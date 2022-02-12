Гороскоп на 13 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 13 лютого 2022 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

У неділю, 13 лютого, добре розпочинати лікування захворювань органів дихальної системи, а також проводити фізіотерапевтичні процедури. Дізнайтеся, що ж саме для вас підготували зорі в актуальному гороскопі на Радіо MAXIMUM!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 13 лютого 2022

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни, якщо ваші стосунки зав'язалися зовсім недавно, не виявляйте зайвої цікавості. У спробі дізнатися якомога більше про нового партнера ви можете випадково торкнутися хворої теми, тим самим збільшити дистанцію між вами.

Тельці, ситуація на роботі не дозволить нудьгувати. Виникне багато непередбачених питань, які знадобиться вирішити у найкоротші терміни.

Близнюки, хочете зміцнити стосунки – сприяйте тому, щоб ваша кохана людина відчувала себе впевнено. Щоб уникнути конфліктів, будьте спокійними, ніжними, чуйними. Говоріть про кохання. Ваші визнання виявляться більш ніж до речі.

Раки, час сприятливий для відвідування бань, саун, парних, басейнів, гідромасажних ванн, контрастних душ, а також для занять аквааеробікою. Обов'язково знайдіть час хоча б однієї з цих процедур.

Леви, домовлятися з партнерами та клієнтами вам буде не так просто. Вони будуть непоступливі, підозрілі й надмірно педантичні. У вашому колективі може спалахнути конфлікт. Тримайтеся якомога далі від епіцентру і не приймайте ту чи іншу сторону.

Діви, в особистому житті вам належить бути для свого партнера і плечем, на яке можна спертися, і жилеткою, в яку можна поплакатися.

Терези, тим, чиє серце ще вільне, на якийсь період може здатись, що новий знайомий і є ваша доля. Не переконуйте себе у цьому – незабаром ви зрозумієте, що помилялися.

Скорпіони, щодо здоров'я, то все складається непогано. Ви перебуватимете в хорошій фізичній формі, і більшість вірусно-інфекційних захворювань пройдуть стороною. Однак постарайтеся не переохолоджуватись і берегти горло: у цей час збільшується ризик підхопити застуду.

Стрільці, якщо хтось зі співробітників почне пред'являти до вас претензії, дотримуйтесь спокою і в жодному разі не відповідайте грубістю на грубість. Така стратегія не матиме успіху.

Козороги, щодо фінансів, то не варто говорити про підвищення зарплати. Імовірність, що вам відмовить, є дуже високою. У цей час краще утриматися і від оформлення кредитів.

Водолії, зараз хороший час для догляду за обличчям та тілом. Також займіться волоссям, таке лікування принесе одразу видимий результат.

Риби, про свої плани щодо нових проєктів не розказуйте нікому. Чим менше людей буде присвячено подробиці вашої діяльності, тим краще.

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