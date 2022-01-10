Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

Гороскоп на 11 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку

  • 362
Гороскоп на сьогодні українською мовою - фото 1
Гороскоп на сьогодні українською мовою

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 11 січня 2022 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

У вівторок, 11 січня, зорі та планети попереджають, що цей період в емоційному плані непростий: треба постаратися зберегти добрий настрій. Не піддавайтеся смутку та меланхолії, женіть геть похмурі думки. Дізнайтеся, що ж саме для вас підготували зорі в актуальному гороскопі на Радіо MAXIMUM!

І ще: Чек-лист справ на зиму: що варто зробити у грудні, січні та лютому

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 11 січня 2022

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 11 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 486729

Овни, увечері, щоб зняти напругу, приймайте хвойну ванну. Цілюще позначаться на настрої та самопочутті прогулянки на свіжому повітрі, відвідування сауни та басейну.

Телець

Гороскоп на 11 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 486727

Тельці, фінансове становище обіцяє бути хоч і не кризовим, але й не найкращим. Вам потрібно тимчасово скоротити витрати. Намагайтеся жити ощадливо, проведіть ревізію та використовуйте запаси, зроблені на чорний день.

Близнюки

Гороскоп на 11 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 486728

Близнюки, в особистому житті представникам цього знаку зодіаку, які перебувають у шлюбі, слід менше говорити. Ваша друга половинка уважно прислухатиметься до ваших слів.

Рак

Гороскоп на 11 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 486726

Раки, не виключено, що через помилку ви пропустите можливість зробити крок вгору кар'єрними сходами. Не опускайте руки. Потім вам буде дано новий шанс, який ви зможете використати.

Лев

Гороскоп на 11 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 486733

Леви, не дивуйтеся, якщо вдома вам дорікнуть, що ви не виконали жодних обіцянок. Щоб уникнути скандалу, намагайтеся відразу ж порозумітися.

Діва

Гороскоп на 11 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 486730

Діви, зорі та планети закликають вас пам'ятати просту істину: успіх усміхається тому, хто вірить у власні сили та зберігає бадьорість духу. Будьте тим, кому усміхнеться успіх!

Терези

Гороскоп на 11 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 486722

Терези, стосунки, які зав'язалися зовсім недавно, у цей період чомусь перестануть розвиватися, і новий романтичний партнер звертатиме на вас мало уваги. У жодному разі не варто засмучуватися через це.

Скорпіон

Гороскоп на 11 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 486723

Скорпіони, якщо вам складно впоратися самостійно з роботою, то зверніться до досвідчених колег. Вони нададуть вам кваліфіковану допомогу абсолютно безкорисливо.

Стрілець

Гороскоп на 11 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 486732

Стрільці, пам'ятайте, що за правильного підходу до справи ви легко зможете виправити ситуацію, що склалася. Сміливо виходьте на перший план та продемонструйте свої найкращі якості.

Козеріг

Гороскоп на 11 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 486725

Козороги, у сфері професійної діяльності варто бути особливо уважними. Ймовірно, раніше ви припустилися серйозної помилки в роботі. Перш ніж рухатися далі, перевірте, чи все у вас гаразд і внесіть відповідні корективи.

Водолій

Гороскоп на 11 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 486724

Водолії, оживіть ваші стосунки, робіть красиві та незабутні кроки назустріч партнеру, і вже з часом у вашому особистому житті намітяться приємні зміни.

Риби

Гороскоп на 11 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 486731

Риби, у плані здоров'я слід звернути увагу на серцево-судинну систему. У цей період може розпочатися або загостритися серцеве захворювання, основною причиною якого стане підвищений вміст холестерину в крові. Щоб знизити його рівень, скоротите споживання їжі, багатої на насичені жири (м'ясо, сало, сир, копченість) і займіться фізичними вправами, які допоможуть спалити зайві калорії.

Читайте також: Вокфішинг і співвакцинованість: експерти зі стосунків поділилися трендами 2022 року

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
пропозиції партнерів
Новини