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Горілка року: споживач вибрав краще

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Горілка року: споживач вибрав краще - фото 1

Напередодні новорічних свят Міжнародна маркетингова група провела дослідження споживчих переваг на вітчизняному ринку горілчаної продукції. За його підсумками, найбільшу кількість голосів у номінації "Горілка року" отримала ультра-преміум горілка Shustoff.

"При виборі споживач все більше покладається на якість продукту і репутацію бренда", – зазначає Дмитро Раденко, експерт дослідницької компанії ММГ.

З усіх опитаних респондентів – жінок і чоловіків у віці від 18 до 60 років – 78% споживачів надають перевагу новинкам до новорічного столу, 55% опитаних обирають горілку Shustoff.

Виробник успіх горілки "Shustoff" пояснює бездоганною якістю продукту.

Виготовлена ​​з "безальдегідного" спирту і найчистішої води, наша горілка відповідає найвищим світовим стандартам якості, – зазначає представник бренду. – Завдяки відродженню традицій і легендарних горілчаних рецептур ультра-преміум горілка Shustoff отримала споживчі переваги і звання кращої "Горілки року".

Джерело: Партнерська публікація
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