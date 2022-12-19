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Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 грудня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на тиждень українською - фото 1
Гороскоп на тиждень українською

Актуальний гороскоп на цей тиждень має особливий прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 19 – 25 грудня 2022 року!

Новий тиждень грудня видасться доволі приємним та затишним для більшості знаків Зодіаку, а комусь навіть випаде нагода наблизитись до своїх цілей? передає Радіо MAXIMUM. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 19 – 25 грудня 2022

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 грудня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508702

Овнів очікує доволі легкий, хоч і насичений тиждень, коли вдаватиметься виконати більше справ, ніж заплановано. Зберігайте позитивний настрій та не дозволяйте дрібному негативу збивати вас зі шляху.

Телець

Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 грудня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508707

У Тельців попереду дуже приємний тиждень, коли атмосфера свят почне захоплювати їх з головою. Тому варто знайти час для себе, щоб уповільнитись, облаштувати навколо себе затишок, перевести подих та продовжити виконувати справи, наче різдвяні ельфи. Цим людям вдасться завершити нескінченний список завдань завчасно.

Близнюки

Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 грудня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508704

Близнюкам цього тижня обов'язково вести планер, щоб не загубитись серед мільйонів справ, які вони спланували. Краще розставити пріоритети, щоб серед менш важливих завдань не загубити щось справді вагоме. Але це не означає, що варто розпрощатись зі спонтанними ідеями. Астрологи радять їх також записувати, оскільки зовсім скоро для них настане дуже сприятливий час.

Рак

Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 грудня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508703

У Раків у новому тижні грудня може відчутно знизитись рівень мотивації, тому не зайвим буде виділити трохи часу для себе та приємних справ. Так муза повернеться швидше і не дозволить вам стикнутись з вигоранням. Постарайтесь звертати увагу на дрібний позитив та ділитись хорошими емоціями з оточенням.

Лев

Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 грудня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508709

Левам у новому тижні також не варто хапатись за всі справи світу, хай якими б важливими вони не здавались. Дуже важливо підтримувати зараз рівновагу, щоб стрес не захопив вас з головою. Тому астрологи рекомендують на вихідних максимально віддалитись від роботи та важких завдань.

Діва

Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 грудня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508710

Для Дів стартує чудовий період для покращення життя. Звісно ж починати варто з себе, тому зараз ідеальний час, щоб вводити у життя нові корисні звички та позбуватись негативних. Не варто одразу очікувати шалених результатів, але незабаром ви точно отримаєте бонуси за такі рішення.

Терези

Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 грудня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508711

Терези можуть почати тиждень на не зовсім позитивній ноті, але вже за кілька днів ситуація кардинально зміниться. Справи на роботі та у фінансовій сфері підуть вгору. А от над особистим життям варто попрацювати: зараз краще уникати конфліктів, які можуть суттєво погіршити стосунки.

Скорпіон

Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 грудня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508708

Скорпіонам дуже важливо ставити крапку та успішно завершувати всі справи до кінця року, тож пані фортуна буде на їхньому боці. Потрібно лише правильно розподілити свій час та не намагатись догодити тим людям, які не займають ключових позицій у вашому особистому житті.

Стрілець

Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 грудня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508706

Удача продовжує супроводжувати Стрільців, тож зараз хороший період для того, щоб зайнятись своїми планами та цілями. У новому тижні цим людям на користь підуть заняття спортом та різні види активності. Це може стати додатковим джерелом енергії та натхнення.

Козеріг

Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 грудня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508705

Козерогам цього тижня доведеться зіткнутись з наслідками того, що вони не можуть відпустити частину свого минулого. Тому найкращим рішенням буде переосмислення та аналіз ситуації. Не намагайтесь триматись за те, що вже відбулось.

Водолій

Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 грудня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508701

Водоліям астрологи радять сконцентруватись на своїх мріях та цілях. Не шукайте причини сумувати, якщо навколо є стільки причин радіти. Зараз дуже важливо підтримувати свій моральний стан на позитивному рівні.

Риби

Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 грудня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508700

Розміщення планет неоднозначно вплине на представників знаку Риби. Їхні позитивні та негативні риси загостряться, тож доведеться неабияк балансувати, щоб у моменти успіху не опинитись у темряві. Рибам корисні будуть дихальні практики та фізичні навантаження, щоб знизити рівень напруги.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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