необхідно відпочити та перезавантажитися. Розширюйте коло спілкування та не бійтеся експериментувати – це допоможе вам налаштуватися на нові звершення. Дуже ймовірні зміни в особистому житті, будьте відкриті новим знайомствам.

Водолій

  • Сприятливі дні: 30, 2
  • Несприятливі дні: 27, 29
Гороскоп на цей тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для знаків Зодіаку - фото 283357
Гороскоп для Водолія

На цьому тижні вам потрібно продемонструвати максимум терплячості та витримки, щоб уникнути непорозумінь на роботі. Будьте стримані в розмовах та ретельно зважуйте всі "за" і "проти". Не беріться за нові проекти, поки не будете впевнені, що вони вам під силу. Також пам'ятайте, що поруч є близькі люди, які допоможуть впоратися з важким періодом та допоможуть порадами.

Риби

  • Сприятливі дні: 28, 30
  • Несприятливі дні: 29, 2
Гороскоп на цей тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для знаків Зодіаку - фото 283348
Гороскоп для Риб

Цього тижня ви отримаєте дуже важливі новини, реакція на які повинні бути негайною. Головне, щоб ваше рішення не зіпсувало взаємини з колегами, тому будьте стримані та ретельно зважте всі "за" і "проти". Не поспішайте нікому нічого обіцяти, адже ви можете переоцінити свої можливості.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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