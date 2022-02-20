Гороскоп на 21 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 21 лютого 2022 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

У понеділок, 21 лютого, гороскоп радить приготуватися до можливих несподіванок: сьогодні зорі обіцяють, що фортуна буде щедрою на подарунки. День вдалий для фінансових справ та придбань, причому інтуїція може допомогти вам у цьому більше за логіку. Дізнайтеся, що ж саме для вас підготували зорі в актуальному гороскопі на Радіо MAXIMUM!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 21 лютого 2022

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сьогодні Овну не завадить приймати рішення трішки швидше! День надасть йому чимало щасливих шансів як у справах, так і у коханні. Але Овен сьогодні буде схильний так довго зважувати і розмірковувати, що ці шанси можуть випаруватися. Щоб не шкодувати про втрачені можливості, не забувайте: занадто багато думати шкідливо.

Телець як ніколи матиме шанс і настрій витратити свої гроші справді з розумом. Можливо, йому доведеться обійти всі магазини в окрузі та провести перед прилавками чимало годин. Однак, речі, які Телець купить сьогодні, будуть реально потрібними, а за співвідношенням ціни та якості просто ідеальними.

Сьогодні Близнюки не раз матимуть можливість блиснути своїми талантами, показавши себе у найвигіднішому світлі. Інша річ, що перегинати палицю тут теж не варто. Буває достатньо однієї вдалої думки чи жарту, щоб привернути увагу. Цей день Близнюкам можна використовувати для того, щоб завести корисні знайомства.

Сьогодні Рак навряд чи утримається від спокуси купити додому якусь нову дрібничку. Якщо не хочете стати жертвою активного шопінгу, звертайте менше уваги на рекламні слогани та поради друзів. Сьогодні довірливість Рака до будь-якої реклами може виходити за всі розумні рамки.

Сьогодні єдине, що може завадити Леву здійснити свої плани, то це власна неорганізованість. Щобільше, неорганізованість Лева буде раз у раз плутати карти не тільки йому самому, а й оточуючим. Чи треба говорити, що "дякую" йому за це не скажуть?

Діві не завадить уважніше дивитися собі під ноги, тому що можливість знайти на дорозі гроші дуже висока. Втім, гроші чекають на неї не лише під ногами. Сьогодні у Діви як ніколи високий шанс обернути будь-яку справу на свою вигоду. Користуючись своєю промовистістю, вона легко може знайти не лише союзників, а й спонсорів.

Сьогодні Терезам ніщо так не протипоказано, як шопінг. Невинний, здавалося б, похід за покупками цього дня може обернутися великою дірою у бюджеті. Якщо ж Терези все ж таки ризикнуть сьогодні вирушити на закупи, то їм не заважає взяти з собою когось міцнішого, щоб тримав його за руки перед прилавком.

Скорпіон відчуватиме явну нестачу ініціативності. Яких би цілей він не ставив перед собою цього дня, до їхньої реалізації можуть так і не дійти руки. Якщо Скорпіон не хоче, щоб день пройшов марно, йому не варто покладатися на активність. Набагато краще віддати ініціативу комусь енергійнішому.

Сьогодні емоції Стрільця нарешті вирвуться на волю! Обережніше: почуття у цей день можуть закрутити голову. І не тільки вам, а ще й комусь поруч з вами. Втім, що цінно, сьогодні емоції Стрільця будуть пофарбовані головним чином у позитивні кольори.

Сьогодні у Козерога можливі незаплановані придбання та витрати. Втім, не треба цього боятися – зорі гороскопу схиляють Козерога підходити до питання фінансових витрат вдумливо та обачно.

Водолій має сам стати ковалем свого щастя! І не лише свого. Оточуючі сьогодні самі тягнуться до нього, віддаючи ініціативу до його рук. Емоції Водолія обіцяють бути позитивними та заразливими (у хорошому сенсі цього слова), а його задуми та плани – цікавими.

Сьогодні у Риб є всі шанси досягти бажаного, чого б вони не побажали. Досягнувши чогось, Риби вже не випустять це зі своїх чіпких рук. І не думайте заважати Рибам: у досягненні мети вони не зупиняться ні перед чим і перейдуть через будь-кого. Втім, уникнути конфлікту з Рибами сьогодні легко.

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