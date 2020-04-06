Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гороскоп на 7 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 5
Актуальний гороскоп на сьогодні, 7 квітня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Терези та Стрільці, будьте напоготові! Вам доведеться уважно стежити за тим, що відбувається довкола вас. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Гороскоп на цей тиждень 6 – 12 квітня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 7 квітня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, одвічна боротьба між здоровим глуздом і тим, що час від часу відбувається в душі кожної людини, може абсолютно вибити вас з колії. Постарайтеся віддати на це не дуже багато сил.
Телець
Тільці, остерігайтеся приймати важливі рішення. Відкладіть поїздки, наради та виступи, рекламні заходи. Несприятливими є угоди, особливо з партнерами за кордоном. Можливі зіткнення з правовими органами.
Близнюки
Близнюки, сьогодні може бути отримана неприємна звістка. Плутанина в службових питаннях, порушення трудового розпорядку, транспортні проблеми. Можливі незначні збитки, неправильний розподіл коштів.
Рак
Раки, якщо ж ви самі не розлучитеся з тим, що морально застаріло і заважає вашому духовному прогресу, то обставини або воля інших людей, зробить це за вас. Ваше особисте життя або сімейні стосунки можуть зазнати позитивних змін.
Лев
Леви, у цей день ваша свідомість може піднятися на дещо вищий рівень, тому, мабуть, що ви внутрішньо приймете і здійсните ряд змін у вашій професійній діяльності.
Діва
Діви, сьогодні ви будете заряджені набагато більшою кількістю енергії, ніж вам може знадобитися. Постарайтеся не вжити її на шкоду своєму організму.
Терези
Терези, сьогодні ситуація, можливо, складеться таким чином, що вам доведеться діяти негайно, часу на роздуми не залишиться зовсім. Запасіться декількома варіантами рішень заздалегідь.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні постарайтеся з ранку зберігати чудові стосунки в родині та в любові. Хороший день для ділової активності. Сприятливий час для коротких поїздок, пов'язаних з бізнесом, любов'ю або художньою діяльністю.
Стрілець
Стрільці, сьогодні при спілкуванні з малознайомими людьми необхідно дотримуватися обачності, щоб не стати жертвою шахраїв. Будь-яким обіцянкам варто вірити тільки після того, як вони будуть підкріплені справами. Нікому не довіряти та перевіряти-перевіряти ще раз.
Козеріг
Козероги, зробіть все заплановане на сьогодні, розв'яжіть спірні питання з сусідами, і тоді ви встигнете підготуватися до приходу гостей. Вечір краще провести в колі близьких по духу людей.
Водолій
Водолії, сьогодні вам краще відпочити: у справах успіху не чекайте. Не виключено, що вас розчарують дії близьких людей. Влаштуйте собі день релаксу – поніжитеся у ліжку, ванні, почитайте, з'їжте смаколик тощо.
Риби
Риби, сьогодні від взаємодії з іншими ви більше виграєте, ніж втратите. Отже, нині не варто ображено забиватися у свій кут і намагатися зробити все самому, краще поступитися в парі питань, але заручитися чиєюсь допомогою.
До теми: Гороскоп на квітень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
18:00Гороскоп на 7 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Ці знаки Зодіаку народжені для сцени
-
17:43Дуже вологе фото: блогерка захопила ідеальною фігурою
-
17:33Медичні, саморобні та респіратори: спростовуємо фейк про ефективність різних масок
-
17:23Ryanair дозволили здійснювати рейси між Італією та Україною
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
17:10Чи корисно бути трудоголіком: відповідь учених
-
16:50Названа несподівана користь медитації
-
16:44Дивний салат з бананами здивував інтернет (відео)
-
16:21Сексуальна Надя Мейхер спокусила ідеальними формами
-
16:12У юності і зараз: Фото Енн Хетевей розбурхало мережу
-
15:50Тайка Вайтіті покидає кіно, щоб шити іграшки
-
15:33Книги і новини: українці розповіли, чим займаються на карантині
-
15:15Секретар Київради з допомогою матів та сленгу пояснив правила карантину: відео (18+)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:59Картинки з Благовіщенням 2020: відкритки і листівки для привітання
-
14:49Автор Pen Pineapple Apple Pen випустив новий хіт про миття рук (відео)
-
14:30Ірина Білик відзначає 50-річчя: українські пісні зірки, за які ми її полюбили
-
14:25Ексфутболіст Шахтаря у спокусливій сукні підірвав мережу: відео
-
14:14У Tesla показали апарат ШВЛ, створений з деталей для електромобіля: відео
-
14:05Не собак і не одяг: що треба дезінфікувати, аби захистись від коронавірусу
-
13:55У МОЗ нагадали, як захистити пенсіонерів від коронавірусу
-
13:33Творці відомого ситкому Офіс знімуть новий серіал про віддалену роботу
-
13:22Стало відомо про таємний роман Дженніфер Еністон з колегою по Друзях
-
13:00Коли Благовіщення 2020: дата свята, традиції і прикмети в Україні
-
17:33Медичні, саморобні та респіратори: спростовуємо фейк про ефективність різних масок
-
14:30Ірина Білик відзначає 50-річчя: українські пісні зірки, за які ми її полюбили
-
11:39Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
09:23Голос країни 10 сезон 12 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників
-
07:27Погода в Україні 6 квітня: весняне тепло повертається
- 05 квітня
-
21:45Дівчина тижня: гаряча тренерка Кіммі Руссо, яка спокушає пружними сідницями (18+)
-
19:20Не Plague Inc єдиною: найкращі ігри про віруси та пандемії, які не дадуть тобі нудьгувати
-
17:25Як і з чим носити чоловічі бомбери: 10 модних образів на всі випадки життя
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 6 – 12 квітня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:54Нові пісні квітня: плейлист популярної музики, який підійме настрій
-
10:23Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 5 квітня
-
08:13З чого має складатися правильний сніданок
- 04 квітня
-
21:21Я б лизнув: сексуальна Оля Цибульська похизувалась відвертим образом
-
19:00Як цим користуватися: речі, які змусять вас згадати дитинство у 90-ті
-
16:00Правила безпеки: як ходити в магазин під час карантину
-
14:16Легендарну Call of Duty роздають безкоштовно: як отримати новинку
-
11:13Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 4 квітня
-
08:49Погода в Україні 4 квітня: похолодання та дощі
- 03 квітня
-
20:115 несподіваних речей, які збуджують чоловіків
-
17:41Як змінилася Міс Україна Всесвіт Інна Цимбалюк: гарячі фото
-
15:05Карантинні версії популярних українських хітів: весела добірка
-
12:30ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
10:11Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 3 квітня
-
07:1410 продуктів, які допоможуть зберігати здоров'я під час самоізоляції
- 02 квітня
-
19:58Розвінчаний міф про уразливість коронавірусу до спеки
Радіо Максимум › Новини › Лайфстайл ›