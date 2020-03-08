Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гороскоп на 9 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 72
Актуальний гороскоп на сьогодні, 9 березня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Початок тижня буде доволі спокійним та справді весняним для представників більшості знаків Зодіаку. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Ці знаки Зодіаку попрощаються з проблемами у березні
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 9 березня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
У понеділок Овнів чекає прилив сил та енергії, тож важливо скерувати це в правильно русло. Складіть список ключових завдань на день та спробуйте виконати все максимально, а ввечері розслабтесь та проведіть весело час.
Телець
Тельців очікує легким та спокійний старт тижня, тому не варто хвилюватись через дрібниці. Все складатиметься так, як потрібно. Можливо, це не збігатиметься з планами, але доля обирає для вас кращий шлях. Більше усміхайтесь.
Близнюки
Близнюки знову вагаються: підкорювати світ чи лежати у ліжку. Звісно ж, вибір дуже складний, але варто визначитись, що ж вам зараз більше потрібно. Навряд чи вдасться виконати все заплановане, якщо ви морально втомились, тому відпочиньте.
Рак
У Раків понеділок буде доволі нетиповим, адже день принесе чимало несподіваних приємних дрібниць. Насолоджуйтесь тим, що маєте, але не забувайте мріяти та ставити перед собою нові цілі. У вас все вийде, просто потрібно більше вірити у власні сили.
Лев
Леви сьогодні в ударі, тож потрібно правильно використати ваш сьогоднішній настрій. Якщо енергії бракує, то не соромтесь робити перерви. А тоді знову вперед до нових звершень! І не забувайте потішити чимось приємним другу половинку.
Діва
Дівам сьогодні варто налаштуватись на легкий день та менше перейматись через дурниці. Ви надто багато енергії витрачаєте на інших людей, тож пора потішити і себе чимось. Ви заслуговуєте на більше.
Терези
У Терезів перший день тижня буде доволі активним, але більшість завдань вдасться виконати. Спробуйте розпланувати день та менше хвилюватись через плани. Чудовий настрій та близькі поряд - ось запорука хорошого вечора понеділка.
Скорпіон
Скорпіонам сьогодні радять трішки зняти корону та опуститись на землю до людей, які їх дуже цінують. Пора відплатити тією ж монетою та зробити щось хороше для найдорожчих. Інколи ви й не помічаєте, скільки зусиль вони докладають для вашого комфорту.
Стрілець
Стрільців очікує приємний та доволі активний понеділок, адже вам вдасться відпочити лише по обіді. Для цього першу половину дня варто відпрацювати на максимум. Не ігноруйте потреб людей навколо, особливо, якщо ці люди входять до найближчого оточення.
Козеріг
Козероги сьогодні готові дістати зіроньку з неба, але такий потенціал можна використати і в чомусь практичнішому. Подумайте над тим, де ще себе можна реалізувати, адже ваші уміння потребують демонстрації.
Водолій
Водоліям сьогодні зорі радять розслабитись та не намагатись пришвидшити плин подій. Зараз все складається так, щоб у недалекому майбутньому у вас все було чудово. Тому не засмучуйтесь, якщо щось йде не за планом.
Риби
У Риб очікується чудовий понеділок, якщо вони припинять всюди шукати негатив та підступ. Ви - неймовірні, тому діліться своєю щирістю та добром з оточенням. Невдовзі прийдуть покращення у різних сферах життя.
До теми: Ці знаки Зодіаку розбагатіють у березні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
21:45Дівчина тижня: відверта порнозірка Лейсі Леннон, яка заводить мережу інтимними фото (18+)
-
21:159 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Джаред Лето зірвався зі скелі в США: відео
-
20:22У мережі запропонували замінити рукостискання вулканським салютом з Star Trek: фото
-
19:49McLaren 650S Chernobyl: тюнери представили незвичайний спорткар у чорнобильському стилі
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:23Володимир Остапчук вибачився за свої жарти про Євробачення
-
18:48У мережі згадали найшвидший гол в історії Ліги чемпіонів: відеофакт
-
18:15Гороскоп на 9 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:47Потап поділився яскравими знімками з сином з Барселони
-
17:21У Facebook і Instagram заборонять рекламу медичних масок
-
16:50Модні чоловічі кросівки: ТОП 5 трендів сезону весна-літо 2020 (фото)
-
16:21Хто кращий: шокуючі цифри нового дослідження про жінок і чоловіків
-
15:51На Мальдівах почали закривати острова через коронавірус
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:23Рецепт чаю по-американськи здивував мережу (відео)
-
14:50В Італії з кранів потекло ігристе вино: відео
-
14:27Qarpa – Баби Круті Чуваки: Ірена Карпа привітала жінок новим треком
-
13:53Двійник Скарлетт Йоханссон: дівчина з Південної Африки підкорила Twitter
-
13:26Свіжі популярні пісні березня: плейлист нової музики весни
-
12:57Сексуальна Ніколь Шерзінгер у латексі показала бюст
-
12:25У В'єтнамі звели сучасний дім для любительки ромашок: ефектні фото
-
11:55Наймолодша мільярдерка світу зняла відео в бікіні (18+)
-
11:29Коли намагаєшся не торкатись обличчя: відео, яке зрозуміють всі
-
10:52У барах Венеції наливатимуть безкоштовно через коронавірус
-
21:45Дівчина тижня: відверта порнозірка Лейсі Леннон, яка заводить мережу інтимними фото (18+)
-
18:48У мережі згадали найшвидший гол в історії Ліги чемпіонів: відеофакт
-
16:50Модні чоловічі кросівки: ТОП 5 трендів сезону весна-літо 2020 (фото)
-
13:26Свіжі популярні пісні березня: плейлист нової музики весни
-
11:29Коли намагаєшся не торкатись обличчя: відео, яке зрозуміють всі
-
08:31Що приготувати на 8 березня: найкращі рецепти
- 07 березня
-
21:49Давай уже без трусів: сексуальна Леся Нікітюк роздягнулась на камеру
-
18:22ТОП-10 революційних технологій 2020 року
-
14:17Дослідники: у давнину Землю повністю покривав океан
-
12:16Як правильно продезінфікувати смартфон
-
08:17Погода в Україні 7-8 березня: прогноз на вихідні
- 06 березня
-
21:53Українці визначили головні задачі чоловіків і жінок: опитування
-
19:45Як вітатися безпечно: Уляна Супрун дала кілька корисних порад
-
16:03Гігантські бетонні підсніжники на Майдані Незалежності висміяли у фотожабах
-
12:14Який телефон подарувати мамі на 8 березня: огляд 8 найкращих моделей на ринку
-
10:15Ці серіали кожна жінка повинна подивитись хоч раз у житті: ТОП 10
-
07:59У NASA показали вражаючу панораму Марса: відео
- 05 березня
-
21:53Що не слід робити перед сном, аби не зіпсувати собі ранок
-
19:43С*ка – не синонім слова жінка: Оксфордські словники звинуватили у сексизмі
-
16:218 березня в Україні: де провести незабутні вихідні
-
12:43З чого починали голлівудські зірки: фотопорівняння дебютних та крайніх ролей
-
10:22Єгипет вводить нову візу для туристів: правила перебування на території країни
-
10:005 книг про мандри Україною та світом, які надихнуть вас на подорожі
-
07:18Погода в Україні 5 березня: дощі та сильний вітер повертаються
- 04 березня
-
20:435 хитрощів, які дозволять вам більше подорожувати світом
Радіо Максимум › Новини › Лайфстайл ›