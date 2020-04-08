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Гороскоп на 9 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 9 квітня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Четвер стане справжнім випробуванням для Козерогів і Риб. Натомість Овни та Тельці зможуть насолоджуватися заслуженим відпочинком і присвятити якомога більше часу собі. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Гороскоп на цей тиждень 6 – 12 квітня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 9 квітня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Зорі рекомендують Овнам сьогодні присвятити якомога більше часу рідним і близьким. Звичайно ж, в умовах карантину це не так уже й просто зробити, але вам ніхто не заважає здійснити кілька телефонних дзвінків або просто влаштувати посиденьки за кавою під час відеодзвінка. Над роботою надто засиджуватися не варто.
Телець
Дорогі Тільці, четвер буде легким для вас лише за однієї умови: ви повинні закрити всі хвости до полудня. Якщо ви цього не зробите, то є всі шанси, що вам доведеться засидітися на роботі значно довше, ніж ви планували спочатку. Якщо ж вільний час увечері знайдеться – зорі рекомендують присвятити його приємним заняттям. До прикладу, можете взятися за читання або приготувати щось смачненьке.
Близнюки
Близнюкам зорі рекомендують сконцентруватися на особистому житті. Якщо вам доводиться цілими днями сидіти в чотирьох стінах разом із коханою людиною – спробуйте організувати романтичну вечерю. Це не лише про смаколики, а й про можливість поспілкуватися та поділитися переживаннями, які вас турбують.
Рак
Зорі Ракам рекомендують присвятити весь свій вільний час саморозвитку. Пора нарешті записатися на онлайн-курси або ж взятися за втілення своїх мрій, які давно очікують на реалізацію. Чітко сплануйте всі кроки та впевнено ідіть до своєї мети. Лише так ви зможете досягнути бажаного за короткий проміжок часу.
Лев
На Левів очікує насичений день. Єдина причина цього – ваше намагання встигати все робити та всюди бути. Зупиніться та спробуйте розставити пріоритети. Цілком імовірно, що ви витрачаєте надто багато часу на ті заняття, які зовсім не вартують ваших зусиль. На роботі теж не слід зациклюватися цілком і повністю, адже вона не повинна ставати сенсом вашого життя.
Діва
Дівам зорі рекомендують сьогодні присвятити вільний час власному здоров'ю. Це не означає, що потрібно надзвонювати сімейному лікарю або робити ревізію домашньої аптечки. Достатньо буде ранкової зарядки, збалансованого сніданку, а також прогулянки на свіжому повітрі. Останнє, до слова, можна влаштувати біля вікна або на балконі.
Терези
Терезам слід попрацювати над самодисципліною. Ви надто розпорошуєтесь і не можете виконувати свої робочі доручення на всі 100 відсотків. Налаштуйтесь на продуктивність та виконуйте спочатку складні завдання, а потім уже беріться за легкі задачі, які не потребують затрати великої кількості енергії.
Скорпіон
Скорпіонам слід нарешті розслабитися. Ви надто багато працюєте та присвячуєте весь свій вільний час роботі, але це не зовсім те, що потрібне вам у житті. Спробуйте розставляти всі крапки над "і", аби робота й особисте життя мали свої чіткі кордони. Не переступайте їх.
Стрілець
Для Стрільців цей день буде надзвичайно легким і невимушеним. Воно й не дивно, адже ви дуже багато працювали та змогли закрити всі свої робочі "хвости". Втім, це зовсім не означає, що потрібно відлежувати боки на дивані. Присвятіть вільний час заняттю, яке надихає вас. Цілком імовірно, що у спальні на вас чекає недомальований пейзаж або ж вишиванка, яку ви вже кілька місяців плануєте доробити.
Козеріг
Для Козерогів четвер не буде надзвичайно легким, але це не причина для суму. Налаштуйтесь на позитив і сприймайте кожне випробування долі з гідністю. Пам'ятайте про те, що ви здатні на більше, а отже жодна життєва перевірка вам не страшна.
Водолій
Четвер буде легким і не надто насиченим на події для Водолія. Головне у цей день – присвятити максимум уваги фізичному стану та самопочуттю. Займіться зарядкою, влаштуйте прибирання в оселі або ж просто займіться тим, на що у вас катастрофічно не вистачало часу. Отримуйте задоволення та надихайтесь на нові звершення!
Риби
Зорі рекомендують Рибам не надто переживати через те, на що ви не маєте впливу. Спробуйте трішки пливти за течією, а не боротися з нею. Іноді і це можна собі дозволити. Вечір присвятіть рідним і близьким. Пам'ятайте, що позитивні емоції та енергетика надихають вас на нові звершення та досягнення у житті.
До теми: Гороскоп на квітень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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