Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на цей тиждень приготував сприятливі та несприятливі дні для всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що прогнозують вам зірки на 19 – 25 листопада!

Цей тиждень принесе деяким знакам Зодіаку позитивні зміни, але декого навпаки чекаютьь нові труднощі. Що ж зірки приготували для вас? Читайте свій гороскоп!

Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 20, 25

: 20, 25 Несприятливі дні: 19, 22

Гороскоп для Овна

Цього тижня гороскоп рекомендує вам закрити всі "хвости", адже до кінця 2018-го потрібно встигнути розгорнути нову сторінку на роботі. Керівництво вимагає від вас результату, і він буде, якщо ви проявите ініціативу та доведете свою думку. А от після насичених буднів ви зможете нарешті розслабитися та подумати про відпочинок. Якщо у вас залишилися невикористані дні відпустки – обов'язково влаштуйте собі подорож. Ідеально, якщо вдасться змінити обстановку та погрітися в теплих краях. Так ви зможете зарядитися енергією та бадьорістю, аби й далі працювати з ентузіазмом.

Сприятливі дні: 19, 24

19, 24 Несприятливі дні: 20, 21

Гороскоп для Тельця

Довкола вже панує святковий настрій, але розсляблятися ще рано. Більше того, Тельців чекає напружене завершення року, тому зараз саме час проявити свої здібності. Проведіть цей тиждень продуктивно, як би вам не хотілося "схалявити". Символічні винагороди за виконану роботу допоможуть не втрачати оптимізму. Під час вікенду постарайтеся провести максимум часу з рідними, їхня підтримка вам зараз необхідна.

Сприятливі дні: 22, 24

22, 24 Несприятливі дні: 20, 25

Прогноз для Близнят

Нарешті в Близнюків настав період, коли можна трохи відволіктися від роботи. Все найважче ви вже пережили, тому цього тижня можете дозволити собі релакс. При цьому вам точно стане в пригоді вміння знаходити спільну мову з людьми, тому не нехтуйте нагодами завести нові знайомства. На любовному фронті вас чекає суцільна романтика, насолоджуйтеся!

Сприятливі дні: 21, 25

21, 25 Несприятливі дні: 19, 22

Гороскоп для Рака

Гороскоп на цей тиждень радить вам взяти себе в руки, адже попереду чимало рутинної роботи. У вас є шанс переробити купу давно запланованих справ, однак через напружений ритм можуть назріти суперечки з колегами та рідними. Щоб уникнути конфліктів, присвятіть вихідні своїм власним справам і потребам, в тому числі шопінгу, фітнесу та іншим приємним заняттям.

Сприятливі дні: 19, 24

19, 24 Несприятливі дні: 21, 23

Гороскоп для Лева

Чудовий тиждень чекає Левів! Гороскоп обіцяє бути вдалим для трудових звершень і фінансових операцій, так що не пропустіть свій шанс. Це хороший час для активних та енергійних вчинків, але в цьому криється і певний підступ. Постарайтеся не переоцінити свої сили, щоб не вичерпати увесь запас ентузіазму. Що стосується ваших стосунків з близькою людиною, то вони можуть бути затьмарені ревнощами. Не робіть поспішних висновків та поговоріть відверто зі своєю половинкою. Повірте, все не так погано, як вам здалося.

Сприятливі дні: 22, 25

22, 25 Несприятливі дні: 19, 23

Гороскоп для Діви

Цей тиждень мало підходить для рутинних занять, зате хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в колі сім'ї. Можливі різкі перепади настрою; бурхливі, але скороминучі з'ясування стосунків і бажання бути в центрі подій. Порада любителям екстриму і гострих відчуттів: не забувайте про обережність, є ризик травматичності.

Сприятливі дні: 20, 23

20, 23 Несприятливі дні: 21, 24

Гороскоп для Терезів

У Терезів може прокинутися талант робити слона з будь-якої мухи. Упродовж тижня у вас щоразу виникатимуть роздратування через всілякі дрібниці. Якщо не хочете бути занудою і причепою, намагайтеся поменше уваги звертати на негатив і недоліки оточуючих. Краще присвятіть цей час саморозвитку та новим хобі. До речі, ви давненько не займалися спортом – активні вихідні точно підуть вам на користь.

Сприятливі дні: 19, 21

19, 21 Несприятливі дні: 22, 25

Гороскоп для Скорпіона

Ваші думки цього тижня будуть часто обертатися навколо грошей і фінансового благополуччя наскільки, що ви ризикуєте зациклитися на цій темі. Щоб зайвий раз не засмучуватися, постарайтеся поменше акцентувати на негативних моментах. Краще сплануйте шопінг у Чорну п'ятницю, аби максимально зекономити. Для цього слід скласти список необхідних речей, щоб не накупувати мотлоху.

Сприятливі дні: 20, 22

20, 22 Несприятливі дні: 23, 25

Гороскоп для Стрільця

Протягом тижня Стрільці не раз накриє буря емоцій. Деякі події захоплять вас зненацька, але емоції в результаті будуть лише позитивними. Цілком можливо, що нове знайомство або старе кохання знову вас перестріне. Та які б почуття не вирували у вашому серці, Стрільцям краще не робити поспішних висновків: буквально через день-два обставини, можливо, зміняться. Розчарування буде гірким, тому зважте всі "за" та "проти".

Сприятливі дні: 23, 25

23, 25 Несприятливі дні: 20, 22

Гороскоп для Козерога

Необережна поведінка Козерога може стати джерелом безлічі образ і конфліктів. В першу чергу, причиною цього може бути зайва балакучість чи недоречне почуття гумору. Якщо сварки з оточуючими не входять у ваші поточні плани, вам доведеться стежити за своїми словами. Ну і, звичайно, пам'ятати про те, що чужі секрети потрібно зберігати.

Сприятливі дні: 22, 24

22, 24 Несприятливі дні: 19, 20

Гороскоп для Водолія

Водолії у найближчий тиждень ризикують стати жертвою власної непосидючості. Численні ідеї і плани будуть настільки розривати ваш мозок, що ви можете витратити всі свої фізичні і моральні сили в марних спробах реалізувати все й водночас. Зірки радять вам не гнатися за всіма зайцями відразу, а вибрати серед них одного – симпатичнішого.

Сприятливі дні: 20, 24

20, 24 Несприятливі дні: 21, 22

Гороскоп для Риб

Цього тижня ніщо не зможе зіпсувати настрій Риб більше, ніж нахабні вискочки із завищеною самооцінкою. Втім, не варто звертати на них уваги, тим більше, що талантів у вас через них менше не стане. У вас будуть прекрасні шанси для того, щоб узяти гору над своїми суперниками або конкурентами. Просто пам'ятайте про те, що ви круті, та не переймайтеся через чужу думку. Успіхів!

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