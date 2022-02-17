На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 18 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 79
Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 18 лютого 2022 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
У п'ятницю, 18 лютого, зорі гороскопу наділяють гострою, часом непередбачуваною реакцією на те, що відбувається. Слова чи події, на які ще вчора людина реагувала спокійно, сьогодні здатні раптом її образити, заінтригувати або розвеселити, тобто зачепити за живе. Дізнайтеся, що ж саме для вас підготували зорі в актуальному гороскопі на Радіо MAXIMUM!
І ще: Фінансовий гороскоп на 2022 рік Водяного Тигра для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 18 лютого 2022
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні з самого ранку в душі в Овна почне потихеньку стискатися якась невидима пружина. Ні оточуючі, ні сам Овен можуть навіть цього не помічати, а коли помітять, буде вже пізно. Адже якщо ця пружина зірветься, мало не здасться нікому! День буде достатньо наповнений подіями.
Телець
Сьогодні день у Тельця обіцяє складатися успішно. З самого ранку зорі гороскопу налаштовуватимуть вас на позитивний лад, наповнюючи спокійною, впевненою силою. Втім, розслаблятися сьогодні не слід: протягом дня доля може не раз надати Тельцю чудові шанси для того, щоб узяти гору над своїми суперниками.
Близнюки
Сьогодні Близнюкам буде дуже корисний повноцінний відпочинок у колі найближчих людей. Швидше за все, вільний час захочеться провести вдома, проте протягом дня плани Близнюків можуть неодноразово змінюватися. Хоч самі Близнюки сьогодні і не налаштовані виявляти ініціативу, але із задоволенням приймуть пропозицію погуляти чи сходити у гості до друзів.
Рак
Сьогодні Раку захочеться відпочити і розслабитися, от тільки вийде це навряд чи. Швидше за все, тільки-но Рак зручніше влаштується в якомусь затишному містечку з бажанням нічого не робити найближчим часом, як обставини змусять його різко змінити свої плани.
Лев
Сьогодні на Лева можуть очікувати різноманітні сюрпризи! У його серці може спалахнути несподівана та бурхлива пристрасть, яка навряд чи обмежиться простим романом. Навіть якщо цей роман не буде довгим, він все одно залишить у душі відчутний слід.
Діва
Сьогодні Діву краще не провокувати! Навіть попри її вдавану поступливість і безтурботність. Не те що оточуючим, навіть самій Діві сьогодні може здатися, що вона – сам спокій і миролюбність, але це не так. Одним словом, не дражнить сьогодні Діву, так усім буде краще!
Терези
Сьогодні найефективніший шлях для Терезів – це не чинити опір обставинам і спокійно плисти за течією. Цього дня безглуздо сперечатися з долею і тим більше намагатися діяти за суворим планом. Плани будувати, звісно, можна, але при цьому Терезам слід бути готовими до того, що протягом дня вони можуть неодноразово змінюватися.
Скорпіон
Сьогодні творчий порив може накотити на Скорпіона несподівано, буквально на рівному місці. Без попередження як цунамі. Ця хвиля накриє Скорпіона з головою, віднесе в незрозумілі дали, змусить забути про всі поточні справи та плани.
Стрілець
Сьогодні жодні непередбачені обставини не зможуть збити Стрільця з ритму. Можливо, якісь незаплановані події на якийсь час відвернуть його, але це не завадить Стрільцю організуватися і довести свої справи до кінця. В цілому день обіцяє пройти продуктивно.
Козеріг
Сьогодні день у Козерога загалом обіцяє пройти спокійно та позитивно. Проте протягом дня можливі несподівані повороти. Не виключено, що якась зустріч різко змінить усі ваші плани. Проте всі ці події матимуть короткочасний характер. Швидше це буде схоже на бурхливий, але швидкоплинний, грибний дощ у погожий літній день.
Водолій
Сьогодні в життя Водолія увірветься свіжий струмінь! Можливо, це буде якесь нове, незвичне почуття. Або, можливо, випадковий погляд на знайомі речі змусить Водолія побачити в них несподіваний сенс. Дивіться, як би вам не втратити голову.
Риби
Сьогодні зорі гороскопу будуть прихильні до Риб. День обіцяє складатися позитивно та без особливих потрясінь. Буде час і відпочити, і зайнятися справами. Протягом дня на Риб цілком може очікувати багато приємних несподіванок.
Читайте також: Китайський гороскоп на 2022 рік: що принесе рік Тигра знакам східного календаря
- 17 лютого
-
21:51Чому чоловіки засинають після сексу: науковиця все пояснила
-
21:19Напередодні дебюту на відео показали новий Ford Everest
-
20:5118 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:19У кампанії Victoria’s Secret уперше знялася модель з синдромом Дауна
-
19:56Volkswagen може відродити легендарну Beetle
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:42Учені назвали несподіваний, але ефективний спосіб схуднути
-
19:23raznotsvetnaya: відверта DOROFEEVA у білизні осідлала коня в новому кліпі
-
19:09У мережі показали трейлер геймплею гри за мотивами Дюни
-
18:53Напередодні анонсу у мережі з'явилися реальні фото смартфона POCO X4 Pro
-
18:32Дорогущу картину Рембрандта Прапороносець придбав несподіваний покупець
-
18:11Гороскоп на 18 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Лікарі нагадали, якими напоями не варто запивати пігулки
-
17:41Лінда Євангеліста відверто розповіла про невдалі косметичні процедури
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
17:25Фільм Алькаррас – головний переможець Берлінале: дивіться трейлер
-
17:11Coachella став першим найбільшим фестивалем без коронавірусних обмежень
-
16:53Японська ковзанярка Такагі встановила новий світовий рекорд: потужне відео
-
16:42BMW представив 8 Series Gran Coupe, яка сподобається фанатам Людини-павука
-
16:22Дружина українського телеведучого показала засмагле тіло у бікіні
-
16:09Зірка Blackpink та Аня Тейлор-Джой знялися у новій кампанії Dior
-
15:49Nubia Red Magic 7 Pro: представлено крутий та інноваційний ігровий смартфон
-
15:21Спагеті не для кохання: названо найгіршу їжу для побачень
-
14:40"Замінювати учасника – недоречно": солістка Go_A прокоментувала скандал на Нацвідборі
-
14:17Суспільне запропонує Kalush Orchestra представляти Україну на Євробаченні 2022
- 17 лютого
-
21:51Чому чоловіки засинають після сексу: науковиця все пояснила
-
17:50Лікарі нагадали, якими напоями не варто запивати пігулки
-
15:21Спагеті не для кохання: названо найгіршу їжу для побачень
-
12:19Вранці та ввечері: фітнес-модель здивувала чесними фото у спідньому
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 лютого
-
07:22Cadillac Eldorado перетворили на футуристичний будинок на колесах
- 16 лютого
-
21:53Найгарячіші образи Елізабет Олсен за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
17:11UAразом: новий флешмоб до Дня Єдності захоплює мережу
-
15:16Справді жахливий день на роботі: епічні фото
-
13:57Alina Pash звинуватила члена команди у фальсифікації довідки про в'їзд до Криму у 2015-му
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 лютого
-
07:19Не у мікрохвильовці: як безпечно розморозити продукти
- 15 лютого
-
20:50Нова музика лютого: плейлист популярних пісень за тиждень
-
17:51"Шахраї не можуть представляти Україну": глава НСТУ про підроблену довідку Alina Pash
-
14:52Можуть дискваліфікувати: чому виступ України на Євробаченні 2022 під загрозою
-
12:57Меми з бегемотом: 10 веселих картинок на всі випадки життя
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 лютого
-
07:18Дієтологи вщент розбили міф про важливість сніданку для схуднення
- 14 лютого
-
20:43Розвіяний найпопулярніший міф про взаємини бабусь та онуків
-
18:10Участь Alina Pash у Євробаченні під питання через ймовірно підроблені документи
-
15:45Як українські зіркові пари святкують День Валентина: добірка ніжних фото
-
12:19Гороскоп на цей тиждень 14 – 20 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 лютого
-
07:10Найкращий сніданок: як приготувати корисну сирно-гарбузову запіканку
- 13 лютого
-
19:15Романтичний гороскоп на 14 лютого: прогноз для знаків Зодіаку