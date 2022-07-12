Дударик презентував сьому пісню проєкту "Прийняття"

Національна академічна чоловіча хорова капела "Дударик" презентувала сьому пісню у рамках проєкту "Прийняття" – "Чуєш, мій друже, славний юначе". Презентація традиційно відбувається щочетверга, повідомили у капелі.

Слова оригінальної пісні написала поетеса Олена Теліга. За деякими даними сталося це у Празі у 20-ті роки минулого століття. Доопрацював і відродив твір Тарас Компаніченко. Власне його виконання надихнуло капелу взяти до репертуару цей твір.

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Зібрані під час проєкту кошти передадуть Збройним Силам України.

"Чуєш, мій друже, славний юначе" – українська народна повстанська пісня. Росіяни цю пісню вкрали та них вона стала, як гімн: "ми смєло в бой пойдєм, за власть совєтов...".

"Часом чуємо питання: "…В українців десятки та сотні тисяч пісень, невже шкода 1-2 росіянам подарувати?". Зась вам! Прийде час, коли кожна нація відбере своє, і тоді від московії залишаться хіба що матюки, та й ті тюрки заберуть", – наголосили у Дударику.

Слухайте пісню "Чуєш мій друже, славний юначе", виконує хорова капела "Дударик":

Як відомо, проєкт "Прийняття" – це твори Тараса Шевченка та пісні, які росіяни вкрали в українців. Щочетверга о 14:00 на YouTube та у соцмережах Дударики презентуватимуть пісні, які поцупили у нашого народу москалі.

Капела ідентифікує співанки, відшукує оригінальний текст, далі твори аранжуються, розучуються (період прийняття тривав приблизно пів року) і презентуються в медіа для широкого загалу і на саркому москалям.

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