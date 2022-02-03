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Гороскоп на 4 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 4 лютого 2022 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
У п'ятницю, 4 лютого, гороскоп хороший для розумової діяльності, творчості, вирішення нестандартних завдань. Втім, з одним важливим застереженням: подолати свою лінь і змусити себе займатися справами сьогодні буде важче, ніж зазвичай. Зате, якщо вам це вдалося, справи будуть даватися легко. Дізнайтеся, що ж саме для вас підготували зорі в актуальному гороскопі на Радіо MAXIMUM!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 4 лютого 2022
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні Овну слід дозволити оточуючим поратися зі своїми проблемами самим. Замість витрачати час на інших, зорі гороскопу радять йому зайнятися чимось приємним – наприклад, творчістю. А от до точних наук душа в Овна сьогодні не лежатиме.
Телець
Сьогодні Телець просто зобов'язаний поділитися своїми думками зі світом! Або принаймні з невеликою його частиною – зі своїми близькими, колегами, друзями. Його голова працюватиме чітко та нестандартно, будучи генератором великих ідей! Втім, не факт, що оточуючі одразу ці ідеї зрозуміють і оцінять.
Близнюки
Сьогодні у Близнюків навряд чи буде достатньо сил, щоб з ентузіазмом взятися за справи. День схиляє їх до того, щоб робити якнайменше зайвих рухів. Натомість голова обіцяє працювати на найвищому рівні, виношуючи плани – насамперед пов'язані з роботою.
Рак
Сьогодні Раку пощастило: йому хоч-не-хоч доведеться займатися тим, що він любить! Вірніше, зорі гороскопу просто не залишають йому іншого вибору – якщо він візьметься за щось інше, то нічого не досягне. Рутинні обов'язки здатні викликати сьогодні в Рака таку нудьгу, що він ризикує вивихнути щелепу від позіхання!
Лев
Сьогодні Лев може проявити себе як чудовий друг або як небезпечний противник – тут кому вже як пощастить. День наділяє його проникливістю, вмінням відчувати ситуацію та схоплювати все на льоту. Будь-які його плани відрізнятимуться винахідливістю, чи йдеться про те, як веселіше провести час із друзями, чи про те, як зіпсувати настрій ворогам.
Діва
Сьогодні Діва буде у певному ступорі. Добре, якщо ситуація не вимагатиме від неї швидких рішень – тоді розсіяність Діви не завдасть їй особливої шкоди. А от якщо події її гальмуватимуть, намагаючись спонукати на серйозну справу, Діва раптом може застрайкувати або "сховати голову в пісок".
Терези
Сьогодні Терези за бажання здатні досягти багато чого! Однак далеко не факт, що таке бажання у них виникне. Втім, щоб наситити яскравими подіями свій день, Терезам достатньо захопитися якоюсь справою чи ідеєю. Або симпатичною особою протилежної статі, зрештою.
Скорпіон
Сьогодні день не схиляє Скорпіона до прояву організаторських здібностей, проте якщо він таки візьметься щось організувати, то результат порадує всіх! Це стосується будь-яких заходів, навіть статусних та офіційних, не кажучи вже про звичайну вечірку або вихід у світ.
Стрілець
Сьогодні Стрілець схильний зайнятися байдикуванням. І ситуація гратиме йому в цьому на руку, не вимагаючи здійснювати подвиги або братися за невідкладні справи. Втім, навіть якщо вимагатиме, Стрілець воліє цього не помітити: його розслаблений настрій практично неможливо змінити.
Козеріг
Сьогодні для Козерога дуже вдалий день! Його активність дає йому фору перед оточуючими, яку він має всі шанси блискуче використовувати. Будь-яка справа, за яку Козеріг візьметься, він зможе просунути вперед і навіть зрушити з мертвої точки, якщо вона там була.
Водолій
Сьогодні Водолію протипоказано братися за великі справи. Та й за невеликі, загалом, теж. Останнім часом він і так витратив чимало сил, тому досить гребти проти течії: настав час розслабитись і відпочити. При цьому зорі гороскопу радять сьогодні Водолію звернути увагу на сфери життя, які він останнім часом зовсім запустив.
Риби
Сьогодні Риби будуть у дисонансі з оточуючими, яким важко підлаштуватися під їхній жвавий ритм. Риби ж будуть почуватися здатними на будь-що! Їхня ділова активність, хватка і гострий розум будуть на висоті, допомагаючи їм як насіння, одне за одним "лущити" важкі завдання.
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