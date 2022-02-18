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Джон Траволта святкує 68-річчя! Вгадай фільм з актором за фото

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фільми з Джоном Траволтою - фото 1
фільми з Джоном Траволтою

18 лютого відомий кіноактор Джон Траволта святкує день народження: йому виповнюється 68 років! Проходь цікавий тест, у якому потрібно вгадати фільм з Джоном Траволтою за одним кадром.

Глядачі люблять фільми з Джоном Траволтою, який додає свого таланту кожній новій кінострічці. Його герої підкорюють глядачів з першої хвилини фільму. Звичайно, в актора є основні ролі, за якими його знають мільйони глядачів, проте він зіграв у понад 60 картинах, з яких ти навряд чи знаєш всі. Перевір свої сили!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

*Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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