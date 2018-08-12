Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Фото сина Ірини Білик підірвало мережу

  • 232
Шанувальники засипали маленького сина Білик компліментами - фото 1
Шанувальники засипали маленького сина Білик компліментами / instagram

Відома українська співачка Ірина Білик показала свого підрослого синочка.

Ірина Білик часто викладає фото в своєму Instagram. Вона часто хвалиться своєю сім'єю: чоловіком Асланом і сином Табрізом. Нещодавно українська співачка потішила шанувальників фотографіями свого дворічного сина, який підкорив їхні серця.

І ще: Ірина Білик – Не ховай очей: новий кліп, який підтримує ЛГБТ-спільноту

"Алло! Я вас слухаю! Так, з вами говорить продюсер Ірини Білик!", – підписала публікацію зірка. Шанувальники, у свою чергу, засипали хлопчика компліментами.

Дивіться фотогалерею:

"Солоденький", "Чудовий у мами продюсер. Красунчик", "Який милий малюк", "Улюблені", "Красивий", "Татова копія!", "Який гарненький наречений підростає", "Янголятко!", "Який красунчик", "Дуже гарненький малюк", "Симпатяжка, а які очі красивущі!", Який гарненький, маленький , просто янголятко. Нехай росте здоровим та успішним", – написали фанати в коментарях.

Читайте також: Ангел Victoria's Secret показала, як годує сина

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 1764
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 720
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 257
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз