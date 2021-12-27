Гороскоп на 28 грудня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 28 грудня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

У вівторок, 28 грудня, потрібно потерпіти та постаратися перемкнути свою увагу на щось нове. Від переживань відвернуть спілкування з друзями, хобі та поїздки. Дізнайтеся, що ж саме для вас підготували зорі в актуальному гороскопі на Радіо MAXIMUM!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 28 грудня 2021

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни, зірки будуть створювати чудові умови для інтелектуальної діяльності та інтенсивного спілкування. Завдяки гострому розуму та хорошим дипломатичним здібностям у цей період ви з легкістю вирішите ситуацію, яка будь-яку іншу людину поставила б у глухий кут. Ви по праву пишатиметеся собою.

Тельці, намагайтеся провести цей час спокійно, не плануйте важливих справ, що вимагають великих фізичних та емоційних витрат. Якщо не подбаєте про себе зараз – наприкінці місяця зіткнетеся з неприємними наслідками.

Близнюки, зірки нададуть шанс парам, які припинили стосунки. Майте на увазі, возз'єднання можливе, якщо ви все ще відчуваєте почуття до колишнього партнера. Нагадайте про себе повідомленням, дзвінком, "випадковою" зустріччю.

Раки, у сфері кар'єрної діяльності необхідно остерігатися можливості стати жертвою особистих амбіцій. Адекватно оцінюйте себе і не відмовляйтеся від допомоги колег, інакше ризикуєте ув'язнити себе у справах. Міняти місце роботи у цей період не рекомендується.

Леви, у сфері здоров'я ви можете відчути сильну втому. Якщо ви маєте проблеми з зайвою вагою, розпочніть нову лікувальну дієту або цикл фізичних вправ. Не чекайте завтра, починайте все сьогодні!

Діви, у сфері особистого життя у представників знаку може зародитися сумнів "А чи та це людина поруч зі мною?" Можливо, зараз ви подивитеся один на одного по-новому і зрозумієте, що ваша історія ще не закінчилася.

Терези, у кар'єрі можливі форс-мажорні обставини. Будьте до цього готові, не панікуйте. Ситуація вирішиться швидко та безболісно. Головне – опанувати себе та дивитися тверезо.

Скорпіони, ви аналізуватимете, все зважуватимете, і не виключено, що мінусів у партнері знайдете більше, ніж плюсів. Не поспішайте розривати стосунки, дуже скоро ви зрозумієте, що недооцінювали свою половинку.

Стрільці, у сфері фінансів у представників знаку розташування планет вказує на ймовірність винагороди – підвищення заробітної плати або отримання премії.

Козороги, захворювання опорно-рухового апарату та хвороби суглобів краще піддадуться лікуванню, якщо в цей же період ви звернетеся до лікаря Добре проводити омолоджувальні процедури та сеанси масажу.

Водолії, нові знайомства навряд чи призведуть до чогось серйозного. Флірт, дружнє спілкування – ось, мабуть, і все. Втім, за бажання і старання, можна розвинути зв'язок, що почався наприкінці місяця.

Риби, продуктивним у всіх сенсах виявиться саме цей час. Особливо вдалою буде взаємодія з колегами та партнерами. Не виключено, що формальні стосунки з кимось із них переростуть у дружні.

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