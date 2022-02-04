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Гороскоп на 5 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 5 лютого 2022 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні доведеться набрати темп і багато що робити на ходу, часом поєднуючи завдання. Важлива професійна майстерність. Зберегти контроль над ситуацією допоможе друг чи колега. Дізнайтеся, що ж саме для вас підготували зорі в актуальному гороскопі на Радіо MAXIMUM!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 5 лютого 2022
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні Овни ризикують зіштовхнутися із наслідками своєї поведінки. Їм може створити проблеми поєднання імпульсивності, цілеспрямованості та нетерпіння. Спробувавши обхитрити людей, Овни "перехитрують самі себе".
Телець
Тільцям знадобиться набагато більше сил та терпіння, ніж вони очікували. Але якщо не дозволите емоціям узяти гору над собою, все вийде блискуче, кажуть зірки.
Близнюки
Сьогодні вам буде складно що-небудь планувати та добиватися поставленої мети. У сімейних відносинах можлива конфліктна ситуація на ґрунті ревнощів. Не дозволяйте сімейним проблемам зникати з поля зору. Інакше вони неодмінно про себе нагадають згодом.
Рак
Сьогодні зірки радять Ракам уважніше вибирати стратегію та тактику. Право на ініціативу та на помилку зараз краще надати іншим – наприклад, своєму керівництву чи конкурентам.
Лев
Левам доведеться займатися якоюсь неприємною справою, кажуть зірки. І радять поставитися до всього із практичного погляду: чим раніше почнете, тим раніше закінчите.
Діва
Завдяки романтичному настрою ви зможете ідеалізувати предмет ваших почуттів. Потім візьме гору звична прагматичність, і вам навряд чи вдасться приховати роздратування. Намагайтеся знайти дипломатичне вирішення конфліктних ситуацій.
Терези
Сьогодні Терезам належить підтримувати динамічний баланс у значущих для себе відносинах. Залежно від ситуації, це може бути ділова справа, особисті стосунки, взаємодія з членами сім'ї, домочадцями або найманим персоналом. Задля злагодженої спільної роботи з мінімальними втратами непорозуміння краще не доводити до стадії сварки, а нейтралізувати або перетворити на жарт.
Скорпіон
Якщо Скорпіони давно планували розпочати щось, 5 лютого стане чудовим днем для старту, кажуть зірки. І радять: не відступайте за жодних умов.
Стрілець
Сьогодні ви будете дуже товариські, легко встановлюючи зі співрозмовником емоційний контакт. Але іноді у вас може бути почуття, що вас не розуміють. Вашу галантність сприймуть як легковажність, а вашу щирість використовують у особистих цілях.
Козеріг
Сьогодні для Козерогів небезпечні власні спонтанні імпульси, які в будь-якій ситуації та сфері зроблять їхнє становище більш хитким. Цього дня для них працює принцип "що менше активності, то менше помилок". Їм варто відмовитися від ініціатив та майстерніше керувати своєю реакцією на зовнішні події, включаючи домашні.
Водолій
Водоліїв чекає насичений та ефективний день, кажуть зірки. Якщо не лінуватиметеся і не прокрастинуватимете, можете виконати все на два тижні вперед.
Риби
У багатьох Риб покращаться подружні стосунки, стабілізується становище на роботі. Можливий прибуток, поповнення сімейства. Зараз ваша опора – знайомі, близькі та родичі.
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