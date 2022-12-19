На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 грудня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 1101
Актуальний гороскоп на цей тиждень має особливий прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 19 – 25 грудня 2022 року!
Новий тиждень грудня видасться доволі приємним та затишним для більшості знаків Зодіаку, а комусь навіть випаде нагода наблизитись до своїх цілей? передає Радіо MAXIMUM. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 19 – 25 грудня 2022
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овнів очікує доволі легкий, хоч і насичений тиждень, коли вдаватиметься виконати більше справ, ніж заплановано. Зберігайте позитивний настрій та не дозволяйте дрібному негативу збивати вас зі шляху.
Телець
У Тельців попереду дуже приємний тиждень, коли атмосфера свят почне захоплювати їх з головою. Тому варто знайти час для себе, щоб уповільнитись, облаштувати навколо себе затишок, перевести подих та продовжити виконувати справи, наче різдвяні ельфи. Цим людям вдасться завершити нескінченний список завдань завчасно.
Близнюки
Близнюкам цього тижня обов'язково вести планер, щоб не загубитись серед мільйонів справ, які вони спланували. Краще розставити пріоритети, щоб серед менш важливих завдань не загубити щось справді вагоме. Але це не означає, що варто розпрощатись зі спонтанними ідеями. Астрологи радять їх також записувати, оскільки зовсім скоро для них настане дуже сприятливий час.
Рак
У Раків у новому тижні грудня може відчутно знизитись рівень мотивації, тому не зайвим буде виділити трохи часу для себе та приємних справ. Так муза повернеться швидше і не дозволить вам стикнутись з вигоранням. Постарайтесь звертати увагу на дрібний позитив та ділитись хорошими емоціями з оточенням.
Лев
Левам у новому тижні також не варто хапатись за всі справи світу, хай якими б важливими вони не здавались. Дуже важливо підтримувати зараз рівновагу, щоб стрес не захопив вас з головою. Тому астрологи рекомендують на вихідних максимально віддалитись від роботи та важких завдань.
Діва
Для Дів стартує чудовий період для покращення життя. Звісно ж починати варто з себе, тому зараз ідеальний час, щоб вводити у життя нові корисні звички та позбуватись негативних. Не варто одразу очікувати шалених результатів, але незабаром ви точно отримаєте бонуси за такі рішення.
Терези
Терези можуть почати тиждень на не зовсім позитивній ноті, але вже за кілька днів ситуація кардинально зміниться. Справи на роботі та у фінансовій сфері підуть вгору. А от над особистим життям варто попрацювати: зараз краще уникати конфліктів, які можуть суттєво погіршити стосунки.
Скорпіон
Скорпіонам дуже важливо ставити крапку та успішно завершувати всі справи до кінця року, тож пані фортуна буде на їхньому боці. Потрібно лише правильно розподілити свій час та не намагатись догодити тим людям, які не займають ключових позицій у вашому особистому житті.
Стрілець
Удача продовжує супроводжувати Стрільців, тож зараз хороший період для того, щоб зайнятись своїми планами та цілями. У новому тижні цим людям на користь підуть заняття спортом та різні види активності. Це може стати додатковим джерелом енергії та натхнення.
Козеріг
Козерогам цього тижня доведеться зіткнутись з наслідками того, що вони не можуть відпустити частину свого минулого. Тому найкращим рішенням буде переосмислення та аналіз ситуації. Не намагайтесь триматись за те, що вже відбулось.
Водолій
Водоліям астрологи радять сконцентруватись на своїх мріях та цілях. Не шукайте причини сумувати, якщо навколо є стільки причин радіти. Зараз дуже важливо підтримувати свій моральний стан на позитивному рівні.
Риби
Розміщення планет неоднозначно вплине на представників знаку Риби. Їхні позитивні та негативні риси загостряться, тож доведеться неабияк балансувати, щоб у моменти успіху не опинитись у темряві. Рибам корисні будуть дихальні практики та фізичні навантаження, щоб знизити рівень напруги.
Читайте також: 2023 рік принесе успіх цим знакам Зодіаку: удача супроводжуватиме їх у всьому
- 01 січня
-
20:342 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:28Відлупцюй путіна й зароби грошей для ЗСУ – антистресова гра, яку створили українці
-
18:36У Держспецзв'язку пояснили, як працює функція авіарежиму в телефоні
-
17:34Місячний календар стрижок на січень 2023: дні, коли стригти волосся
-
16:35Магнітні бурі у січні 2023: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:34Юні репери висміяли манію "понтів" у музичній прем'єрі "На тренлі"
-
14:30Погода у січні 2023 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
13:32Гороскоп на січень 2023: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
12:31День ангела у січні 2023: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
12:00Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у січні 2023
-
11:30Клопотенко показав, як приготувати імбирно-медове печиво: рецепт миколайчиків
-
10:36Музичний різдвяний фільм "Колядки на Кудрявці" – слухайте автентичні колядки від зірок
-
09:36Чому зранку болить спина: лікарі назвали несподівані причини
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 31 грудня
-
20:33СМС привітання з Новим роком 2023 – короткі новорічні побажання
-
19:371 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:32Напередодні Нового року Оля Полякова презентувала музичний хіт "Чарівні Очі"
-
17:31Володимир Ярославський приготував Брауні: простий рецепт шоколадного десерту
-
16:30Як у новорічні свята не перетворитися з Жайворонка на Сову: дієві поради
-
15:31Науковці розповіли, чим корисні для здоров'я новорічні свята
-
14:25Картинки з Новим роком 2023 – найкращі новорічні листівки і відкритки
-
13:29Ектор Хіменес-Браво приготував пиріг з хурмою: рецепт від шеф-кухаря
-
12:30Ворожіння на Новий рік 2023: як і коли загадати новорічне бажання
-
11:30Привітання з Новим роком 2023 Кота (Кролика) українською – гарні новорічні вітання
- 01 січня
-
18:36У Держспецзв'язку пояснили, як працює функція авіарежиму в телефоні
-
14:30Погода у січні 2023 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
10:36Музичний різдвяний фільм "Колядки на Кудрявці" – слухайте автентичні колядки від зірок
- 31 грудня
-
18:32Напередодні Нового року Оля Полякова презентувала музичний хіт "Чарівні Очі"
-
14:25Картинки з Новим роком 2023 – найкращі новорічні листівки і відкритки
-
08:52Погода на Новий Рік 2023: прогноз синоптиків на 31 грудня та 1 січня
- 30 грудня
-
14:34Електромобілі протестували в реальних умовах: ТОП 10 машин з найбільшим запасом ходу
-
10:50"Я просто не впізнала своє місто": вчителька розповіла, який вигляд має зараз Миколаїв
- 29 грудня
-
18:53Любовний гороскоп на 2023 рік для всіх знаків Зодіаку – що принесе Водяний Кіт (Кролик)
-
14:43"Я такого ще ніколи не зустрічала": Любов зі Слов'янська про життя на Буковині
-
09:50Як психіка реагує на тривалу відсутність світла: пояснення психологів
- 28 грудня
-
18:49Фінансовий гороскоп на 2023 рік Водяного Кота (Кролика) для всіх знаків Зодіаку
-
14:28Що не можна робити у середу: давні забобони, у які досі вірять
-
10:45Після всіх труднощів: ці знаки Зодіаку отримають особливі сюрпризи у 2023
- 27 грудня
-
17:50Січеславці передали "святкові вітання" окупантам – вогняне відео
-
12:52Аварійних відключень вже не буде: в Укренерго попередили про новий фейк
-
09:50Життя в окупації: лікарка розповіла, як в Херсоні викрадали людей
- 26 грудня
-
18:52Найприємніші люди за знаком знаки Зодіаку: з ким можна назвати життя ідеальним
-
15:52Польські "Краби" полюють на окупантів: у Міноборони показали нові фото
-
11:53KOZAK SYSTEM випустили запальну пісню "Різдво і Маланка" – кліп
- 25 грудня
-
19:55Гороскоп на цей тиждень 26 грудня – 1 січня 2023: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:50Вакарчук заспівав свій хіт на Антонівському мосту в Херсоні – відео
-
11:51Українські воїни зворушили "Щедриком" на фронті – відео
- 24 грудня
-
18:28Сергій Бабкін заспівав різдвяний хіт "Тиха ніч" і присвятив його українським дітям
-
14:28За одним столом: українські зірки записали спільний трек до свят