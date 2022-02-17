Гороскоп на 18 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 18 лютого 2022 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

У п'ятницю, 18 лютого, зорі гороскопу наділяють гострою, часом непередбачуваною реакцією на те, що відбувається. Слова чи події, на які ще вчора людина реагувала спокійно, сьогодні здатні раптом її образити, заінтригувати або розвеселити, тобто зачепити за живе. Дізнайтеся, що ж саме для вас підготували зорі в актуальному гороскопі на Радіо MAXIMUM!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 18 лютого 2022

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сьогодні з самого ранку в душі в Овна почне потихеньку стискатися якась невидима пружина. Ні оточуючі, ні сам Овен можуть навіть цього не помічати, а коли помітять, буде вже пізно. Адже якщо ця пружина зірветься, мало не здасться нікому! День буде достатньо наповнений подіями.

Сьогодні день у Тельця обіцяє складатися успішно. З самого ранку зорі гороскопу налаштовуватимуть вас на позитивний лад, наповнюючи спокійною, впевненою силою. Втім, розслаблятися сьогодні не слід: протягом дня доля може не раз надати Тельцю чудові шанси для того, щоб узяти гору над своїми суперниками.

Сьогодні Близнюкам буде дуже корисний повноцінний відпочинок у колі найближчих людей. Швидше за все, вільний час захочеться провести вдома, проте протягом дня плани Близнюків можуть неодноразово змінюватися. Хоч самі Близнюки сьогодні і не налаштовані виявляти ініціативу, але із задоволенням приймуть пропозицію погуляти чи сходити у гості до друзів.

Сьогодні Раку захочеться відпочити і розслабитися, от тільки вийде це навряд чи. Швидше за все, тільки-но Рак зручніше влаштується в якомусь затишному містечку з бажанням нічого не робити найближчим часом, як обставини змусять його різко змінити свої плани.

Сьогодні на Лева можуть очікувати різноманітні сюрпризи! У його серці може спалахнути несподівана та бурхлива пристрасть, яка навряд чи обмежиться простим романом. Навіть якщо цей роман не буде довгим, він все одно залишить у душі відчутний слід.

Сьогодні Діву краще не провокувати! Навіть попри її вдавану поступливість і безтурботність. Не те що оточуючим, навіть самій Діві сьогодні може здатися, що вона – сам спокій і миролюбність, але це не так. Одним словом, не дражнить сьогодні Діву, так усім буде краще!

Сьогодні найефективніший шлях для Терезів – це не чинити опір обставинам і спокійно плисти за течією. Цього дня безглуздо сперечатися з долею і тим більше намагатися діяти за суворим планом. Плани будувати, звісно, можна, але при цьому Терезам слід бути готовими до того, що протягом дня вони можуть неодноразово змінюватися.

Сьогодні творчий порив може накотити на Скорпіона несподівано, буквально на рівному місці. Без попередження як цунамі. Ця хвиля накриє Скорпіона з головою, віднесе в незрозумілі дали, змусить забути про всі поточні справи та плани.

Сьогодні жодні непередбачені обставини не зможуть збити Стрільця з ритму. Можливо, якісь незаплановані події на якийсь час відвернуть його, але це не завадить Стрільцю організуватися і довести свої справи до кінця. В цілому день обіцяє пройти продуктивно.

Сьогодні день у Козерога загалом обіцяє пройти спокійно та позитивно. Проте протягом дня можливі несподівані повороти. Не виключено, що якась зустріч різко змінить усі ваші плани. Проте всі ці події матимуть короткочасний характер. Швидше це буде схоже на бурхливий, але швидкоплинний, грибний дощ у погожий літній день.

Сьогодні в життя Водолія увірветься свіжий струмінь! Можливо, це буде якесь нове, незвичне почуття. Або, можливо, випадковий погляд на знайомі речі змусить Водолія побачити в них несподіваний сенс. Дивіться, як би вам не втратити голову.

Сьогодні зорі гороскопу будуть прихильні до Риб. День обіцяє складатися позитивно та без особливих потрясінь. Буде час і відпочити, і зайнятися справами. Протягом дня на Риб цілком може очікувати багато приємних несподіванок.

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