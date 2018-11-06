Ешлі Грем розбурхала мережу відвертою фотосесією

Найвідоміша модель plus-size Ешлі Грем постала в образі легендарної актриси Софі Лорен.

Модель plus size Ешлі Грем поділилася з шанувальниками новими знімками, зробленими для листопадового випуску Vogue Paris.

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Грем відображена фотографом Лахлан Бейлі в образі легендарної актриси Софі Лорен. Кадри вийшли дуже цікавими і навіть вражаючими. На них модель не тільки косить сіно косою в платті з тісним корсетом, а й купається в річці в мокрому одязі, чистить овочі і навіть годує курей.

Незважаючи на незвичність образу, Грем виглядає дуже сексуально. І, звичайно ж, не обійшлося в фотосеті без її пишного декольте, яке Ешлі охоче продемонструвала в білому топі і, знову ж таки, в платті з корсетом.

Ешлі Грем розбурхала мережу відвертою фотосесією

Ешлі Грем розбурхала мережу відвертою фотосесією

Ешлі Грем розбурхала мережу відвертою фотосесією

Ешлі Грем розбурхала мережу відвертою фотосесією

Ешлі Грем розбурхала мережу відвертою фотосесією

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