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Ешлі Грем розбурхала мережу відвертою фотосесією

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Грем виглядає дуже сексуально - фото 1
Грем виглядає дуже сексуально / instagram

Найвідоміша модель plus-size Ешлі Грем постала в образі легендарної актриси Софі Лорен.

Модель plus size Ешлі Грем поділилася з шанувальниками новими знімками, зробленими для листопадового випуску Vogue Paris.

І ще: Ешлі Грем вразила фанів у своїй найсміливішій фотосесії

Грем відображена фотографом Лахлан Бейлі в образі легендарної актриси Софі Лорен. Кадри вийшли дуже цікавими і навіть вражаючими. На них модель не тільки косить сіно косою в платті з тісним корсетом, а й купається в річці в мокрому одязі, чистить овочі і навіть годує курей.

Незважаючи на незвичність образу, Грем виглядає дуже сексуально. І, звичайно ж, не обійшлося в фотосеті без її пишного декольте, яке Ешлі охоче продемонструвала в білому топі і, знову ж таки, в платті з корсетом.

Ешлі Грем розбурхала мережу відвертою фотосесією - фото 287237
Ешлі Грем розбурхала мережу відвертою фотосесією
Ешлі Грем розбурхала мережу відвертою фотосесією - фото 287236
Ешлі Грем розбурхала мережу відвертою фотосесією
Ешлі Грем розбурхала мережу відвертою фотосесією - фото 287235
Ешлі Грем розбурхала мережу відвертою фотосесією
Ешлі Грем розбурхала мережу відвертою фотосесією - фото 287234
Ешлі Грем розбурхала мережу відвертою фотосесією
Ешлі Грем розбурхала мережу відвертою фотосесією - фото 287238
Ешлі Грем розбурхала мережу відвертою фотосесією

Читайте також: Plus size модель Ешлі Грем знялася в бікіні разом з мамою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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