Експерти назвали 5 небезпечних для здоров'я напоїв

Влітку особливо часто виникає потреба втамувати спрагу. Втім, для цього підійдуть не всі напої. Розповідаємо вам про найшкідливіші з них, від яких слід відмовитися.

Газовані напої. Вони сприяють появі зайвих кілограмів, підвищують ризик розвитку діабету, а також хвороб судин і серця. Крім того, газовані води погіршують стан шкіри та сприяють появі проблем в урології та гінекології. Пляшка з газованою солодкою водою 0,33 л містить близько 7 кубиків цукру. Цей продукт вважається швидким вуглеводом і не йде на користь здоров'ю. Також не варто забувати про вуглекислий газ, який неабияк подразнює стравохід.

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Соки в пакетах. Як правило, вони містять мало натуральних компонентів. Однак підсилювачів смаку, барвників і різних добавок у них хоч відбавляй.

Пакетований чай. Такий чай вважається низькосортним. Крім того, в пакетиках може бути кишкова паличка або цвілеві спори.

Розчинні напої. До розчинних напоїв належать порошкові соки, какао. Також зашкодить розчинна кава. Продукти погано позначаються на стані серця та судин. Також вони провокують розвиток виразки та гастриту.

Кава в пакетиках 3 в 1. У таких пакетиках міститься велика кількість добавок - цукор, ароматизатори та інші шкідливі для здоров'я компоненти.

Найкраще віддати перевагу фрешам, простій воді, трав'яному, зеленому або відбірному чорному чаю. Корисні напої не тільки підтримують водний баланс в організмі, але і позитивно впливають на здоров'я та самопочуття.

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