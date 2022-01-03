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Головні меми 2021 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ

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Найсмішніші жарти 2021 року - фото 1
Найсмішніші жарти 2021 року

Традиційно робимо кумедні підсумки року – обрали найкращі жарти, які були популярними серед користувачів соцмереж у 2021 році. Згадуйте рік, який минає, у найсмішніших мемах!

Ми обрали найпопулярніші 25 мемів, які сколихнули увесь світ й змусили вас ділитися ними з друзями.

І ще: Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ

Перший мем 2021

Новорічне бажання багатьох – отримати помилування від попереднього року. А інші не вірили, що 2020 міг так просто закінчитися. Підбивання підсумків стало неабияким випробуванням.
Головні меми 2021 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ - фото 489436

Рукавички сенатора Сандерса

Сенатора помітили на інавгурації Байдена у рукавичках і такий затишний образ швидко розлетівся мережею у дотепних жартах та картинках. Він ідеально вписується у будь-яке місце та подію!
Головні меми 2021 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ - фото 489437

Укрзалізниця збігає по молоко

"Поставила на фб приміські. Наступну поставлю через годину – по молоко збігаю". Такий пост побачили усі підписники телеграм-каналу Укрзалізниці. Таку помилку мило підтримали інші українські бренди.
Головні меми 2021 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ - фото 489438

Хто вбив Еріку?

Титри на телеканалі ICTV під промовою президента повеселили українців. Глядачі одразу помітили невідповідність з тим, що чують. Питання "Хто вбив Еріку?" стало мемом.
Головні меми 2021 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ - фото 489439

Клабхаус несеться

Соцмережа, яка змогла, а потім не змогла – Clubhouse. Вона стрімко та яскраво ввійшла у тисячі смартфонів, проте потім розголос про неї припинився.
Головні меми 2021 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ - фото 489440

Вакцинація в Україні

В Україні з'явилися щеплення від Covid-19 й одразу це спричинило лавину нових мемів про медицину, МОЗ, депутатів та українців.
Головні меми 2021 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ - фото 489441

Судно у Суецькому каналі

Контейнеровоз заблокувало рух кораблів і тим самим призупинив занадто багато процесів. Він сів на мілину, а його довжина розміром з Ейфелеву вежу. Затор з кораблів у Суецькому каналі простягався до Індії.

Головні меми 2021 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ - фото 489442

Олія – нове золото

Меми про збільшення цін актуальні завжди. Цього разу гаманці українців зазнали фінансового удару через олію.
Головні меми 2021 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ - фото 489444

Новий доцент

Розмов та жартів довкола дисертації Киви було безліч. Аргументів на користь науковця Киви було обмаль, проте комісія знайшла їх.
Головні меми 2021 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ - фото 489446

Українська Трініті

На Євробаченні цього року Україну представляв гурт Го-А. Слухачі не лише високо оцінили виступ, але й звернули увагу, що солістка Катерина Павленко нагадує героїню з Матриці. А на фотографіях з солістом гурту Манескін вони утворили пару сучасних Нео і Трініті.
Головні меми 2021 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ - фото 489447

Відставка Авакова

Меми у соцмережах – найшвидша реакція суспільства на свіжі події та новини. Картинки про відставку міністра МВС бачив кожен.
Головні меми 2021 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ - фото 489448

Сім'я Торетто

Прем'єра нової частини франшизи "Форсаж" захопила мережу мемами про сім'ю. Скільки б ми не сміялися, але родина – це важливо!
Головні меми 2021 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ - фото 489451

Айфон 100500

Нові айфони не припиняють дивувати. Попередні моделі захоплювали технічними рішення, а зараз користувачі не ймуть віри, як виробники хвацько підвищують ціни, але нічого кардинально не змінюють.
Головні меми 2021 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ - фото 489452

Факультет ТікТоку

Михайло Поплавський не лише захопив ТікТок крінжовими відео, а Ютуб новими кліпами, він вирішив вийти на новий освітній рівень та створив фейковий факультет ТікТоку. Пранк вийшов з-під контролю тоннами мемів.
Головні меми 2021 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ - фото 489450

Джеф Безос у космосі

Безос не бачить перепон до своєї мрії, а люди з інтернету бачать мільйон приводів для жартів. Особливо їх тішить те, що після польоту, Безос перестав бути найбагатшим чоловіком на Землі.
Головні меми 2021 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ - фото 489453

Кожен з нас трішки Мендель

Юлія Мендель – колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського. І вона видала власну книгу "Кожен із нас — Президент". Ми відмовляємо це коментувати – заважають сльози...
Головні меми 2021 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ - фото 489454

Фейсбук помер, нехай живе Мета!

Цукерберг повідомив, що Facebook відтепер буде називатися Meta. Це дало привід для нових жартів.
Головні меми 2021 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ - фото 489455

Дюна

Світ побачив нову екранізацію історію "Дюни", а користувачі соцмереж побачили нові меми про сюжет, головних героїв, костюми та назву.
Головні меми 2021 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ - фото 489456

Дементор на Мет Гала 2021

Костюм Кім Кардашян нагадував дементора, тінь, ворону, секретного покемона, чужого тощо.
Головні меми 2021 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ - фото 489457

Збій соцмереж

Блогери панікували, смм-ники ставали безробітними, вайбер та твіттер раділи. Ось що відбувається, коли соціальні мережі лягають і не можуть підійнятися з колін.
Головні меми 2021 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ - фото 489458

Мессі йде

Лео Мессі пішов з футбольного клубу Барселона. Це засмутило фанатів, але вони не квапилися плакати. Натомість – робили меми.
Головні меми 2021 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ - фото 489459

По пиву?

З'явилася ціла добірка мемів про Ющенка та Порошенка після того, як їх побачили разом на параді з нагоди Дня Незалежності. Їхня реакція на гімн – одночасне підведення, а реакція мережі на такий стоп-кадр – жарти.
Головні меми 2021 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ - фото 489460

Чорна п'ятниця

Розпродажі на ЧП стали щорічною традицією для українців. Також щороку продавці вигадують нові маркетингові трюки, щоб привернути увагу покупців. Інколи вдаються до брехливих ігор, які висміюють у мемах.
Головні меми 2021 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ - фото 489461

Тисяча за вакцинацію

Володимир Зеленський оголосив, що кожен українець, який двічі вакцинований, отримає тисячу гривень. І тут понеслось!
Головні меми 2021 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ - фото 489445

Жінки у військкоматі

Останні дні 2021 року не минають спокійно. Нове хвилювання – військове зобов'язання для жінок.
Головні меми 2021 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ - фото 489449

Нехай у 2022 році ми будемо сміятися не для того, щоб не плакати, а просто від позитивних жартів та кумедних ситуацій!

До теми: Вихідні дні у 2022 році в Україні: календар державних свят на рік

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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