На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 11 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 362
Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 11 січня 2022 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
У вівторок, 11 січня, зорі та планети попереджають, що цей період в емоційному плані непростий: треба постаратися зберегти добрий настрій. Не піддавайтеся смутку та меланхолії, женіть геть похмурі думки. Дізнайтеся, що ж саме для вас підготували зорі в актуальному гороскопі на Радіо MAXIMUM!
І ще: Чек-лист справ на зиму: що варто зробити у грудні, січні та лютому
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 11 січня 2022
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, увечері, щоб зняти напругу, приймайте хвойну ванну. Цілюще позначаться на настрої та самопочутті прогулянки на свіжому повітрі, відвідування сауни та басейну.
Телець
Тельці, фінансове становище обіцяє бути хоч і не кризовим, але й не найкращим. Вам потрібно тимчасово скоротити витрати. Намагайтеся жити ощадливо, проведіть ревізію та використовуйте запаси, зроблені на чорний день.
Близнюки
Близнюки, в особистому житті представникам цього знаку зодіаку, які перебувають у шлюбі, слід менше говорити. Ваша друга половинка уважно прислухатиметься до ваших слів.
Рак
Раки, не виключено, що через помилку ви пропустите можливість зробити крок вгору кар'єрними сходами. Не опускайте руки. Потім вам буде дано новий шанс, який ви зможете використати.
Лев
Леви, не дивуйтеся, якщо вдома вам дорікнуть, що ви не виконали жодних обіцянок. Щоб уникнути скандалу, намагайтеся відразу ж порозумітися.
Діва
Діви, зорі та планети закликають вас пам'ятати просту істину: успіх усміхається тому, хто вірить у власні сили та зберігає бадьорість духу. Будьте тим, кому усміхнеться успіх!
Терези
Терези, стосунки, які зав'язалися зовсім недавно, у цей період чомусь перестануть розвиватися, і новий романтичний партнер звертатиме на вас мало уваги. У жодному разі не варто засмучуватися через це.
Скорпіон
Скорпіони, якщо вам складно впоратися самостійно з роботою, то зверніться до досвідчених колег. Вони нададуть вам кваліфіковану допомогу абсолютно безкорисливо.
Стрілець
Стрільці, пам'ятайте, що за правильного підходу до справи ви легко зможете виправити ситуацію, що склалася. Сміливо виходьте на перший план та продемонструйте свої найкращі якості.
Козеріг
Козороги, у сфері професійної діяльності варто бути особливо уважними. Ймовірно, раніше ви припустилися серйозної помилки в роботі. Перш ніж рухатися далі, перевірте, чи все у вас гаразд і внесіть відповідні корективи.
Водолій
Водолії, оживіть ваші стосунки, робіть красиві та незабутні кроки назустріч партнеру, і вже з часом у вашому особистому житті намітяться приємні зміни.
Риби
Риби, у плані здоров'я слід звернути увагу на серцево-судинну систему. У цей період може розпочатися або загостритися серцеве захворювання, основною причиною якого стане підвищений вміст холестерину в крові. Щоб знизити його рівень, скоротите споживання їжі, багатої на насичені жири (м'ясо, сало, сир, копченість) і займіться фізичними вправами, які допоможуть спалити зайві калорії.
Читайте також: Вокфішинг і співвакцинованість: експерти зі стосунків поділилися трендами 2022 року
-
12:32Джо Байден обізвав журналіста, забувши вимкнути мікрофон: епічне відео
-
12:15Тіна Кароль святкує 37-річчя! Вгадай кліп зі співачкою за фото
-
11:47У мережі опублікували свіжі "живі" знімки Tesla Cybertruck: пікап готовий стати на конвеєр
-
11:19Перша леді зворушливо привітала Володимира Зеленського з днем народження
-
10:46Тетянин день: вітальні картинки та листівки з Днем ангела Тетяни 2022
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
10:18LAUD дискваліфікували з Нацвідбору на Євробачення: відомі причини та ім'я нового фіналіста
-
09:45Привітання з Днем ангела Тетяни: вірші, проза і смс на Тетянин день 2022
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
08:50Науковці назвали напій, за допомогою якого можна контролювати тиск
-
08:24Тетянин день: значення імені, сумісність і характер власниць
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
07:32Краща за iPhone 13 Pro Max: експерти протестували фронтальну камеру Pixel 6
-
07:10Три причини, що пояснюють наше бажання їсти солодке
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
21:1725 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Nissan підготував особливу версію Juke напередодні прем'єри Бетмена
-
20:22Популярний блогер влаштував гнучкому OPPO Find N тест на міцність
-
19:53У NASA обирають меню для колонізаторів Марса та Місяця
-
19:43Популярність зашкалює: новий альбом The Weeknd побив рекорд Spotify
-
19:22Схудла Саша Зарицька скопіювала образ Кім Кардашян
-
19:11Аферист з Tinder: дивіться трейлер документалки від Netflix
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
18:49Суглобова зарядка для всього тіла – найкраще після пробудження
-
12:15Тіна Кароль святкує 37-річчя! Вгадай кліп зі співачкою за фото
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
14:00Нацвідбір на Євробачення 2022: оголошені учасники конкурсу в Україні
-
12:15Найгарячіші образи Міші Бартон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 січня
-
07:49День ангела у лютому 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 січня
-
20:20Дівчина тижня: гаряча акторка серіалу "Ейфорія" Хлоя Черрі, яка виявилася ще й порнозіркою
-
17:49Найпошкодженіше авто та шахрайські схеми: чим жив ринок вживаних машин у 2021 році
-
15:52Чому йод важливий для здоров'я та у яких продуктах його знайти
-
12:15Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
10:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 січня
-
08:22Несподівані помилки, яких ми припускаємося під час схуднення
- 22 січня
-
21:49Психологи розповіли, скільки сексу потрібно чоловікові для щастя
-
18:51Як завдяки 1 фотографії дізнатися, що чоловік готовий до серйозних стосунків
-
12:16Цим знакам Зодіаку дуже пощастить наприкінці січня 2022 року
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 січня
- 21 січня
-
20:19ТОП найгірших фраз, які вона може почути від тебе після сексу
-
16:51Не лише Буковель: куди поїхати на лижі чи сноуборд в Україні
-
14:29За допомогою iPhone 13 Pro зняли видовищний короткометражний фільм
-
11:51Міжнародний день обіймів: 5 причин обійматися
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня
-
07:57Учені з'ясували, чому не можна спати з увімкненим телевізором