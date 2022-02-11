На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 12 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 257
Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 12 лютого 2022 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Досягти мети сьогодні можна декількома способами, а будь-який крок дасть кілька ефектів (переважно хороших). Є шанс залучити додаткові ресурси. Дізнайтеся, що ж саме для вас підготували зорі 12 лютого в актуальному гороскопі на Радіо MAXIMUM!
І ще: Фінансовий гороскоп на 2022 рік Водяного Тигра для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 12 лютого 2022
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні Овнам нагадають про себе домашні справи чи сімейні обставини. Не виключено, що найближчими днями їм доведеться залишитися вдома або підтримувати контакт із домочадцями на відстані, а за кордоном частіше спілкуватись із земляками. Деяким Овнам доведеться розриватися між додому та роботою.
Телець
Зірки рекомендують Тельцям бути активними, оскільки на них чекає успіх практично у всьому. Не відмовляйтеся від вигідних пропозицій та різних завдань у цей день.
Близнюки
Сьогодні багатьом Близнюкам випаде перейти від слів до справи. Якщо ви вже думали про те, що настав час щось зробити, то сьогодні можете остаточно вирішувати, в якій галузі потрібно діяти.
Рак
Сьогодні у Раків одразу кілька сильних бажань. Потреба захистити свої інтереси може поєднуватись з надією утримати особисте щастя або випробувати задоволення від доброї справи. Раки будуть потребувати командної гри та допомоги друзів. У більшості справ їх наперед чекає успіх.
Лев
Левам необхідно в цей день діяти рішуче та не відступати від наміченого плану. Зірки впевнені: сьогодні ви можете серйозно наблизитись до заповітної мрії.
Діва
Дівам доведеться пережити непростий, досить суперечливий день. Швидше за все, доведеться багато працювати, а ось результати ваших зусиль виявляться дещо біднішими, ніж очікувалося. Не варто зараз розраховувати на справедливе нагородження – ні моральне, ні матеріальне. Просто працюйте та знайте, рано чи пізно нагорода знайде героя.
Терези
Терезам варто заздалегідь розставити пріоритети, щоб не опинитися у подвійному становищі та не витрачати енергію даремно. Правильна організація роботи допоможе бонусом встигнути зробити добру справу, наприклад, допомогти другові.
Скорпіон
Скорпіони в цей день будуть настільки впевненими в собі та своїх силах, що зможуть не лише досягти короткострокової мети, а й загалом змінити своє життя на краще.
Стрілець
День символізує непримиренність, ворожнечу. Закохані "зі стажем" переживуть чимало неприємних хвилин. Небажано цього дня зустрічатись, багато розмовляти, а тим більше щось вирішувати. На якийсь час усуньте від усіх проблем.
Козеріг
Сьогодні Козерогам потрібно підтримувати баланс у ділових та особистих стосунках. На щастя, день дає їм для цього одразу кілька інструментів: симпатію, дружелюбність, довіру, гумор, взаємну вигоду.
Водолій
Водоліїв чекає щасливий день, сповнений емоцій та маленьких, але приємних досягнень. Щоправда, ця субота буде такою лише в тому випадку, якщо ви встанете із потрібної ноги.
Риби
Риби сьогодні отримають непогану можливість розвивати свою діяльність за кордоном, і у зв'язку з цим можливі переїзд або тривала поїздка. Якщо ви візьмете з собою в поїздку близьку людину, то, можливо, зможете поєднати корисне з приємним.
Читайте також: Китайський гороскоп на 2022 рік: що принесе рік Тигра знакам східного календаря
-
19:49Співак KHAYAT випустив проникливу пісню Полон: слухайте онлайн
-
19:19Mercedes-Benz показав тизер нового електричного Sprinter
-
18:51Гороскоп на 13 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:17Нацвідбір на Євробачення 2022 онлайн: дивитися трансляцію конкурсу
-
17:48Учені розповіли, чому перед сном корисно користуватися смартфоном
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
17:21Палійка: дивіться трейлер нової екранізації роману Стівена Кінга
-
16:49Штучний інтелект Sony обійшов найкращих гонщиків у Gran Turismo Sport
-
16:19Режисер "Паразитів" назвав найкращі фільми, які він дивився у 2021 році
-
15:48Господарі зробили для кота унікальний акваріум, щоб він міг милуватися рибками
-
15:18Вірусна гра Wordle допомогла врятувати пенсіонерку, яку тримали у заручниках
-
14:50Чому ми позіхаємо: експерти назвали 3 найпоширеніші причини
-
14:19Світу потрібні герої: DC випустив тизер зі сценами фільмів, які покажуть у 2022 році
-
13:52Влада Іспанії повернула британцю вставну щелепу: він загубив її 11 років тому
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
13:19Рідкісний Lamborghini Aventador без пробігу пустили з молотка: його ціна вражає
-
12:48Samsung випустила надзвичайно зворушливу рекламу Galaxy S22 Ultra
-
12:17Крістіна Річчі святкує 42-річчя! Вгадай фільм з акторкою за фото
-
11:49Як проголосувати у Нацвідборі на Євробачення 2022 за свого фаворита: інструкція
-
11:20Чому надзвичайно корисно щодня випивати по 3 чашки кави
-
10:51У всьому винні пожежі: коали потрапили до списку зникаючих видів
-
10:18Переплутав річку з дорогою: у США чоловік втопив свій новенький Ford Bronco
-
09:49Напередодні презентації стали відомі ціни і характеристики Redmi K50 Gaming Edition
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 лютого
-
08:47Ешлі Грем вперше показала на теплому фото новонароджених близнюків
-
18:17Нацвідбір на Євробачення 2022 онлайн: дивитися трансляцію конкурсу
-
14:50Чому ми позіхаємо: експерти назвали 3 найпоширеніші причини
-
12:17Крістіна Річчі святкує 42-річчя! Вгадай фільм з акторкою за фото
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 лютого
-
08:12Кілька способів розвантажити мозок після важкого робочого тижня
- 11 лютого
-
21:52Міжнародний день жінок і дівчаток в науці: ТОП 3 книги, які варто прочитати всім
-
18:51Найгарячіші образи Дженніфер Еністон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
16:55Як змінювалася спокуслива Міс Всесвіт 2012 Олівія Калпо: фото 18+
-
14:50Нацвідбір на Євробачення 2022: слухайте онлайн усі пісні фіналістів
-
11:49Наталі Дормер святкує 40-річчя! Вгадай фільм з акторкою за фото
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 лютого
-
07:18Ці продукти здатні дуже швидко зіпсувати шкіру
- 10 лютого
-
20:49Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
17:51Букмекери розповіли, хто може представити Україну на Євробаченні 2022
-
14:50Представлено Galaxy S22 Ultra: усе, що потрібно знати про новинки від Samsung
-
12:2510 найкращих подарунків на День Святого Валентина до 200 гривень
-
08:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 лютого
-
07:22Мешканка Нідерландів перетворила старе зерносховище на крутий будинок
- 09 лютого
-
21:48Найгарячіші образи Хлої Морец за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
18:50Якою має бути зарплата для комфортного життя: відповідь українців
-
14:505 вагомих причин працювати стоячи бодай 1 годину на день
-
12:19Том Гіддлстон святкує 41-річчя! Вгадай фільм з актором за фото
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 лютого
-
07:13У дусі ретро: Skoda відновила унікальне гоночне купе з 60-х
- 08 лютого
-
20:22Як виглядає найбільш несподіваний тренд у макіяжі 2022