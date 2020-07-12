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Гороскоп на цей тиждень 13 – 19 липня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Фінансовий гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 13 – 19 липня!
Новий тиждень липня відзначиться порцією яскравих моментів та вражень у деяких знаків Зодіаку, а комусь доведеться попрацювати, щоб реалізувати давні мрії. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 13 – 19 липня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овнам цього тижня пора згадувати про позитивний настрій, а також менше перейматись через дурниці. Зараз у вас дуже яскравий період у житті, коли варто максимально відпочити, зарядитись енергією та почати працювати над своїми мріями і цілями. Тому рухайтесь тільки вперед.
Телець
Тельцям зараз заборонено лінуватись, адже успіх переслідує лише тих, хто докладає максимум зусиль для своїх цілей. Тому правильно розподіліть час, щоб працювати і відпочивати, а також не шукайте причин відкласти щось "на завтра".
Близнюки
Близнюкам цього тижня також не варто розпорошуватись на дрібниці та шукати способи ухилитись від своїх прямих завдань. Астрологи рекомендують зосередити всю увагу на роботі та фінансовій сфері. Звісно ж, можна потішити себе і новеньким одягом, технікою чи просто зачіскою, щоб не лише накопичувати гроші, а й отримувати місце для нових.
Рак
Цього тижня Раки можуть опинитись у списку знаків із найміцнішим характером, адже їм доведеться стикнутись віч-на-віч зі своїми страхами та нарешті опанувати ситуацію. Тож є можливість не лише попрощатись з проблемами, а й почати нову сторінку у своєму житті. Головне тут: не боятись і рухатись тільки до мети.
Лев
Левів очікує дуже продуктивний та активний тиждень. Проте не панікуйте та не нагнітайте ситуацію, якщо не хочете отримати шквал негативу від оточення. Пора навчитись контролювати свої емоції та шукати у всьому щось хороше.
Діва
Дівам цього тижня астрологи рекомендують більше звернути увагу на хобі та затишок вдома. А от з роботою не варто перенапружуватись, адже від цього страждає її якість. Більше турбуйте про себе, а тоді вже беріться за решту справ. Також не варто очікувати, що доля одразу ж принесе вам шалений результат.
Терези
Новий тиждень липня принесе людям знаку Терези порцію відпочинку та нових вражень, тому зосередьте увагу на тому, щоб отримати максимум енергії та позитивного настрою від того, що відбувається навколо. Ловіть натхнення, а також не забувайте про те, що пора ставити перед собою нові цілі. Удача на вашому боці.
Скорпіон
Скорпіонам пора нарешті зняти свою корону та зайнятись важливими буденними справами. У вас вже точно назбирався список завдань, які переносились на "завтра/понеділок/перше число місяця". Тому зберіться з силами та вирішіть все це. аби мати більше часу і мотивації рухатись вперед.
Стрілець
У Стрільців новий тиждень літа буде не менш продуктивним, якщо вони нарешті візьмуться за все, про що говорять, але не роблять. Не менш вдало йтимуть справи і в особистому житті, тому не забудьте виділити час і для близьких людей. Це позитивно позначиться на вашому майбутньому.
Козеріг
Козерогам цього тижня пора зосередитись на роботі та фінансах, адже тут їх очікують серйозні підйоми. Тому можна не відмовляти собі у нових покупках, але не забувати про холодний розум. Пора ставити перед собою нові цілі, а також не ігнорувати власне самопочуття.
Водолій
Водоліям зараз пора зосередитись на домівці та сім'ї, тому важливо знайти час для того, щоб зробити затишну атмосферу у помешканні та у стосунках. Також не зайвим буде трохи змінити своє ставлення до грошей, адже це заважає вам отримувати більше.
Риби
Цього тижня Риби нарешті можуть дозволити собі плисти за течією, але це не має стати правилом вашого життя. Не забувайте відстоювати себе і свої бажання, якщо хочете отримати омріяне життя. Все лише у ваших руках.
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