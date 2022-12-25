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Гороскоп на цей тиждень 26 грудня – 1 січня 2023: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на цей тиждень має особливий прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 26 грудня – 1 січня 2023 року!
Фінальний тиждень року буде дуже активним і позитивним, а багатьом людям випаде нагода не лише завершити всі справи, а й сповна відпочити, передає Радіо MAXIMUM. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 26 грудня – 1 січня 2023
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни готові до фінішної прямої роки, тож і вдача буде супроводжувати їх у всіх справах. Постарайтесь не відкладати все на останню мить, щоб мати час насолодитись хорошими митями. Не бійтесь складати плани на новий рік, адже фортуна на вашому боці.
Телець
Тельців очікує доволі насичений, але приємний тиждень. Не зайвим буде скласти план дій та хоча б намагатись його дотримуватись. Чим більше зі списку ви зараз виконаєте, тим кращою буде винагорода за старання. А у вільний час займіться тим, що приносить вам радість: зустрічі з друзями, свіжа література чи серіали, хобі тощо.
Близнюки
Близнюки цього тижня нагадуватимуть маятник, який стрімко рухається від песимістичних думок до шалених проявів доброти. Врівноважити цю енергію вдасться лише ближче до кінця року, коли список справ не нагадуватиме сувої Стародавнього Єгипту, якими можна встелити помешкання. Постарайтесь менше хвилюватись через те, що не можете змінити.
Рак
Ракам потрібно почуватись вдома, як у власній маленькій фортеці, куди не може потрапити негатив. Тому цього тижня не зайвим буде навести лад у домівці, облаштувати ідеальну атмосферу для відпочинку та праці. Така дрібниця насправді неабияк покращить настрій Ракам та додасть наснаги наприкінці року.
Лев
Левам астрологи настирливо радять звернути увагу на власні почуття та бажання. Під кінець року представники цього знаку Зодіаку перетворюються у справжню дзиґу, яка не планує зупинятись. Але це далеко не найкраща стратегія, тому спробуйте врівноважувати свій ритм якісним відпочинок, а вдача буде сприяти цьому.
Діва
Дівам також буде не зайвим потурбуватись про себе і своє самопочуття, а вже тоді займатись розв'язанням світових проблем. Перед вам зовсім скоро відчиняться двері можливостей, тому до цього варто бути готовими морально та фізично. Тренування, прогулянки та танці допоможуть цього тижня залишатись бадьорими та веселими.
Терези
Терези вражатимуть своєю активністю та енергійністю, адже під кінець року у них прокинеться друге дихання. Тому не варто стримуватись та саме час робити все, чого ви так прагнете. Звісно ж це не означає, що можна нехтувати стосунки з оточенням, але ваш заряд неможливо буде не помітити і не розділити. Все вдасться!
Скорпіон
Скорпіонів очікує насичений тиждень, який надихатиме на роздуми та самоаналіз. Настав час, коли люди підбивають підсумки та будують плани, тож і вам не завадить зосередитись на тому, щоб у новому році стати кращою версією себе. Починати можна прямо зараз з невеличких корисних та приємних звичок.
Стрілець
Фінал року не буває не стресовим, зате Стрільці здатні працювати навіть у надзвичайних умовах. Проте не варто гнівати долю і переходити всі межі. Спробуйте врівноважити свою працю таким же активним відпочинком. Відкривайте для себе щось нове та завершіть рік на мажорній ноті.
Козеріг
Козерогам астрологи радять більше звернути увагу на власну тривожність. Спробуйте дихальні практики та прості вправи від психологів, які дозволять швидко привести себе до тями. Не варто близько до серця брати все, що хоча б трішки йде не за планом. Ваші зусилля точно винагородять.
Водолій
Водолії так прагнуть змін, що кінець року підкине їм неабиякі сюрпризи. Та варто бути обачними та не забувати, що кожне серйозне рішення потребує аналізу. Зараз ви здатні перевернути гори, тож сумно буде перечепитись об дрібний камінець через брак обережності.
Риби
Риби під кінець року можуть перетворитись у ще тих буркотунів, але після завершення всіх справ від похмурості не залишиться і сліду. Настав час дозволити собі розслабитись та не докоряти. Подякуйте собі за те, що впорались під час цього складного 2022, а попереду чекає значно приємніший рік.
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