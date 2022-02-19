Гороскоп на 20 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 20 лютого 2022 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

У неділю, 20 лютого, якщо ви захищатимете колег в спірних ситуаціях, виявивши себе мудрим і безкорисливим порадником, то завоюєте прихильність всього колективу. Дізнайтеся, що ж саме для вас підготували зорі в актуальному гороскопі на Радіо MAXIMUM!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 20 лютого 2022

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни, друга половинка сімейних представників цього знаку зодіаку потребуватиме уваги та компліментів. Найчастіше вибирайтеся у світ, спілкуйтеся з друзями та знайомими. Загальні теми, подібні інтереси допоможуть подолати розбіжності, що виникають.

Тельці, зверніть увагу на проблеми органів травлення. Лікування, проведене в цей період, принесе бажані результати. Добре, якщо у вас буде можливість проконсультуватися зі спеціалістом у цій галузі, щоб вибрати найкращий варіант харчування.

Близнюки, не варто займатися розв'язанням питань, пов'язаних із кар'єрним зростанням. Виконуйте прості завдання, що не потребують високого рівня відповідальності. Упорядкуйте робоче місце, розберіть документацію.

Раки, діючи під впливом емоцій, ви ризикуєте припуститися серйозної помилки та зіпсувати взаємини з навколишніми. Стережіться бути заручниками власного настрою і не приймайте жодних імпульсних рішень.

Леви, ви можете відчути занепад сил та зниження апетиту. У цей час потрібно зменшити фізичне навантаження та збільшити час на відпочинок та сон. Для зняття втоми та посилення кровообігу використовуйте масаж голови.

Діви, ваші мрії здійсняться, якщо ви не сидітимете, склавши руки. При цьому менше обговорюйте свої плани з іншими людьми. Розмови заберуть у вас багато часу та енергії, а розв'язувати питання не допоможуть.

Терези, якщо вам необхідно завершити проєкт або почати новий, укласти договір з клієнтами, визначитися з вибором методів вирішення завдань, зробіть це пізніше. Зараз ще не час.

Скорпіони, фінансове становище буде досить напруженим, але намітяться шляхи виходу з кризи. Навчіть себе бачити позитивні моменти навіть, здавалося б, у безрадісних ситуаціях.

Стрільці, події цього періоду відкриють новий етап у вашій долі. Так, ймовірно, щось ви втратите, але знайдете все-таки набагато більше. Якщо ви почнете жити виключно емоціями, представники протилежної статі вами стануть маніпулювати.

Козороги, в питаннях особистого життя вам необхідно стежити за тим, щоб почуття не взяли гору над розумом. Самотнім представникам знаку зірки обіцяють доленосне знайомство.

Водолії, щодо здоров'я, то варто приділити особливу увагу захворюванням органів дихання. Можливо, необхідно пройти додаткове обстеження та, якщо необхідно, скоригувати курс лікування. А ще це сприятливий час для відвідування салону краси та підбору косметики для догляду за тілом та обличчям.

Риби, говорячи про ваше здоров'я, то слід зазначити, що імунітет у цей період буде ослаблений. Також цей період підходить для відвідування косметичних салонів та початку дієти, спрямованої на зниження ваги.

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