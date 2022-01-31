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Гороскоп на 1 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 1 лютого 2022 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
У вівторок, 1 лютого, зауважте, що ваше здоров'я зараз більшою мірою залежить від душевного настрою. Дізнайтеся, що ж саме для вас підготували зорі в актуальному гороскопі на Радіо MAXIMUM!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 1 лютого 2022
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, у матеріальному плані все стабільно. Доходи залишаться на тому самому рівні, а витрати будуть помірними. Така ситуація допоможе зберегти фінансовий баланс. Всі рішення, пов'язані з фінансами, необхідно добре обмірковувати.
Телець
Тельці, якесь спірне питання буде розв'язано на вашу користь. Не висловлюйте радості прилюдно, інакше колеги подумають, ніби ви зловтішаєтеся. Відсвяткуйте успіх за межами офісу, з друзями та родичами.
Близнюки
Близнюки, живіть одним днем і не дозволяйте завищеним очікуванням керувати вами. Ваш обранець, зачарувати якого вам так сильно хочеться, поводитиметься досить стримано.
Рак
Раки, на роботі ви відрізняєтеся ідеалізмом, винахідливістю та оригінальністю, а це може здатися іншим зарозумілим і відчуженим. Змініть тактику своєї поведінки, щоб довколишні бачили вас дійсно тією людиною, якою ви є.
Лев
Леви, ваша схильність йти проти умовностей може сильно віддалити вас не тільки від колег, а й від абстрактного "людства", якому ви хочете допомогти. Уважно стежте за тим, що і як ви кажете.
Діва
Діви, прислухайтеся до порад близьких. Працюйте без поспіху, заздалегідь продумуйте всі кроки та не ризикуйте марно. Намагайтеся більше спілкуватися – будь-які контакти зараз сприятливі та принесуть добрі результати.
Терези
Терези, місячні ритми можуть торкнутися хребта, тазостегнової частини та вен. Намагайтеся уникати травм, віддавайте перевагу продуктам та препаратам, що містять кальцій та фосфор.
Скорпіон
Скорпіони, якщо ви перебуваєте у шлюбі, у цей період виникне сильна психологічна залежність від партнера. Вам захочеться бачити його поряд із собою буквально 24 години на добу. Важливо, щоб у цих обставинах ви повелися розумно.
Стрілець
Стрільці, в особистому житті представникам цього знаку зодіаку, чиї стосунки зав'язалися нещодавно, не варто будувати будь-яких планів: вони можуть порушуватися з найнесподіваніших причин.
Козеріг
Козороги, події цього періоду є відбиття людських комплексів та вчинків. Потрібно контролювати свої думки. У цей зимовий час може настати депресія. Виявляйте поблажливість та терпіння.
Водолій
Водолії, складатиметься враження, що партнер вами не дуже цікавиться. Але не варто падати духом. Почуття цієї людини ховаються за зовнішньою холодністю. Причини можуть ховатися в його невпевненості в собі, або він просто не хоче квапити події.
Риби
Риби, намагайтеся уникати конфліктів та негативних емоцій. Якщо є можливість, проводьте вільний час на природі. Постарайтеся не чинити тиску на свого партнера. Дайте йому трохи часу придивитися і звикнути.
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