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Експерти визначили кращу горілку на смак

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Експерти визначили кращу горілку на смак - фото 1

Напередодні Нового року спеціалісти Інституту споживчих експертиз провели дослідження вітчизняних преміальних горілок і визначили кращий напій у цій категорії.

Так, за підсумками порівняльної дегустації максимальний бал і звання "Краща горілка" отримав "Авторський" ексклюзив від бренду "Первак". Обійшовши при цьому "Перша гільдія" та "Козацька Рада", бренд "Первак" одержав впевнену перемогу і захоплені відгуки експертів.

Дегустатори особливо відзначили збалансований смак "Перваку", – прокоментував підсумки директор Інституту Юрій Чорнобривець.

Представники бренда успіх Авторського Перваку пояснюють особливостями приготування напою, а також використанням старовинної рецептури. Саме завдяки технології подвійного перегону і витримки у мідних кубах "Первак Авторський" відрізняється легкістю і неповторним м'яким смаком.

Джерело: Партнерська публікація
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