Джон Траволта святкує 68-річчя! Вгадай фільм з актором за фото

18 лютого відомий кіноактор Джон Траволта святкує день народження: йому виповнюється 68 років! Проходь цікавий тест, у якому потрібно вгадати фільм з Джоном Траволтою за одним кадром.

Глядачі люблять фільми з Джоном Траволтою, який додає свого таланту кожній новій кінострічці. Його герої підкорюють глядачів з першої хвилини фільму. Звичайно, в актора є основні ролі, за якими його знають мільйони глядачів, проте він зіграв у понад 60 картинах, з яких ти навряд чи знаєш всі. Перевір свої сили!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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