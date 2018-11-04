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General Motors дарує 10000 доларів за назву для нового електробайка

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Електричний велосипед - фото 1
Електричний велосипед / electrek

General Motors тепер зайнялися виробництвом електробайків, і їм потрібно, що ви допомогли з назвою.

У п'ятницю General Motors представила два нових електричних засоби пересування, але не ті, які ви очікуєте побачити від одного з найбільших автовиробників світу. Два нових електричних велосипеда (e-bikes) – один складається, інший компактний – представлені як частина більш широких планів GM по просуванню електрифікації транспорту.

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Електробайк від General Motors - фото 286823
Електробайк від General Motors

GM не особливо говорить про самі байки, зберігаючи інтригу щодо ключових характеристик (розмір, вага, дальність ходу і ціна). Компанія шукає відгук від споживачів, щоб допомогти назвати електровелосипеди, пропонуючи 10 тисяч доларів за топову заявку у краудсорсингову кампанію і по 1000 доларів за кожне з дев'яти наступних місць. Як тільки буде вибрано ім'я, GM розповість більше про те, скільки будуть коштувати і де можна буде придбати велосипеди.

Електробайк від General Motors - фото 286822
Електробайк від General Motors

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Джерело: thedrive
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