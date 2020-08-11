Дырка в зубе: почему появилась и как ее лечить

Многие взрослые люди до сих пор боятся ходить к стоматологам, что заканчивается не очень хорошо для их улыбки. Нездоровий цвет– еще полбеды, а вот дырка в зубе – уже серьезная проблема, которая требует внимания.

Почему она появляется и как лечить дырку в зубе – читайте далее. При острой боли можно лечить дырку в зубе в Люмидент. Голливудская улыбка вряд ли когда-нибудь перестанет бить популярной, но мало кому удаётся ее приобрести. Особенно, если речь идет даже о поддержании хорошего состояния зубов. Что же делать, когда внезапно возникают дырки в зубах?

Почему возникает дырка в зубе?

Проблема довольно-таки проста, ведь во рту есть множество микроорганизмов. А каждый прием пищи способствует тому, что количество бактерий возрастает. Именно они остаются на слизистой оболочке и на эмали, чем повышают риск того, что даже идеальную улыбку могут испортить дырки.

Нужно понимать, что за пару дней невозможно получить дырку, ведь этот процесс имеет несколько этапов. Сначала появляется легкое повреждение эмали, после чего бактерии начинают двигаться внутрь, разрушая и ткань. В большинстве случаев, это происходить довольно медленно и безболезненно, а потом уже человек начинает чувствовать дискомфорт. Место поражения также меняет цвет от желтого и до черного. В последнем случае это уже запущенный вариант кариеса.

Причины появления дырок в зубах

Но не только кариес может стать причиной появления дырки. Среди самых популярных оказались слишком большая любовь к сладостям, а также неправильное питание. Поэтому не нужно думать, что это ударяет только по фигуре. Также проблемы с зубами возникают через плохую гигиену полости рта из-за такой плохой привычки как курение. Не стоит исключать и лучные особенности каждого человека, например, нарушение прикуса, тонкая эмаль и другие характерности строения зубов и его ряда. Даже неправильно поставленные брекеты или протезы зубов могут способствовать ухудшению состояния полости рта.

Как предотвратить появления дырки в зубе:

Следить за гигиеной полости рта и чистить зубы после еды;

Не злоупотреблять сладостями и сахаром;

Заменять сладкие продукты на фрукты и ягоды, если позволяет сезон;

Следить за своим рационом;

Избавится от плохих пищевых привычек;

Регулярно посещать стоматолога.

Что нужно делать для красивой улыбки

Как лечить дырку в зубе?

Многие люди не спешат записываться к стоматологу и решают, что могут самостоятельно исправить ситуацию. Действительно, на краткий срок можно попрощаться с болевыми ощущениями и дома, но это лишь временный вариант для тех случаев, когда приходиться ждать на прием у доктора.

Чем временно заделать дырку в зубе дома?

Здесь на помощь приходят специальные пасты, которые продаются в большинстве аптек. Речь идет об искусственном дентине на масляной и водной основе, который помогает на период в один или два дня справиться с проблемой до похода к врачу. Он понижает уровень боли и защищает зуб от различных загрязнений, которые могут усугубить ситуацию.

Лечение дырок в зубах в любом случае необходимо предоставлять стоматологам, ведь от этого зависит ваше здоровье. Сегодня существует достаточно вариантов, среди них пломбирование или наращивание, в зависимости от расположения и уровня разрушения зуба, а также установка виниров и коронок. Поэтому лучше не заниматься самолечениям, особенно, если речь идет о вашей улыбке.

Доктор Нагирна Юлия Михайловна

Сеть стоматологических клиник Люми-Дент