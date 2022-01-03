Головні меми 2021 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ

Традиційно робимо кумедні підсумки року – обрали найкращі жарти, які були популярними серед користувачів соцмереж у 2021 році. Згадуйте рік, який минає, у найсмішніших мемах!

Ми обрали найпопулярніші 25 мемів, які сколихнули увесь світ й змусили вас ділитися ними з друзями.

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Перший мем 2021

Новорічне бажання багатьох – отримати помилування від попереднього року. А інші не вірили, що 2020 міг так просто закінчитися. Підбивання підсумків стало неабияким випробуванням.

Рукавички сенатора Сандерса Сенатора помітили на інавгурації Байдена у рукавичках і такий затишний образ швидко розлетівся мережею у дотепних жартах та картинках. Він ідеально вписується у будь-яке місце та подію! Укрзалізниця збігає по молоко "Поставила на фб приміські. Наступну поставлю через годину – по молоко збігаю". Такий пост побачили усі підписники телеграм-каналу Укрзалізниці. Таку помилку мило підтримали інші українські бренди. Хто вбив Еріку? Титри на телеканалі ICTV під промовою президента повеселили українців. Глядачі одразу помітили невідповідність з тим, що чують. Питання "Хто вбив Еріку?" стало мемом. Клабхаус несеться Соцмережа, яка змогла, а потім не змогла – Clubhouse. Вона стрімко та яскраво ввійшла у тисячі смартфонів, проте потім розголос про неї припинився. Вакцинація в Україні В Україні з'явилися щеплення від Covid-19 й одразу це спричинило лавину нових мемів про медицину, МОЗ, депутатів та українців. Судно у Суецькому каналі Контейнеровоз заблокувало рух кораблів і тим самим призупинив занадто багато процесів. Він сів на мілину, а його довжина розміром з Ейфелеву вежу. Затор з кораблів у Суецькому каналі простягався до Індії. Олія – нове золото Меми про збільшення цін актуальні завжди. Цього разу гаманці українців зазнали фінансового удару через олію. Новий доцент Розмов та жартів довкола дисертації Киви було безліч. Аргументів на користь науковця Киви було обмаль, проте комісія знайшла їх. Українська Трініті На Євробаченні цього року Україну представляв гурт Го-А. Слухачі не лише високо оцінили виступ, але й звернули увагу, що солістка Катерина Павленко нагадує героїню з Матриці. А на фотографіях з солістом гурту Манескін вони утворили пару сучасних Нео і Трініті. Відставка Авакова Меми у соцмережах – найшвидша реакція суспільства на свіжі події та новини. Картинки про відставку міністра МВС бачив кожен. Сім'я Торетто Прем'єра нової частини франшизи "Форсаж" захопила мережу мемами про сім'ю. Скільки б ми не сміялися, але родина – це важливо! Айфон 100500 Нові айфони не припиняють дивувати. Попередні моделі захоплювали технічними рішення, а зараз користувачі не ймуть віри, як виробники хвацько підвищують ціни, але нічого кардинально не змінюють. Факультет ТікТоку Михайло Поплавський не лише захопив ТікТок крінжовими відео, а Ютуб новими кліпами, він вирішив вийти на новий освітній рівень та створив фейковий факультет ТікТоку. Пранк вийшов з-під контролю тоннами мемів. Джеф Безос у космосі Безос не бачить перепон до своєї мрії, а люди з інтернету бачать мільйон приводів для жартів. Особливо їх тішить те, що після польоту, Безос перестав бути найбагатшим чоловіком на Землі. Кожен з нас трішки Мендель Юлія Мендель – колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського. І вона видала власну книгу "Кожен із нас — Президент". Ми відмовляємо це коментувати – заважають сльози... Фейсбук помер, нехай живе Мета! Цукерберг повідомив, що Facebook відтепер буде називатися Meta. Це дало привід для нових жартів. Дюна Світ побачив нову екранізацію історію "Дюни", а користувачі соцмереж побачили нові меми про сюжет, головних героїв, костюми та назву. Дементор на Мет Гала 2021 Костюм Кім Кардашян нагадував дементора, тінь, ворону, секретного покемона, чужого тощо. Збій соцмереж Блогери панікували, смм-ники ставали безробітними, вайбер та твіттер раділи. Ось що відбувається, коли соціальні мережі лягають і не можуть підійнятися з колін. Мессі йде Лео Мессі пішов з футбольного клубу Барселона. Це засмутило фанатів, але вони не квапилися плакати. Натомість – робили меми. По пиву? З'явилася ціла добірка мемів про Ющенка та Порошенка після того, як їх побачили разом на параді з нагоди Дня Незалежності. Їхня реакція на гімн – одночасне підведення, а реакція мережі на такий стоп-кадр – жарти. Чорна п'ятниця Розпродажі на ЧП стали щорічною традицією для українців. Також щороку продавці вигадують нові маркетингові трюки, щоб привернути увагу покупців. Інколи вдаються до брехливих ігор, які висміюють у мемах. Тисяча за вакцинацію Володимир Зеленський оголосив, що кожен українець, який двічі вакцинований, отримає тисячу гривень. І тут понеслось! Жінки у військкоматі Останні дні 2021 року не минають спокійно. Нове хвилювання – військове зобов'язання для жінок.

Нехай у 2022 році ми будемо сміятися не для того, щоб не плакати, а просто від позитивних жартів та кумедних ситуацій!

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