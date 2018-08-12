Фото сина Ірини Білик підірвало мережу

Відома українська співачка Ірина Білик показала свого підрослого синочка.

Ірина Білик часто викладає фото в своєму Instagram. Вона часто хвалиться своєю сім'єю: чоловіком Асланом і сином Табрізом. Нещодавно українська співачка потішила шанувальників фотографіями свого дворічного сина, який підкорив їхні серця.

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"Алло! Я вас слухаю! Так, з вами говорить продюсер Ірини Білик!", – підписала публікацію зірка. Шанувальники, у свою чергу, засипали хлопчика компліментами.

Дивіться фотогалерею:

Допис, поширений Ирина Билык (@bilyk_iryna) 9 Сер 2018 р. о 2:36 PDT

"Солоденький", "Чудовий у мами продюсер. Красунчик", "Який милий малюк", "Улюблені", "Красивий", "Татова копія!", "Який гарненький наречений підростає", "Янголятко!", "Який красунчик", "Дуже гарненький малюк", "Симпатяжка, а які очі красивущі!", Який гарненький, маленький , просто янголятко. Нехай росте здоровим та успішним", – написали фанати в коментарях.

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